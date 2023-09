Pilger gehen nach Kreuzberg

„Im Licht des frühen Morgens erwacht mein Herz und sagt: Gepriesen sei Jesus Christus! …“, so klang es auch dieses Mal, als die Wallfahrt zum 27. Mal von der Pfarrkirche St. Sebastian Stangenroth in der… startete Richtung Kreuzberg. Traditionell machten sich am ersten Sonntag im September rund 50 Gläubige verschiedener Altersgruppen der Pfarrei St. Sebastian Stangenroth auf den Weg zur Jubiläumswallfahrt. Auch in diesem Jahr startete der Wallfahrtsprozess um 6:30 Uhr die rund 13 Kilometer lange Strecke.

Als Gebetsleiter fungierten erneut Meggi Höchemer und Jürgen Schmitt. Der Redner wurde von Lorenz Höchemer getragen. Mario Wehner kümmerte sich unterwegs um Sicherheit und Verkehrskontrolle. Kurt Metz stellte und fuhr das Begleitfahrzeug unentgeltlich. Musikalisch wurde die Wallfahrt erneut vom Musikverein Stangenroth begleitet. Auf dem Hin- und Rückweg war die Zeit gefüllt mit Gebeten, Betrachtungen, Meditationen, Litaneien, Musikstücken und Liedern.

„Menschen nehmen aus verschiedenen Gründen an der Pilgerreise teil. Viele Pilger erhoffen sich durch die Kraft des Gebets ein erträgliches Leben, manche beten auch um den Erhalt ihres Arbeitsplatzes“, erläutert Gebetsleiter Jürgen Schmitt die Beweggründe für die Teilnahme der meisten Pilger. „Pilgern ist eine alte Form der Lebens- und Glaubensgestaltung, die heute wiederentdeckt wird. Die Lieder und Gebetstexte orientieren sich an den aktuellen Sorgen und Problemen der Menschen und werden jedes Jahr von Meggi Höchemer überarbeitet.“ „Für manche ist es auch eine sportliche Herausforderung“, so Jürgen Schmitt weiter. „Im Mittelpunkt steht aber immer das Religiöse und die unmittelbare Gotteserfahrung in der Natur.“

Diesmal führte der Pilgerweg erneut über einen Hang zum Waldberg, wo in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal die Rast im Pilgerzentrum stattfand. Nachdem der schwierigste Teil, der sogenannte „Kniebruch“, überstanden war, begrüßte Pilgerführer Siegfried Eyrich alle neuen Pilger, die zum ersten Mal teilnahmen. Er dankte allen Pilgern für ihre Disziplin während der Wallfahrt, allen Beteiligten für ihre Unterstützung und der „besten Wallfahrtskapelle“ und würdigte traditionell langjährige Pilger. Zu ihrer zehnten Teilnahme erhielt Manuela Metz ein kleines Andenken. Ingrid Geist und Hermann Voll nahmen zum 25. Mal an der Wallfahrt teil und Eyrich überreichte ihnen einen großen Gedenkteller aus dem Kloster Kreuzberg. Abschließend dankte Jürgen Schmitt Eyrich im Namen aller Pilger für seinen Einsatz bei der Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Wallfahrt.

Anschließend ging der Pilgerzug bis zur letzten Strecke zum Ziel weiter. Um 10.45 Uhr erreichten die Pilger das Klostergelände und wurden von Pater Korbinian Klinger mit Weihwasser besprengt und zusammen mit anderen Teilnehmern aus dem Dorf, die mit dem Auto angereist waren, am Freialtar begrüßt. Das Wallfahrtsgottesdienst, das ebenfalls von Pater Korbinian gefeiert und vom Musikverein Stangenroth musikalisch und feierlich umrahmt wurde, stand ganz im Zeichen des „Kreuzes“. Die Lesung und Fürbitten wurden von Jürgen Schmitt gelesen.

Nach der Rast der Pilger in der Klosterschänke traf sich die Pilgergruppe um 14 Uhr mit Pater Korbinian zu einem kurzen Gebet und der erneuten Segnung der Pilgergegenstände am Freialtar. Anschließend verabschiedete er sich mit dem Wallfahrtssegen von den Pilgern und zeigte sich zuversichtlich, die Stangenrothers im nächsten Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Nach einem Gebet und dem Lied „Die Blume blüht“ an der Mariengrotte wurde der Rückweg fortgesetzt. Gegen 18.15 Uhr wurden die heimkehrenden Kreuzbergpilger traditionell von den Angehörigen und Daheimgebliebenen mit Blumen begrüßt, in Empfang genommen und unter Glockengeläut zur letzten Segnung in die Pfarrkirche geführt. In der Pfarrkirche „St. Sebastian“ brachten die Pilger ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Impulse der Wallfahrt auch im Alltag hilfreich sein würden.

Der älteste Pilger war erneut Walter Albert, 80 Jahre alt, der bereits an allen 26 Wallfahrten teilgenommen hatte. Jüngster Teilnehmer war Mats Biemüller mit zehn Jahren, der zum ersten Mal teilnahm, den gesamten Hin- und Rückweg zu Fuß zurückgelegt und teilweise das Wallfahrtskreuz getragen hatte.

Anschließend trafen sich Musiker, Vorbeter und Fahnenträger zu einem gemütlichen Beisammensein in der „Sebastianus-Stube“ bei einem Imbiss und einem Getränk, das von Luitgard Wehner und Marita Schmitt liebevoll vorbereitet und durchgeführt wurde. Pilgerleiter Siegfried Eyrich zeigte sich erleichtert und erfreut, dass alle gesund und ohne größere Verletzungen zurückkamen. Eyrich freut sich bereits auf die Wallfahrt im nächsten Jahr, die zum 28. Mal auf den Heiligen Berg führen wird. Rot