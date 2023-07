Der konservative Vorsitzende Pierre Poilievre trägt ein neues Erscheinungsbild, nachdem die Partei in einer Reihe jüngster Nachwahlen unterdurchschnittlich abgeschnitten hat – eine Umgestaltung, die laut Tory-Chef auf den modischen Input seiner Frau zurückzuführen ist.

Poilievre befolgte in den fast 20 Jahren, die er auf dem Parliament Hill tätig war, eine strenge Geschäftskleidungsordnung.

Poilievre wurde bei der Ausübung seiner offiziellen Pflichten selten ohne Krawatte gesehen und zeigte schon immer eine Vorliebe für dunkelblaue Anzüge, die bevorzugte Uniform sowohl der Bay Street als auch der Bundespolitik.

Bis vor Kurzem trug der Tory-Chef eine Brille. Er hat sie zurückgelassen, als er auf einer Sommertour durch das Land reist, um die vermeintlichen Versäumnisse von Premierminister Justin Trudeau hervorzuheben.

Der neue Look trat in Kraft, kurz nachdem die Partei das Rennen im Londoner Raum Oxford, Ontario, knapp gewonnen hatte. – gilt als Hochburg der Konservativen –, während er bei den Nachwahlen im Juni in einem potenziell gewinnbaren Vorstadtsitz, Winnipeg South Centre, ein schlechtes Ergebnis hinlegte.

Im Gespräch mit Reportern auf einer Pressekonferenz in Niagara Falls, Ontario. Am Mittwoch gab Poilievre zu, dass er sich einer bescheidenen Umgestaltung unterzogen hat.

Der konservative Führer Pierre Poilievre in Niagara Falls am 19. Juli 2023. (Martin Trainor/CBC)

Poilievre trug eine Bootleg-Blue-Jeans und eine Pilotensonnenbrille, wie sie Tom Cruise in den Top-Gun-Filmen trug. Seine Frau Anaida meinte, dass er „ohne Brille besser aussieht, deshalb muss ich in erster Linie dafür sorgen, dass sie glücklich ist.“

ANSEHEN: Poilievre bekommt einen neuen Look: Was hat es mit dem neuen Look von Pierre Poilievre auf sich? Der konservative Führer Pierre Poilievre hat die Brille aufgegeben und stattdessen lässigere Kleidung getragen, um seine Anziehungskraft auf die Wähler zu erhöhen.

Es ist nicht nur die Kleidung. Poilievre, der für seine Auseinandersetzungen mit Reportern bekannt ist, akzeptierte auch eine Folgefrage von CBC News zu seiner Imageüberarbeitung.

„Normalerweise erlauben wir keine Zusatzfragen“, sagte Poilievre und zeigte auf den majestätischen Wasserfall hinter ihm, „aber es ist so ein wunderschöner Ort – Sie haben mein Herz erweicht.“

„Ob ich eine Brille trage oder nicht, ich habe die beste Vision für das Land. Eine Vision für niedrigere Kosten, erschwinglichere Lebensmittel und sicherere Straßen. Das ist die Vision, die sich die Kanadier wünschen. Bringen wir sie nach Hause“, fügte ein lächelnder Poilievre unter Verwendung seines Wahlkampfslogans hinzu.

Der konservative Abgeordnete Pierre Poilievre erhebt sich im Unterhaus, um sich für eine obszöne Geste am 14. Juni 2006 in Ottawa zu entschuldigen. (Tom Hanson/Canadian Press)

Ein Sprecher von Poilievre reagierte nicht auf eine Bitte um weitere Stellungnahme.

Chad Rogers ist ein langjähriger konservativer Stratege, der Poilievre seit Jahren kennt. Er sagte, Poilievre sei kein streng zugeknöpfter Politiker.

Poilievre absolviert CrossFit, ein hochintensives Fitnessprogramm, und entspannt sich in Freizeitkleidung mit seinen Freunden und engen Vertrauten, sagte Rogers – eine Seite des Führers, die den Wählern nicht gut bekannt ist.

Trudeau genießt in Meinungsumfragen hundertprozentige Anerkennung, während Poilievre eine weniger bekannte Figur ist, sagte Rogers. Poilievre müsse sich erst definieren, bevor seine Gegner es tun, fügte er hinzu.

„Pierre hat eine berufstätige Persönlichkeit. Er trägt Anzug, Krawatte und Brille und sieht sehr geschäftlich aus, wenn er im Parlament sitzt. Er sieht ganz anders aus, wenn er unterwegs ist und einen 200-Pfund-Lkw-Reifen rollt“, sagte Rogers in einem Interview und bezog sich dabei auf eine CrossFit-Übung.

