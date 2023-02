CNN

Pink zegt dat een verhaal dat ze vertelde over een oude vete met Christina Aguilera nu de belangrijkste focus van de pers is geworden rond haar nieuwste album.

De zangeres, die onlangs haar nieuwste album ‘Trustfall’ uitbracht, vertelde een verhaal over het per ongeluk in Aguilera’s stoel zitten toen ze samenwerkten, waardoor Aguilera van streek raakte. Pink ging naar Instagram om uit te leggen dat ze teleurgesteld was in de berichtgeving, in de hoop dat mensen zich in plaats daarvan op haar kunst zouden concentreren.

“Ik ben zo bedroefd en teleurgesteld door het verhaal rond een deel van de pers die ik heb gedaan rond mijn album”, schreef ze.

“Hoewel een deel van de verantwoordelijkheid bij mij ligt en mijn onvermogen om te liegen, en mijn griezelige vermogen om te overdrijven, ligt mijn echte teleurstelling in het feit dat de kunst nooit de focus kan zijn als je een vrouw bent.”

Ze vervolgde: “Het feit dat ik een van de mooiste albums heb gemaakt met de mooiste mensen – zong me kapot, maakte mezelf volledig kwetsbaar – elf albums binnen, uitverkochte stadions, goede kinderen grootbrengen, gestaag honderden goede, hardwerkende mensen in dienst hebben mensen, het enige waar ze je keer op keer naar vragen, is een dwaze vete uit je jaren twintig.

Ze voegde eraan toe: “Voor elke één of twee vrouwen met wie ik problemen heb gehad, zijn er honderden die ik heb gecomplimenteerd en gesteund en waar ik van hield. Maar daar praten we niet over.” Pink voegde eraan toe dat er een dubbele standaard bestaat als het gaat om mannen en vrouwen in de entertainmentindustrie, en schreef: “Ik vraag me af wanneer de laatste keer dat Bradley Cooper of Robert De Niro in interview na interview werd gevraagd naar een ruzie die ze ooit hadden gehad. Hoe zit het met Christian Bale?

Uiteindelijk zegt ze een verontschuldiging en is ‘het erkennen van je fouten’ waar het echt om gaat.

‘Aan Christina – je weet waar we aan toe zijn. Opgelost. Vooruit en omhoog’, schreef ze.

