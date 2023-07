Sie können zu Hause einen Cocktail genießen, Sangria auf der Terrasse eines Restaurants genießen, im Flugzeug einen Drink genießen und an einigen lizenzierten Orten sogar Champagner trinken, während Sie sich eine Pediküre gönnen. Warum ist es so schwierig, im Stadtpark Alkohol zu konsumieren?

Mehrere kanadische Städte haben kürzlich versucht, dies unter bestimmten Bedingungen zuzulassen, allerdings nicht ohne den Widerstand einiger Politiker, Gesundheitsexperten und besorgter Bürger.

Diejenigen, die gegen das Trinken im öffentlichen Raum sind, haben unter anderem die gesundheitlichen Auswirkungen einer Normalisierung des Alkoholkonsums und die Sorge vor Trunkenheit am Steuer sowie gefährlichem und unordentlichem Verhalten angeführt.

„Wir haben diese seltsame Beziehung zu Alkohol, wo er Teil unseres Lebens ist, aber sobald er an die Öffentlichkeit kommt, betrachten wir ihn als potenziell problematisch“, sagte Dan Malleck, Lehrstuhlinhaber für Gesundheitswissenschaften an der Brock University in St. Catharines, Ontario ., und ein Medizinhistoriker, der sich auf Drogen- und Alkoholregulierung und -politik spezialisiert hat.

„Meiner Ansicht nach sind viele der allgemeinen Assoziationen, die wir mit dem Trinken in der Öffentlichkeit haben, negativ, wie etwa Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Alkohol am Steuer, wie betrunkene Gangster, all diese Dinge – die in den Schlagzeilen sind, aber nicht unbedingt die einzigen sind.“ Art und Weise, wie Menschen in der Öffentlichkeit Alkohol konsumieren.

ANSEHEN | Regina könnte das Trinken in Parks erlauben: Die Stadt Regina will bis Ende des Monats den Alkoholkonsum in 12 öffentlichen Parks erlauben Regina ist die erste Stadt in Saskatchewan, die diesen Schritt gemäß der neuen Provinzgesetzgebung vornimmt. Der Bürgermeister von Saskatoon sagte, dies sei derzeit keine Priorität für seine Stadt. Wie Adam Hunter von CBC berichtet, hat Regina die beiden bekanntesten Stadtparks von der Liste gestrichen.

Gesetze werden in ganz Kanada gelockert

Regina war vor kurzem bereit, die nächste kanadische Stadt zu werden, die das Trinken in einer begrenzten Anzahl von Parks erlaubt. Aber am Mittwoch ist sein Rat stimmte dafür, die Debatte auf den Tisch zu legen bis zu ihrem nächsten Treffen im August.

Dies geschah, nachdem Saskatchewan den Kommunalverwaltungen die Befugnis gegeben hatte, öffentliche Orte im Freien für den Alkoholkonsum auszuweisen, und Reginas Exekutivkomitee trotz der Bedenken mehrerer Stadträte mit 6 zu 4 Stimmen für die Genehmigung der Richtlinienänderungen stimmte.

„Es ist nichts Falsches daran, ein bisschen verantwortungsvollen Spaß zu haben“, sagte Ward 2 Coun. Bob Hawkins sagte zuvor gegenüber CBC Saskatchewan.

Im Mai 2020 faulenzen Menschen im Kitsilano Beach Park in Vancouver in der Sonne. In Vancouver ist das Trinken das ganze Jahr über in 31 Parks erlaubt. (Darryl Dyck/The Canadian Press)

Andere Großstädte wie Vancouver, Edmonton und Calgary haben kürzlich ähnliche Programme ausgeweitet, um das Trinken in bestimmten öffentlichen Parks zu ermöglichen. In Vancouver ist das Trinken das ganze Jahr über in 31 Parks erlaubt, in 16 weiteren Parks im Juli und August, an sieben Stränden zwischen Juni und September und auf ausgewählten Stadtplätzen.

In Calgary ist es den Menschen in manchen Parks erlaubt, etwas zu trinken, wo sie einen öffentlichen Picknicktisch reservieren oder einen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ nutzen können. Sie können auch an ausgewählten großen Picknickplätzen, einigen offenen Flächen in Stadtparks und einigen Feuerstellen etwas trinken. Anfang des Jahres stimmte der Stadtrat von Edmonton dafür, das Trinken in ausgewiesenen Stadtparks dauerhaft zu erlauben.

In Montreal gibt es ein sogenanntes Picknickgesetz, das das Trinken während einer Mahlzeit in einem Picknickbereich erlaubt.

Am 19. Juli steht ein Pilotprogramm in Toronto zur Abstimmung, und wenn es umgesetzt wird, könnten die Menschen den Sommer über in 20 städtischen Parks trinken dürfen. Eine im April veröffentlichte Stadtumfrage ergab, dass 44 Prozent der Einwohner Torontos die Idee unterstützten und ein Drittel „ein gewisses Maß an Ablehnung“ äußerte.

