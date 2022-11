Pieper Lewis, ein Teenager aus Iowa, der ihren mutmaßlichen Vergewaltiger getötet hat, ist aus der Haft geflohen

CNN

Pieper Lewis, der Teenager aus Iowa, der einen Mann tötete, von dem sie sagte, er habe sie vergewaltigt und zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und aufgefordert, seiner Familie Wiedergutmachung zu leisten, ist nach Angaben der Justizvollzugsbehörde des fünften Justizbezirks von Iowa aus einer Justizvollzugsanstalt geflohen.

Lewis „ging am Freitag um 6:19 Uhr vom Fresh Start Women’s Center weg, nachdem sie ihr elektronisches Überwachungsgerät abgeschaltet hatte“, sagte Jerry Evans, der Exekutivdirektor des Distrikts, CNN am Sonntagmorgen in einer E-Mail. „Zu diesem Zeitpunkt ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.“

Beamte haben einen Bericht über Bewährungsverletzungen eingereicht, sagte Evans und empfahlen, ihre Bewährung zu widerrufen. „Anschließend wurde ein Haftbefehl gegen sie erlassen, der noch aussteht.“

Lewis war 15 Jahre alt, als sie einen Mann tötete, von dem sie sagte, er habe sie mehrfach vergewaltigt, berichtete CNN zuvor. Sie erhielt ein aufgeschobenes Urteil vom Bezirksrichter von Polk County, David Porter, nachdem sie sich des vorsätzlichen Totschlags und der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig bekannt hatte, und im September wies ein Richter in Iowa Lewis an, seiner Familie 150.000 Dollar als Entschädigung zu zahlen, wie es das Gesetz von Iowa vorschreibt.

Porter entschied auch, dass Lewis fünf Jahre auf Bewährung erhalten, 200 Stunden Zivildienst leisten und zusätzlich 4.000 US-Dollar an Zivilstrafen zahlen würde. Das aufgeschobene Urteil bedeutete, dass es aus Lewis ‚Akte gestrichen werden konnte.

Die Einrichtung in Des Moines, aus der Lewis geflohen ist, ist laut der Website des Fifth Judicial Circuit Department of Corrections eine Wohnvollzugseinrichtung. Es „akzeptiert Einwohner mit unterschiedlichem Rechtsstatus“, die „als Bedingung für Bewährung oder Bewährung“ zugelassen werden könnten, heißt es. Das Programm zielt darauf ab, „einen sicheren und ganzheitlichen Ansatz für die Supervision bereitzustellen, der darauf abzielt, alle Frauen aufzuklären, zu unterstützen und sich dafür einzusetzen, dass sie ihr Leben verändern“, heißt es auf der Website.

Lewis bekannte sich im Juni 2021 der Ermordung von Zachary Brooks schuldig und sagte in der Plädoyervereinbarung, dass der 37-Jährige sie im Jahr 2020 mehrfach vergewaltigt habe. Sie wurde zunächst wegen Mordes ersten Grades angeklagt.

In der Vereinbarung sagte Lewis, sie sei mehrmals von zu Hause weggelaufen und habe schließlich im Flur eines Apartmentkomplexes geschlafen.

Ein Mann nahm sie auf, aber sie ging, als er missbräuchlich wurde, schrieb sie in der Einigungsvereinbarung. Sie sagte, sie sei dann bei einem anderen Mann eingezogen, der ein Online-Dating-Profil für sie erstellt und Männer gegen Geld Sex mit ihr arrangiert habe. Sie lebte von April 2020 bis zu ihrer Verhaftung wegen des Mordes an Brooks mit diesem Mann zusammen, der ihr sagte, sie sei seine Freundin, sagte Lewis.

Sie wurde Brooks im Mai 2020 vorgestellt, und er gab ihr Alkohol und Marihuana und hatte fünf Mal Sex mit ihr, während sie über einen Zeitraum von drei Tagen bewusstlos war, sagte sie. Lewis erfuhr laut dem Plädoyer jedes Mal, wenn sie das Bewusstsein wiedererlangte und er immer noch auf ihr lag, von dem, was er getan hatte.

Am 31. Mai konfrontierte der Mann, mit dem Lewis zusammenlebte, sie mit einem Messer, nachdem sie seinen Befehl abgelehnt hatte, in Brooks Wohnung zu gehen, um im Austausch für Marihuana Sex mit Brooks zu haben, schrieb sie. Schließlich stimmte sie zu, zu gehen, nachdem er ihr den Hals durchgeschnitten hatte, sagte sie in der Bitte.

In Brooks Wohnung wurde sie gezwungen, Wodka-Shots zu trinken und schlief ein, schrieb sie. Irgendwann sei sie aufgewacht und Brooks habe sie vergewaltigt, sagte sie. Brooks schlief ein und Lewis suchte ihre Kleidung. Als sie ins Schlafzimmer zurückkam, sah sie ihn nackt ohnmächtig, schrieb sie.

„Mir wurde plötzlich klar, dass Mr. Brooks mich wieder einmal vergewaltigt hatte und war von Wut überwältigt. Ohne nachzudenken, schnappte ich mir sofort das Messer von seinem Nachttisch und fing an, auf ihn einzustechen“, erklärte Lewis in der Plädoyer-Vereinbarung. „Ich erkenne ferner an, dass die mehreren Stichwunden, die ich Mr. Brooks danach zugefügt habe, letztendlich zu seinem Tod geführt haben.“

Bei der Anordnung des Zivildienstes sagte Richterin Porter, dies würde Lewis die Möglichkeit geben, ihre „Geschichte anderen jungen und gefährdeten Frauen in unserer Gemeinde zu erzählen.

Lewis‘ Anwalt sagte, er sei zufrieden damit, dass das Gericht ihre Strafe verschoben habe, und lobte ihren Mut. Aber Anwälte für Opfer sexueller Gewalt waren anderer Meinung.

„Ich glaube nicht, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde“, sagte KellyMarie Meek von der Iowa Coalition Against Sexual Assault damals und drückte ihre Besorgnis über Lewis‘ Fähigkeit aus, die Bedingungen ihrer Bewährung aufgrund der Schwere ihres Traumas einzuhalten.

„Weil ich weiß, dass viele der Arten, wie Traumaüberlebende mit ihrem Trauma umgehen, von Menschen, die kein Trauma erlebt haben, nicht sehr gut verstanden werden, was manchmal zu Verhaltensweisen führen kann, die Menschen in Schwierigkeiten bringen“, sagte sie.

Lewis ist einer von mehreren Teenagern – oft farbiger – die in den letzten Jahren in den USA rechtlich bestraft oder verurteilt wurden, weil sie ihren Sexhändler oder Angreifer getötet hatten.

„Es ist nur eine Geschichte, die leider allzu bekannt geworden ist“, sagte Cyntoia Brown gegenüber „PBS Newshour“. Brown, jetzt 32, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, weil sie einen Mann getötet hatte, der dafür bezahlt hatte, sie zu vergewaltigen, als sie ein 16-jähriges Opfer von Menschenhandel war. Sie wurde 2019 begnadigt, nachdem sie ihr halbes Leben hinter Gittern verbracht hatte.

„Sie war ein Opfer in dieser Situation“, sagte Brown, jetzt eine Verfechterin der Reform der Strafjustiz, über Lewis. „Sie muss nicht nur Zeit in einer Einrichtung absitzen, sondern in den nächsten fünf Jahren kann alles, was sie tut, dazu führen, dass sie eine 20-jährige Haftstrafe verbüßen muss. Sie ist also nicht wirklich frei.“