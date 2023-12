Piloot van Alaska Airlines die paddenstoelen gebruikte, aangeklaagd, maar niet voor poging tot moord

Het nieuws

Een piloot die ervan wordt beschuldigd een straalvliegtuig van Alaska Airlines in Oregon te hebben laten crashen, zal niet langer worden aangeklaagd voor poging tot moord. Een grand jury stemde in plaats daarvan om de piloot, Joseph Emerson, aan te klagen wegens een misdrijf wegens het in gevaar brengen van een vliegtuig en 83 misdrijven wegens roekeloze bedreiging, zeiden functionarissen dinsdag.

Achtergrond: De piloot zegt dat hij in een droomachtige toestand verkeerde.

De heer Emerson had tijdens de vlucht geen dienst en zat op de springstoel in de cockpit. Drieëntachtig andere passagiers en bemanningsleden waren aan boord, en hij werd aanvankelijk gearresteerd op beschuldiging van poging tot moord voor elk van hen. De aanklacht vervangt deze beschuldigingen.

In een interview met The New York Times vorige maand in de gevangenis waar hij werd vastgehouden, zei de heer Emerson dat het nooit de bedoeling was geweest iemand pijn te doen. Hij zei dat hij moeite had om de realiteit te onderscheiden nadat hij hallucinogene paddenstoelen had geconsumeerd, wat hij twee dagen eerder voor het eerst had gedaan. Uit sms-berichten bleek dat hij graag naar huis wilde, bij zijn familie, en hij beschreef dat hij overweldigd was door de overtuiging dat zijn tijd in de cockpit niet echt was.

De heer Emerson erkende dat hij, in een poging zichzelf te ontwaken uit wat volgens hem een ​​droom was, zijn hand in de cockpit uitstrekte en aan de twee brandblushandgrepen van het vliegtuig trok, die ontworpen zijn om beide motoren in geval van nood uit te schakelen. De piloten slaagden erin zijn handen van de handgrepen weg te trekken en meneer Emerson verliet de cockpit.

De vlucht van Everett, Washington, naar San Francisco werd omgeleid naar Portland, Oregon, waar de heer Emerson werd gearresteerd.