Onderzoekers zeggen dat een gezagvoerder van United Airlines die vorige maand in Honolulu de landingsbaan overstak waar een ander vliegtuig landde, “het situatiebewustzijn verloor” en werd verrast door instructies van de luchtverkeersleiding.

Het incident van 23 januari is een van de vier bijna-botsingen met vliegtuigen op landingsbanen van Amerikaanse luchthavens die dit jaar tot nu toe zijn onderzocht door de National Transportation Safety Board.

Het voorlopige rapport van de NTSB zegt dat de United-kapitein de controle over de Boeing 777 overnam van de eerste officier na de landing in Honolulu.

Het paar had voorafgaand aan de landing overlegd met hun luchtvaartmaatschappij tegen stilzitten op het korte stuk trottoir tussen de twee landingsbanen, en werden toen verrast door een instructie van de luchtverkeersleiding om precies dat te doen.

“Hij gaf aan dat hij zijn situational awareness verloor toen ze baan 4R verlieten, omdat hij dacht dat er meer afstand tussen de banen was dan er in werkelijkheid was”, zegt het NTSB-rapport.

“De CA (kapitein) gaf ook aan dat er niet genoeg ruimte lijkt te zijn voor een 210′ lange B777 om volledig vrij te zijn van baan 4R en nog steeds kort voor baan 4L te blijven en tegen de tijd dat hij besefte dat ze baan 4R passeerden houdstangen geverfd op de taxibaan ze waren al op baan 8L en waren overgestoken naar baan 4L.”

Het vliegtuig dat op de andere landingsbaan landde, een kleine Cessna-vrachtturboprop, was van plan de landingsbaan te verlaten voordat de United-jet overstak. Op het dichtstbijzijnde punt waren de vliegtuigen 350 meter uit elkaar en “er was geen ontwijkende actie nodig of ondernomen” door het kleinere vliegtuig, aldus het rapport.

United reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar op het rapport.