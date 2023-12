Pisa-Studie: Hätten Sie alle Fragen, die die Schüler beantworten können?

Viele Schüler konnten die Pisa-Fragen nicht richtig beantworten. Wissen Sie es besser? Testen Sie mit unserem Quiz Ihr Wissen!

Die deutschen Schüler schnitten in der aktuellen Pisa-Studie sehr schlecht ab. In den drei Testbereichen Mathematik, Naturwissenschaft und Lesen schnitten sie deutlich schlechter ab als in den Vorrunden.

Laut Experten seien es sogar die schlechtesten Werte, die Deutschland bisher bei Pisa bekommen habe. Die Original-Fragen sind stark geheim. Denn einige Formate tauchen immer wieder auf.

Doch es gibt einige Testaufgaben aus den Vorjahren, mit denen Schüler üben können, und die einen Vorgeschmack bieten. Sind Sie bereit, Ihr Wissen im Bereich Mathematik zu testen? An die Taschenrechner, fertig, los.