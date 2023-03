Piers Morgan heeft Conor Benn uitgedaagd waarom hij niet wil samenwerken met de British Boxing Board of Control (BBBoC).

Benn zou in oktober 2022 tegen zijn mede-Britse bokser Chris Eubank Jr vechten, voordat bleek dat hij bij twee verschillende gelegenheden positief had getest op een verboden stof, clomifeen.

Ian Walton/Matchroom Eubank Jr vs Benn zou een blockbuster-evenement worden, maar werd uitgesteld omdat Benn twee drugstests niet doorstond

Clomifeen is een medicijn dat gewoonlijk wordt gebruikt om onvruchtbaarheid bij vrouwen te behandelen, maar het kan ook de testosteronspiegel bij mannen verhogen.

In de nasleep hield Benn vol dat hij onschuldig was en nadat hij van de WBC-ranglijst was verwijderd, voorzag hij de sanctionerende instantie van een dossier van 270 pagina’s, dat naar verluidt zijn onschuld zou bewijzen.

Na bestudering van het dossier werd Benn weer op de ranglijst geplaatst, zoals de WBC verklaarde ‘er was geen sluitend bewijs dat meneer Benn zich bezighield met het opzettelijk of bewust innemen van clomifeen’.

Benn verstrekte echter niet hetzelfde document aan de BBBoC en hij gaf vrijwillig zijn licentie op bij de Britse boksorganisatie.

Benn verscheen op Piers Morgan Uncensored op TalkTV en werd door de gastheer gevraagd waarom hij niet zou samenwerken met de BBBoC door het dossier van 270 pagina’s te overhandigen.

“Mijn vader heeft zijn Britse bokslicentie in de jaren 80 verscheurd”, antwoordde Benn.

‘Je weet dat het bord me er niet van zal weerhouden om te vechten. Ze kunnen me niet stoppen met vechten.”

Benn werd er vervolgens aan herinnerd dat ze hem konden stoppen met vechten in het VK en hij antwoordde: “In dit land. En dat is prima, het zij zo.

“Ze hebben zeven aanklachten wegens wangedrag tegen mij ingediend. Een daarvan was omdat we wilden dat het gevecht doorging. De tweede was omdat we het Eubank niet meteen vertelden.

“Op maandag zeiden ze: ‘we handhaven alle aanklachten’. Ik dacht ‘jullie kunnen er een doen. Je denkt dat ik hier ga zitten en dit neem’.

Piers Morgan-Twitter Morgan kon niet begrijpen waarom Benn niet zou samenwerken met de BBBoC

Getty Nigel Benn was het in zijn strijddagen niet eens met de BBBoC en nu lijkt hetzelfde te gebeuren met zijn zoon

Toen Benn nogmaals werd gevraagd waarom hij het dossier niet wilde overhandigen, hield hij vol dat het een zaak was voor zijn juridische team, voordat hij uitsprak dat het nu een kwestie van ’trots’ was.

“Ik hoef geen vergunning van het bestuur te hebben, dat is mijn mening erover”, zei Benn, voordat hij eraan toevoegde: “Maar ik ben niet van plan om binnenkort in Groot-Brittannië te vechten.”

Benn vervolgde: “Het is aan mijn juridische team wat ze willen doen. Wat mij betreft voelt het als een heksenjacht van het bestuur, zoals ze, je weet wel, beschuldigingen van wangedrag hebben gedaan.’

Morgan deed toen het voorstel om het dossier op internet te publiceren en de publieke opinie aan het woord te laten, waarop Benn antwoordde: “Ik wil. Vertrouw me, ‘maar hij legde uit dat de lopende rechtszaak betekende dat hij dat niet kon.

Dit verwijst naar het feit dat Benn zegt dat hij de BBBoC zal aanklagen voor ‘het volledige verlies van inkomsten’ en ‘beschadigde reputatie’.

TalkTV Benn onthulde dat hij de BBBoC zal aanklagen

Morgan maakte Benn toen duidelijk dat hij gelooft dat de enige manier waarop hij zijn naam goed kan zuiveren, is door de BBBoC een goed onderzoek te laten doen met behulp van het 270 pagina’s tellende dossier, dat volgens de bokser overtuigend bewijs van zijn onschuld bevat.

Maar Benn bleef standvastig in zijn mening en zei: “Ik denk niet dat het zal gebeuren, maar u zegt dat het zal gebeuren. Ik denk dat het kwaad al geschied is.

‘Ik weet gewoon niet waarom ze het voor me hebben.

Om de uitwisseling te beëindigen, stelde Morgan nogmaals voor om eventuele vooringenomenheid van de BBBoC tegen te gaan door het dossier openbaar te maken en Benn antwoordde: “Omdat ik niet weet waar ze mee bezig zijn. Ik weet niet wat hun vendetta is?

Conor Benn sprak op Piers Morgan Uncensored – bekijk het interview opnieuw op de sociale kanalen van TalkTV.