Pink sagt, sie sei „perfekte Person“, um sich Anfang August einer genauen Prüfung zu stellen

Als Rosa die Party in Gang brachte, versuchten viele Leute, sie zum Absturz zu bringen.

Die „What About Us“-Sängerin erinnerte sich kürzlich daran, dass sie besonders von Männern unter die Lupe genommen wurde, als ihre Karriere in den frühen Morgenstunden begann.

„Ich war die perfekte Person, um all diese Flak einzustecken“, sagte der 43-Jährige Frauengesundheit in einem Cover-Interview, das am 8. Februar veröffentlicht wurde. „Ich habe eine sehr dicke Haut. Ich mache, was ich will. Ich kann mit Kritik umgehen, sie bewegt meine Nadel nicht ändert nichts an meinen Handlungen.“

In den frühen 00er Jahren waren der Sänger und andere Prominente wie z Britney Spears Und Lindsay Lohan waren oft Gegenstand sexistischer Boulevardberichte. In den letzten Jahren wurde Pink in den sozialen Medien immer wieder wegen ihres Aussehens und ihrer politischen Äußerungen beleidigt und hat sich oft gegen ihre Kritiker gewehrt.

Die dreimalige Grammy-Gewinnerin, jetzt im dritten Jahrzehnt ihrer Karriere, bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung ihres neunten Studioalbums am 17. Februar vor. Vertrauens Fall.