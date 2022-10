Pipeline-Netzwerkpläne: Countdown zur Wasserstoffrevolution

Stand: 08.10.2022 15:03

Weil Erdgas immer teurer wird, rücken neue Energieträger wie Wasserstoff in den Fokus. Klimaneutral produziert, könnte es Gas ersetzen. Noch ist die Technik zu teuer – doch ausgerechnet der Ukraine-Krieg könnte das ändern.

Im hellbraunen Boden liegen weiße Stahlrohre. Vorne reißen Bagger die Erde auf, hinten füllen sie sie wieder auf. Dazwischen knien, stehen und liegen Arbeiter auf dem Boden, während sie die 28 Kilometer lange Pipeline nach und nach zusammenschweißen. Die Neckar-Enztal-Leitung soll Wiernsheim und Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg verbinden. Thomas Grote und sein Team von terranets bw schaffen täglich bis zu 400 Meter.

„Ende des Jahres, im Dezember, gehen wir in Betrieb“, sagt der stellvertretende Projektleiter. Dann soll zunächst Erdgas durch die Rohre strömen. Ab 2030 soll die Neckar-Enztal-Leitung jedoch Teil einer 250 Kilometer langen Wasserstoffleitung werden, die sich von Hessen über Baden-Württemberg bis nach Bayern erstreckt.

Wasserstoffleitung ersetzt Erdgasleitung in Baden-Württemberg Jochen Braitinger, SWR, 6.10.2022 12:56 Uhr

Wasserstoff als Alternative zu Erdgas

Die Pläne für ein europäisches Wasserstoffnetz gewinnen durch den Krieg in der Ukraine und den gestiegenen Erdgaspreis an Fahrt. Und auch die Europäische Kommission verbindet mit Wasserstoff die Hoffnung, Erdgas, Kohle und Öl in der Industrie und im Verkehrssektor zu ersetzen. Bis zu 20 Millionen Tonnen Wasserstoff sollen laut Kommission im Jahr 2030 in der EU transportiert werden. Deshalb müsse man den Ausbau der Infrastruktur beschleunigen.

Damit entsteht ein neuer Markt für die Betreiber von Erdgaspipelines. Erste Ziele haben sie bereits formuliert: Bis 2040 wollen die europäischen Gasnetzbetreiber 53.000 Kilometer Pipeline für den Wasserstofftransport zur Verfügung stellen. Laut der Gasnetzbetreiber-Initiative „European Hydrogen Backbone“ könnten viele ehemalige Erdgasleitungen einfach für diesen Zweck umgebaut werden. Allerdings müssten auch einige Linien umgebaut werden.

Deutschland ist ein Nettoimportland

„Grüner Wasserstoff ist prinzipiell in der Lage, fossile Brennstoffe wie Erdgas zu ersetzen“, sagt Karsten Lemmer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Der gelernte Elektrotechniker ist Mitglied im National Hydrogen Council, der die Bundesregierung berät. Der Ausschuss sieht in Wasserstoff einen Energieträger, der „einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele“ leisten könne.

Damit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt, empfehlen die Mitglieder des Wasserstoffrats einen „raschen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft“ und einen raschen Ausbau der Infrastruktur. „Deutschland ist im Energiebereich ein Nettoimportland. Das spüren wir sehr schmerzhaft. sagt Lemmer. Auch künftig müssen erhebliche Mengen importiert werden.

„Erdöl der Zukunft“

Vereinfacht ausgedrückt wird Wasserstoff durch die Spaltung von Wasser mit Strom erzeugt – der Vorgang heißt Elektrolyse. Wird dafür Strom aus erneuerbaren Energien verwendet, gilt Wasserstoff als „grün“. Der große Vorteil von Wasserstoff: Er kann Energie speichern und nahezu verlustfrei über weite Strecken transportieren. „Das ist ein großer Unterschied zu Ökostrom“, sagt Markus Hölzle vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) in Ulm. Während Strom idealerweise vor Ort erzeugt und verbraucht werde, könne Wasserstoff „überall auf der Welt erzeugt werden, wo es gerade viel Sonne und Wind gibt“. Über Pipelines und Schiffe kann es dann dorthin transportiert werden, wo viel Energie benötigt wird – zum Beispiel nach Deutschland. „Wasserstoff ist quasi das Erdöl der Zukunft.“

Die Neckar-Enztal-Leitung dient zunächst dem Transport von Erdgas. Später wird auch Wasserstoff durchgeleitet. Bild: SWR Stuttgart

an tagesschau.de Ökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat Wasserstoff kürzlich als teuren und knappen Energieträger bezeichnet. Er ist der „Champagner der Energiewende“. Forscherin Hölzle kennt die Diskussion: „Wenn man in Deutschland Wasserstoff aus Ökostrom herstellen will, dann hat man relativ teuren Ökostrom zur Verfügung, weil Deutschland relativ wenig Sonne und Wind hat.“ Deshalb müsse man die Wasserstoffproduktion ins Ausland verlagern: „Geh jetzt in andere Regionen wie den Nahen Osten, Saudi-Arabien. Wenn du dort eine Photovoltaikanlage errichtest, kannst du den heute produzierten Strom schon für einen Cent pro Kilowattstunde bekommen.“ Ziel muss es also sein, dass dort Strom in Wasserstoff gespeichert und über Pipelines nach Deutschland transportiert wird.

Die Wirtschaft passt sich an Wasserstoff an

Auch die Industrie bereitet sich auf den verstärkten Einsatz von Wasserstoff vor. Beim Automobilzulieferer ElringKlinger in Dettingen werden beispielsweise neben Zylinderkopfdichtungen, die für Verbrennungsmotoren benötigt werden, jetzt auch Brennstoffzellen für Wasserstoffantriebe entwickelt. „Die Idee war, ein Ersatzprodukt zu haben, wenn die Anzahl der benötigten Zylinderkopfdichtungen reduziert wurde“, sagt Geschäftsführer Stefan Wolf. Die Technologie wird seit 20 Jahren erforscht.

Denn Deutschland will auch industriepolitisch von der Wasserstoffwende profitieren. In der von der alten Bundesregierung formulierten „Nationalen Wasserstoffstrategie“ heißt es: „Deutschland will sich als führender Anbieter grüner Wasserstofftechnologien auf dem Weltmarkt positionieren.“