HÖREN | Stadtrat von Toronto diskutiert über die Legalisierung von Alkoholkonsum in Parks: Ontario heute23:59Sollte es legal sein, in Parks zu trinken? Ein Komitee in Toronto erwägt ein Pilotprojekt, um den legalen Alkoholkonsum in 20 Stadtparks zu untersuchen. Dies ist nicht das erste Mal, dass Toronto versucht, Alkohol in Parks zu legalisieren – wir werden vom Toronto Centre Coun hören. Chris Moise darüber, wie sich die Unterstützung für die Idee verändert hat und warum er der Meinung ist, dass Erwachsene die Möglichkeit haben sollten, in einem Stadtpark (offen) eine Erkältung aufzubrechen.

Coun. Chris Moise, der das Toronto Centre vertritt und das Programm unterstützt, sagte kürzlich gegenüber CBC Ontario heute dass Pilotprojekte in anderen kanadischen Städten „wirklich erfolgreich“ verlaufen seien. Er erinnerte sich an seine eigenen Erfahrungen auf Reisen im Ausland, darunter eine Reise nach Amsterdam, wo er mit Freunden auf einer Parkbank mit Blick auf das Wasser einen Drink genoss.

„Wir dämonisieren die Situation, und ich denke, das ist wirklich unnötig“, sagte Moise und bemerkte, dass die Leute bereits in Parks trinken.

„Die Menschen tun dies verantwortungsbewusst, überall in der Stadt das ganze Jahr über. Und ich möchte nicht die Moralpolizei sein. Ich denke, die Einwohner Torontos sind klug genug, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.“

„Überlegungen zur öffentlichen Gesundheit“

Im Jahr 2021 veröffentlichten Forscher des Canadian Institute for Substance Use Research der University of Victoria einen Bericht, in dem sie Kommunen davor warnten, unbeaufsichtigtes Trinken auf öffentlichem Gelände zu erlauben. Sie verwiesen auf ein erhöhtes Schadensrisiko wie Übergriffe, geschlechtsspezifische Gewalt und eine eingeschränkte Möglichkeit, gemeinsam genutzte öffentliche Räume zu nutzen.

In einer damaligen Medienmitteilung sagte der Direktor des Instituts, Dr. Tim Naimi, dass es „erhebliche Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit“ gebe.

„Wie wir wissen, kann Alkohol erhebliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben und ist selbst in geringen Mengen für eine Vielzahl von Krankheiten verantwortlich, darunter auch für mehrere Krebsarten“, sagte Naimi.

„Es erzeugt auch eher ein Gefühl der ‚Normalisierung‘, dass wir immer und überall Alkohol konsumieren sollten.“

Laut Statistics Canada sind die alkoholbedingten Todesfälle im Land sprunghaft angestiegen.

Im Januar veröffentlichte das Canadian Centre on Substance Use and Addiction seine aktualisierten Richtlinien zum Alkoholkonsum mit geringem Risiko. Darin heißt es, dass keine Alkoholmenge sicher ist, und empfiehlt Männern und Frauen nicht mehr als zwei Getränke pro Woche.

Keine Überwachung, kein Vertrauen

Malleck, der Medizinhistoriker an der Brock University, sagt, dass das Trinken im öffentlichen Raum seit einem Jahrhundert der Meinung sei, dass es in Ordnung sei, solange es sich in einem kontrollierten öffentlichen Raum wie einer Bar oder einem Restaurant befinde, in dem jemand in einem Die Autoritätsperson weiß, dass sie bei Verstößen gegen die Regeln ihre Alkohollizenz verlieren könnte. Aber in der Öffentlichkeit gebe es keine konsequente Überwachung, sagt er.

„Diese Vorstellung, dass Alkohol selbst ein Problem ist, und dass es ein Problem ist, das nur darauf wartet, dass es passiert, und dass es jedem passieren kann, ist in der Vorstellung verankert, dass die Menschen ein Auge auf sie haben müssen“, sagte er.

„Wenn uns gesagt wird, dass wir nicht in der Öffentlichkeit trinken dürfen, fühlt es sich so an, als würden wir wie Kinder behandelt, aber es ist nichts anderes als das, was die ganze Zeit passiert ist, nämlich dass dem Trinken misstraut wurde. Diesen Leuten.“ wenn man betrunken ist, wurde man misstrauisch.“

Schilder an Picknicktischen, die in den Parks von Calgary zum Trinken vorgesehen sind, erläutern die Regeln des Alkohol-in-Parks-Programms der Stadt. (Mike Symington)

Er stellt fest, dass es immer noch Gesetze zu Trunkenheit am Steuer, öffentlichem Rausch, Vandalismus und Gewalt gibt. Und es bestehen immer noch Erwartungen an das öffentliche Verhalten. Wer zum Beispiel in einem Park etwas trinken möchte, müsse trotzdem sicher nach Hause kommen, so wie er es tun würde, wenn er in einer Bar etwas trinken würde.

Und nur weil jemand in einem öffentlichen Park trinken kann, heißt das nicht, dass er sich betrinkt und eine Szene verursacht, sagt er.

„Die Sorgen der Menschen gehen immer in diese Extreme“, sagte Malleck. „Aber es ist genauso wahrscheinlich, dass der Buchclub in den Park geht und eine Flasche Wein öffnet.“