„Ich glaube nicht, dass Pierre Poilievre einen neuen Look hat. Ich denke, wir schauen uns Pierre Poilievre einfach häufiger an.“

Der konservative Abgeordnete Pierre Poilievre erhebt sich im Unterhaus, um sich am 12. Juni 2008 für einen Kommentar über indigene Völker zu entschuldigen. (Tom Hanson/Canadian Press)

Aber der konservative Insider und Lobbyist sagte, dass Poilievre und sein Team offensichtlich konzertierte Anstrengungen unternehmen, um den Wählern, die ihm gegenüber misstrauisch sein könnten, ein lockereres, entspannteres Image zu vermitteln.

Poilievre ist nicht der erste konservative Politiker, der sein Image korrigiert, bevor er die Wähler auffordert, seiner Partei die Macht zu verschaffen.

Der frühere Vorsitzende der Reformpartei, Preston Manning, ließ die Cola-Gläser und die schlecht sitzenden Anzüge fallen, als er sich für den Spitzenposten des Landes bewarb.

Reformführer Preston Manning erläutert die Politik seiner Partei während einer Pressekonferenz in Vancouver im Jahr 1996. (Kim Stallknecht/Canadian Press)

Der frühere Premierminister Stephen Harper hat Pulloverwesten bekanntermaßen als beliebtes Modeaccessoire eingeführt, um den Wählern ein dezenteres, häuslicheres Image zu vermitteln.

Die neueren Vorgänger von Poilievre, Andrew Scheer und Erin O’Toole, haben im Vorfeld ihrer jeweiligen Bundestagswahlen abgenommen.

O’Toole begann mit dem Laufen und stampfte jeden Tag auf dem Wahlkampfweg über den Bürgersteig. In der Wahlkampfliteratur stellte er seine neue Figur zur Schau. Auf der Plattform der Konservativen Partei 2021 war ein Titelfoto von O’Toole in einem engen schwarzen T-Shirt zu sehen.

Die ehemalige Vorsitzende der Konservativen Partei Erin O’Toole hält sein Podiumsbuch hoch, während er bei einer Wahlkampfveranstaltung am 25. August 2021 in Hamilton, Ontario, mit Unterstützern spricht. (Ryan Remiorz/Canadian Press)

Rogers sagte, Poilievre könne Erfolg haben, wo andere scheiterten, weil er so weit von der nächsten Wahl entfernt einen Wendepunkt vollziehe.

„Man kann am Markttag kein Schwein mästen. Man kann nicht alles in letzter Minute erledigen. Man kann Wochen vor einer Wahl nicht plötzlich zur perfekten Version seiner selbst werden und sagen: ‚Übrigens, ich sehe jetzt etwas besser aus, etwas aktiver‘“, sagte er.

„Frühere Führungskräfte haben versagt, als sie es taten, weil es sehr unauthentisch war. Sie sagten: ‚Ich nehme ein cooles neues Image an‘, aber sie wirkten offensichtlich nicht bequem.“

Laura Peck ist Vizepräsidentin von Transformational Leadership Consultants in Ottawa. Seit 30 Jahren leitet sie Seminare und Coachings mit Politikern und Wirtschaftsführern zum Thema Image und Kommunikation.

Peck sagte, Poilievres Versuch, sein Image aufzuweichen, sei ein Versuch, skeptische Wähler für sich zu gewinnen, die noch nicht mit ihm und seinem Kampfstil vertraut seien.

Sie sagte, die Veränderungen seien „sehr schnell erfolgt“ und für scharfsinnige politische Beobachter „wirklich spürbar“.

Peck sagte, Poilievres öffentliche Redestimme habe sich ebenfalls verändert. Er spreche in einem „langsameren, gemäßigteren Ton“, sagte sie – wahrscheinlich ein Versuch, Wähler zu umwerben, die von dem aggressiven Stil, den er normalerweise im Unterhaus an den Tag legt, abgeschreckt sind.

Der konservative Parteivorsitzende Pierre Poilievre trägt während der Calgary Stampede-Parade am 7. Juli 2023 einen Cowboyhut. (Jeff McIntosh/Canadian Press)

„Sie haben wahrscheinlich einige Fokusgruppentests durchgeführt, um herauszufinden, wer ihr Wähleruniversum ist. Wo sind die Wechselwähler? Die Nachwahlen verliefen für sie nicht so gut, also versuchen sie wirklich, ihre Stimmen zu gewinnen. Sie nehmen eine Änderung vor, um der Partei einen Vorsprung zu verschaffen und mehr Wähler zu gewinnen“, sagte sie.

„Das ist eine Markenstrategie, die alle Führungskräfte durchlaufen. Sie müssen nur sicherstellen, dass Poilievres Marke authentisch ist. Er muss damit leben können, wenn das alles vorbei ist.“