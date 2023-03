Als je een sterke krachttraining doet, is het een systematische Ganzkörpertraining – zoals Pilates genant – en. Die Übungen eigenen sich für Rücken, Bauch und Beckenboden gleichermaßen. Um diese zu intensiveren, kan een Pilates-Ring een sinnvolle Ergänzung sein. Aber was genau ist das eigentlich?

Pilates in Vorteil, dat kan niet in de fitnessstudio of in een sportkurs die doorgaat met zijn können, sondern auch zu Hause. Je nachdem, ob Sie lieber für sich allein trainieren of in einer Gruppe. Alles, was Sie für das Ganzkörper-Workout benötigen, ist eine rutschfeste Matte und bequeme Sportkleidung. Unterstützend dazu konnen Sie eigent zich Fitnesszubehör einsetzen, wie etwa eine Pilates rollen of een Pilates-Ring (ook wel Magic Circle genoemd). Letzterer wurde extra konzipiert, um die Übungen im Stehen, Sitzen of Liegen om te intensiveren. Who das genau funktioniert, erfahren Sie im Folgenden.

Dat zeichnet een Pilates-Ring aus



Wie der naam schonrichtig vermuten lässt, handelt es sich um een ​​elastische trainingsring, meist aus rutschfestem Fiberglas of Kunststoff en Gummi gefertigt. Was alle modellen: als u zich zorgen maakt over uw Griffe, die sich gegenüberliegen en dazu dienen sollen, den Pilates-ring besser mit den Handen of den Beinen zu serve. Die Innen- en Außenseiten der Griffe sind meist, das kommt auf den Hersteller an, Zusätzlich mit Schaumstoff gepolstert, um den Komfort beim Trainieren der Bauch-, Bein-, Arm-, Rücken-, Brus- of Beckenbodenmuskulatur zu erhöhen. Und das sind noch nicht alle Vorteile.

Diese Vorteile eet een Pilates-Ring



Een Pilates-Ring sowohl für Anfänger:innen als auch für erfahrene Sportler:innen geeignet ist, kan worden gezien als ideale Ergänzung, um das Training zu intensiveren. Das is nicht der einzige Vorteil, de das Fitnessgadget biet:

Het is gemakkelijk om te begrijpen en alles te kunnen volgen.

Het is verhältnismäßig günstig für ein flexibles Trainingsgerät.

Es kan gecombineerd worden met zahlreichen Pilates-Übungen.

Er wordt gewerkt met Kraft en met de coördinatie.

Het is eigendom van de Reha en de Gesundheitssport.

Dus draai Sie den Pilates-Ring richting een



Übung für den Rücken



Legen Sie sich mit dem Bauch auf die Pilates-Matte, nehmen Sie den Ring en führen Sie diesen mit both Hands behind Ihren Rücken. Achten Als je durft, kan het zijn dat je een poging doet om te liegen als je liegt en een Blick auf die Matte gedet is, die Wirbelsäule quasi durch den langgerekte Hals verlangt wird. Nun kommt der anstrengende Teil: Atmen Sie aus and Spanen Sie die Bauch- en Rückenmuskulatur and, während Sie nur Ihren Oberkörper leicht anheben. Schieben Sie den Pilates-Ring dabei von sich weg Richtung Füße. Atmen Sie aus and lassen Sie die Muskulatur wieder locker.

Tip: Wiederholen Sie die Übung 15 Mal à zwei Sätze.

Übung für den Bauch



Stel dat je zo op de mat bent, dat Ihr Po en Ihre Füße den Boden berühren. Nehmen Sieden Pilates-ring in zowel Hände als drücken diesen in Schulterhöhe (mit ausstreckten Armen) von sich weg. Ihr Kopf ist gerade en der Blick zei naar voren. Als het niet eens een Ausatmung senken Sie Ihren Oberkörper Richtung Matte, bis dieser den Boden berührt. Ze kunnen een en ander doen in hun Ausgangspositie. Achten als de gesamten Übung darauf, dass Ihre Schultern gesenkt bleiben en nicht hochgezugen waren.

Tip: Wiederholen Sie die Übung zehn bis 15 Mal à drei Sätze.

Übung für die Arme



Auch Ihre Arme lassen sich mit onem sogenannten Magic Circle trainieren. Halten Sie den Pilates-Ring dazu mit both Hands (die Arme sind dabei nicht ganz durchstreckt) über den Kopf. Spannen Sie Ihre Bauch- en Gesäßmuskulatur and and seehen Sie den Ring beim Ausatmen so weit who möglich auseinander – and drücken Sie ihn anschließend whoder fest sisterammen. Achten als je de uitdaging aangaat, als je de training ondergaat.

Tip: Wiederholen Sie die Übung fünf Mal à zwei Sätze.

Übung für die Beine



Legen Sie sich auf den Rücken and Stelen Sie Ihre Füße auf, sodass die Beine angewinkelt sind. Nehmen Sieden Pilates-ring met beide handen und drücken diesen senkrecht von Ihnen weg. Strecken Sie Ein Bein in the Höhe and positionieren Sie the zugehörigen Fuß im inneren Ring. Die beste keuze is nu, Ihr Bein bei jeder Ausatmung gegen den Ring zu schieben – und wieder zu losen. Wechseln Sie Ihre Beine immer nacheinander ab.

Tip: Wiederholen Sie die Übung 15 Mal à zwei Sätze (pro Seite).

Mochten Sie Ihre Oberschenkel trainieren, können Sie noch een andere Übung anwenden: Legen Sie sich wieder auf den Rücken en Winkeln Ihre Beine an. Anschließend klemmen Sie den Pilates-Ring zischen Ihre Knie en drücken diese beim Ausatmenzusammen. Halten Sie diese Position kurz und lassen Sie beim Einatmen wieder locker.

Tip: Wiederholen Sie die Übung 20 Mal à drei Sätze.

Übung für die Brust



Stel dat je in Schneidersitz bent op je Pilates-Matte en nehmen den Ring erneut mit both Hands. Halten Sie diesen vor den Oberkörper – en zwart dus, dass Ihre Arme einen Rechten Winkel dazu bilden. Achten of een van de geraden Rücken, blicken Sie nach vorne en Spanen Sie Ihre Bauchmuskeln (das Power House) an. Drucken Sie nun den Ring beim Ausatmen für wenige Sekunden sisterammen and lassen Sie beim Einatmen whoder locker.

Tip: Wiederholen Sie the Übung 20 Mal à twee of drie Sätze.

Übung für die Seiten



Legen Sie sich seitlich auf die Matte en Klemen Sie den Pilates-Ring in Knöchelhöhe zwischen Ihre Beine. Setzen Sie Ihre Arme een, um Ihren Oberkörper zu stabilieren. Ze moeten een en ander doen als ze beide Beine en. Atmen Sie erneut een en legen Sie die Beine wieder auf dem Boden ab. Lockern Als je het wapen of de Becken vrijgeeft, is het mogelijk om te schakelen. Kies zelf het enten van Tempo.

Tipp: Wiederholen Sie die Übung 15 tot 20 Mal à zwei Sätze pro Seite.

