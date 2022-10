Piet Mondrian: Das Gemälde „New York City I“ hängt seit Jahrzehnten verkehrt herum

Geschrieben von Von Zoe Sottile, CNN

Eines der ikonischen modernistischen Gemälde von Piet Mondrian hängt laut Recherchen eines Kunsthistorikers möglicherweise seit einem Jahrzehnt auf dem Kopf – aber das Kunstwerk wird in absehbarer Zeit nicht auf den Kopf gestellt.

Das Gemälde mit dem Titel „New York City I“ zeigt Mondrians klassische Grundfarbenpalette und markante geometrische Linien. Der niederländische Künstler fertigte 1941 und 1942 eine Reihe von „New York City“-Gemälden an, nachdem er aus Europa in die Stadt gezogen war.

„New York City I“ wird seit langem mit den dicksten Linien am unteren Rand des Rahmens gezeigt, so ein Ausstellungskatalog der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, der deutschen Galerie, in der das Gemälde erworben wurde 1980. Das Museum veranstaltet eine Ausstellung, die Mondrians Werk gewidmet ist.

Aber ein Foto der Arbeit in Mondrians Atelier zeigt das Gemälde mit der umgekehrten Ausrichtung – was darauf hindeutet, dass der Künstler es so zeigen wollte.

Es könnte unmöglich sein, die richtige Ausrichtung jemals sicher zu kennen, sagt der Museumskatalog. Der Maler starb 1944.

Dennoch: „Wenn wir uns dem Experiment anschließen und New York City 1 um 180 Grad drehen, stellen wir fest, dass das Bild immer noch ‚funktioniert‘“, behauptet das Museum im Katalog. „Tatsächlich funktioniert es sehr gut: Die Komposition gewinnt an Intensität und Plastizität.“

Wenn Sie das Gemälde umdrehen, passt es besser zu „New York City“, einem anderen Gemälde aus derselben Serie.

„Die Dichte der Streifen entlang der Oberkante verleiht dem Werk eine Ähnlichkeit mit seinem nahen Verwandten ‚New York City‘, bei dem sich die Zone der größten Dichte ebenfalls an der Oberkante befindet“, heißt es im Katalog des Museums. „Die blauen Streifen am linken, oberen und unteren Rand sind jetzt an genau denselben Stellen positioniert.“

Das Gemälde bestand aus Streifen bemalten Klebebands, die der Künstler auf die Leinwand legte und wahrscheinlich plante, sie später durch direktes Malen auf der Leinwand zu ersetzen, so das Museum. Und die umgekehrte Ausrichtung entspricht Mondrians Anordnung der Streifen von oben nach unten auf der Leinwand.

„Eine erste Sichtprüfung bestätigte den Verdacht, dass durch das Umdrehen der Leinwand die Klebestreifen am oberen Rand mit dem Bildrand fluchten, während die am unteren Rand auslaufen und hier und da ein Stückchen fehlt“, sagt er das Museum im Katalog. „Angenommen, Mondrian hat die Streifen oben angebracht und sie nach dem Prinzip der Schwerkraft nach unten abgerollt, um sie unten an der Leinwand zu befestigen, dann hängt das Gemälde tatsächlich seit seiner ersten Ausstellung kopfüber 1945.“

Es sei auch möglich, so das Museum, dass „Mondrian das Bild während der Arbeit immer wieder umgedreht hat, dann gäbe es keine richtige oder falsche Ausrichtung“.

Diese offene Qualität könnte auch Teil einer größeren Botschaft über New York City selbst gewesen sein.

„Das ist vielleicht das wirklich revolutionäre Merkmal von New York City 1: die Tatsache, dass es in jeder Richtung gelesen werden kann, wie der Straßenplan einer Großstadt, in einer Haltung der Aufgeschlossenheit, die sich in alle Richtungen gleichzeitig bewegt, wie Paare Boogie-Woogie tanzen“, schreibt das Museum.

Das Gemälde bleibe vorerst in der bisherigen Richtung hängen, sagte Museumskuratorin Susanne Meyer-Büser bei einer Pressekonferenz zur Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag. Beim Drehen besteht die Gefahr, dass es beschädigt wird – und die Orientierungsverwirrung ist jetzt ein einzigartiger Teil der Geschichte des Objekts.