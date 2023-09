Batters verwies auf Poilievres Kongressrede im Kundgebungsstil, in der er mit dem Bild eines jungen Paares schloss, das ein Haus genießt, das sie sich leisten können, während einer von ihnen in einer warmen Mittsommernacht einen hart verdienten Gehaltsscheck in der Hand hält.

„Er erinnerte an die Vorstellung von etwas, nach dem man sich sehnt, etwas, auf das man wehmütig blickt“, sagt Batters. „Wenn er diesen Teil der Rede schon vor einigen Jahren gehalten hätte, hätte jemand gedacht: ‚Warum redest du überhaupt darüber?‘ Das ist keine große Sache.'“

Im Jahr 2015 lag der durchschnittliche Preis für ein Haus in Kanada bei 413.000 kanadischen Dollar. Die Canadian Real Estate Association meldete einen massiven Anstieg in der Mitte der Pandemie auf über 800.000 CAD, bevor sie im Juli allmählich auf 668.000 CAD sank.

Poilievres Wohnungslösung: Bekämpfung von Städten, die keine Häuser bauen.

Er verspricht, die Kommunen zu zwingen, den Wohnungsbau jährlich um 15 Prozent zu steigern, andernfalls drohen Strafen – einschließlich der Zurückhaltung von Bundesmitteln. Er würde auch die Finanzierung von Städten erhöhen, die ihre Ziele übertreffen. Poilievre sagt, seine Regierung würde Beschwerden von Einwohnern über Städte hören, die einen „ungeheuerlichen NIMBYismus“ betreiben, der die Versorgung einschränkt.

„Wenn die Beschwerden begründet sind, werden wir Infrastrukturgelder einbehalten, bis die Kommunen die Blockade aufheben und den Wohnungsbau zulassen“, sagte er.

Die Tories würden Bundesmittel an Städte gewähren, die „Baugenehmigungen für dicht besiedelten Wohnraum und Arbeitsplätze auf allen verfügbaren Grundstücken rund um Transitstationen vorab genehmigen“. Sie versprechen, 15 Prozent der über 30.000 Bundesgebäude im Besitz von Ottawa zu verkaufen.

Besonderen Anklang fand er, als er sich auf die wachsende Besorgnis der Öffentlichkeit konzentrierte, da die Nachfrage nach Wohnraum das Angebot übersteigt und die Zinssätze stark angestiegen sind, wodurch potenzielle Käufer ausgepreist werden und die Familienbudgets in einem Land belastet werden, in dem die Zinsen für die meisten Hypotheken alle paar Tage angepasst werden Jahre.

Ein Sommer-Makeover, das Anklang fand

Während der meisten seiner 19 Jahre als gewählter Politiker war Poilievre das Bild der Konfrontation im Unterhaus – ein Kampfhund, dessen Vorliebe für aggressive Bemerkungen ihn gelegentlich in heißes Wasser brachte.

Im Jahr 2008 entschuldigte sich Poilievre dafür, dass er bei einem Talk-Radiosender in Ottawa die Arbeitsmoral der indigenen Bevölkerung in Frage gestellt hatte. Diesen Sommer entschuldigte er sich bei einer Frau, deren Zuhause er als „winzige kleine Hütte“ bezeichnete, als er gegen die steigenden Immobilienpreise schimpfte.

Dieser Ruf musste etwas gemildert werden.

Die Konservativen starteten im Sommer eine 3-Millionen-Dollar-Werbekampagne, eine bedeutende Summe in der kanadischen Politik, um sein Image als Familienvater zu schwächen.

Poilievre trägt in der Öffentlichkeit keine Brille mehr und behauptet, seine Frau bevorzuge den neuen Look. | Dave Chan/AFP/Getty Images

Er hörte auch auf, in der Öffentlichkeit eine Brille zu tragen, und behauptete, seine Frau bevorzuge den neuen Look.

Zumindest die Anzeigen scheinen sich auszuzahlen. Poilievres Beliebtheitsbewertungen sind zum ersten Mal positiv, seit er 2022 in das Rennen um die Führung seiner Partei eingestiegen ist.

Die Konservativen haben vor Kurzem einen jahrelangen Gleichstand in statistischen Umfragen mit den Liberalen durchbrochen und sind in aufeinanderfolgenden Umfragen, die von großen Meinungsforschungsinstituten veröffentlicht wurden, jeweils zweistellig in Führung gegangen.

Laut Abacus Data kämpfte Poilievre mehr als ein Jahr lang gegen negative Bewertungen seiner persönlichen Beliebtheit. Im September hatte er das Drehbuch umgedreht. Zum ersten Mal hatten mehr Abacus-Befragte einen positiven als einen negativen Eindruck.

David Coletto, CEO von Abacus, erklärt gegenüber POLITICO, dass sich seit etwa einem Jahr schlechte Nachrichten für die Liberalen zusammenbrauen. „Es ist kein neues Phänomen. „Das ist kein plötzlicher Wandel“, sagt er. „Wir haben diese zugrunde liegenden Frühindikatoren gesehen, die uns darauf hinweisen, dass sich etwas gegen die Regierung aufbaut.“

In der jüngsten Umfrage von Abacus hatten nur 27 Prozent der Wähler einen positiven Eindruck vom Premierminister. Mehr als vier Fünftel sagen, es sei Zeit für einen Regierungswechsel, ein Drittel sieht jedoch keine gute Regierungsalternative.

Die Konservativen haben mit 41 Prozent der Stimmen einen souveränen Vorsprung, verglichen mit 26 Prozent für die Liberalen und 18 Prozent für die NDP.

Einige Kongressteilnehmer bezweifelten die Vertrauenswürdigkeit von Umfragen im Sommer, wenn die meisten Kanadier nicht über Politik nachdenken. Coletto besteht darauf, dass Poilievres Zugkraft legitim ist.

Frieden in den Reihen (meistens)

Die positive Dynamik hat zu mehr Einigkeit unter den Konservativen geführt als jemals zuvor, seit Stephen Harper, der beliebte Gründungsführer der Partei, 2011 zum letzten Mal eine siegreiche konservative Wählerkoalition geschmiedet hat.

Ein großes Zelt der Tories versammelte sich auf dem politischen Kongress in Quebec City. Roman Baber, ein ehemaliger Provinzpolitiker, der aus der Fraktion von Premierminister Doug Ford ausgeschlossen wurde, weil er sich gegen Covid-Lockdowns ausgesprochen hatte, streifte durch die Hallen. Das galt auch für viele Aktivisten von Fords Progressiver Konservativer Partei, trotz Gerüchten über Zwietracht zwischen den Provinz- und Bundesclans.