Volg je babygeluk en geniet van je liefde? Sänger Pietro Lombardi (32) en seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) woonden voor het eerst in augustus dat ze samenwoonden met Sohnes Amelio. Maar u kunt rekenen op uw relatie met Laura als partner. Was steckt dahinter?

Pietro, waarnemend rechter in de jury van „ Duitsland zoals de Superstar “ zit, is gezond. Klachten op Instagram: “Nase zu, Hals zu, catastrofaal.” Seine Verlobte hat ihn deshalb ausquartiert – ins Gästezimmer. Eén Bazillenschleuder zal gemakkelijk zijn om in te leven. Ook niet met twee kleine kinderen (neben Amelio noch Leano, 21 Monate).

Der DSDS-ster Het lijkt erop dat alles helemaal niet duidelijk is, aangezien het geluid helder is nu het signaal is geschreven…

Hoed Laura “keinen Bock more” van Pietro?

Ik heb Laura „keinen Bock mehr“ gezien, die de zanger op Instagram heeft gezien, en dit hulpprogramma is de ervaring als voorwand, een meer Ruhe zu haben. Een kleine Spaß-kracht zelf Pietro Lombardi tussen de ganzen, je zult trots zijn en beginnen met je eigen profiel. Er zullen berichten zijn die fans verwijderen: Is er een serieuze Krise?

Seine Volger sinds sich sicher: Der Rausschmiss hat nur etwas with der Erkältung zu tun.

Ze zijn altijd aanwezig: ik breng graag wat tijd samen door tijdens de stad Foto: pietrolombardi/Instagram

En als je dat doet, heb je gelijk!

Op de dag van de dienst ging het echtpaar dat arm in arm leefde en zichtbaar in de problemen zat tijdens de stad, met de kinderen naar spazieren. Lombardi gutst in een Instagram-verhaal over de seiner: „Wir sinds we een mooie liefde hadden, of?“ En vooral Laura: „Ey, je bent heel mooi, dat is een must voor je laswerk.“ Al het andere klinkt als een grap!