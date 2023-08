Lingen (dpa) – Im nordwestdeutschen Lingen ist eine neue Anlage zur klimaneutralen Herstellung von Eisen in Betrieb gegangen. Nach Angaben der Betreiber soll in dem Pilotprojekt klimaneutral erzeugter Wasserstoff genutzt werden, um aus Eisenerz Roheisen zu gewinnen, das dann zu Stahl verarbeitet werden kann. Das Werk in Lingen soll auch als Testanlage für ein in Namibia geplantes Stahlwerk dienen. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Start-ups CO2Grab/HyIron, des Stahlherstellers Benteler und des Energiekonzerns RWE. Das Land Niedersachsen fördert das Projekt mit drei Millionen Euro, sagte Christian Meyer, Umweltminister des Landes Niedersachsen.