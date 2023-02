Roze toegevoegdin reactie op de kritiek van een fan: “Ook – ik kuste xtina’s mond. Ik hoef haar kont niet te kussen.”

In 2019 zei Christina verder Kijk live naar What Happens met Andy Cohen dat zij en Pink ooit Spin the Bottle speelden in een club. “Ik was opgewonden over een kus. Ik had zoiets van, oh, zoenen, alles is goed, misschien nee, weet je, wat dan ook. Ze stak haar hand zo omhoog (houdt haar hand voor haar mond),” de “Mooie” zanger zei. “Ik had zoiets van, oh, dat is wat we doen? Oké. Ze wil geen ‘Dirrty’ krijgen.”

vertelde Pink Verscheidenheid in 2021 dat Christina haar op een van haar verjaardagsfeestjes kuste en eraan toevoegde: “Dat was een leuk feest.”

Zowel Christina als Pink hebben in het openbaar gesproken over hun vete uit het verleden, die meer dan 20 jaar geleden losbarstte tijdens de opname van ‘Lady Marmalade’.

In een VH1 uit 2009 Achter de muziek speciaal zei Pink dat een platenbaas verklaarde: “Wat is het hoogtepunt? Wat is het meest zingende deel? Christina gaat dat deel op zich nemen.” De ‘So What’-zanger voegde eraan toe:’ Ik stond op en zei: ‘Hallo. Hoe gaat het? Zo aardig van je om jezelf voor te stellen. Ik ben Pink. Ze zal die rol niet spelen. –koning vergadering gaat over.'”