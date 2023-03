New York

CNN

—



Knal. Knal. Knal. Knal.

Het geluid en de verstoring van pickleball, Amerika’s snelst groeiende sport, maakt sommige buren, tennissers, ouders van jonge kinderen en anderen tot waanzin.

Groepen van huiseigenaren en lokale bewoners in tientallen dorpen en steden hebben zich verzameld om het spelen van pickleball te beperken en de ontwikkeling van nieuwe banen te blokkeren. Ze circuleren petities, dienen rechtszaken in en spreken zich uit op raads- en stadhuisvergaderingen om de hoorbare verspreiding van pickleball-razernij in het hele land te vertragen.

Het aantal mensen dat pickleball speelt, is in drie jaar tijd met 159% gegroeid tot 8,9 miljoen in 2022, volgens de Sports & Fitness Industry Association, een handelsgroep.

De snelle verspreiding heeft tot dilemma’s geleid voor openbare parken en recreatieafdelingen, die tegenstrijdige belangen moeten afwegen tegen vaak beperkte ruimte en middelen. Pensioengemeenschappen en countryclubs staan ​​ook voor uitdagingen om ruimte te creëren voor mensen die van het spel houden, een verkleinde versie van tennis met een kleinere baan, zonder anderen tegen te werken.

Pickleball kan luidruchtiger zijn dan tennis omdat het spel meer spelers op dezelfde ruimte als een tennisbaan kan passen. Hits tijdens een pickleball-rally komen ook vaker voor dan tennis. En het is een meer sociale sport, dus de spellen zijn meestal luider met spelers die tijdens en na punten schertsen.

Rob Mastroianni, een inwoner van Falmouth, Massachusetts, verkocht zijn huis en verhuisde nadat de recreatieafdeling van de stad pickleballvelden had aangelegd op 100 meter afstand van zijn huis in een woonwijk.

“Het is een percussieve pop. Het doorboort de lucht en draagt,” zei hij.

Hij en een groep buren spanden vorig jaar uiteindelijk een rechtszaak aan tegen de bezwaarcommissie van de stad, waarbij ze beweerden dat de pickleball-rechtbanken de stadsstatuten schonden die “dagelijkse schadelijke en onaangename geluidsniveaus” verbieden. Hun pak zei dat het geluid van het spel “substantiële invloed had op (hun) rustige en vredige genot van hun respectieve huizen.” (Ze hebben een tijdelijk bevel gekregen en de rechtbanken zijn momenteel gesloten.)

“Het is moeilijk om tegen pickleball te zijn,” zei Mastroianni. “Maar aan het eind van de dag veroorzaakte het mentale en fysieke gezondheidsproblemen met buren die de kop opstaken.”

“Het constante knallen, 12 uur per dag, 7 dagen per week, is marteling op het randje”, schreef een bewoner die naast een park in Wenen, Virginia woont, aan de afdeling stadsparken. “We kunnen onze buitenruimte niet meer gebruiken vanwege pickleball en kunnen onze ramen niet openen.” De stad stemde vorige maand om pickleball te beperken van zeven naar drie dagen per week bij lokale rechtbanken.

Sommige tennissers zijn ook gefrustreerd omdat pickleball de tennisbanen overneemt. De tennisindustrie heeft er nota van genomen en werkt samen met parken en recreatieafdelingen en andere faciliteiten om ervoor te zorgen dat pickleball ook de populariteit van tennis niet vertraagt. Volgens de United States Tennis Association (USTA) groeide het aantal tennissers tussen 2019 en 2022 met 33%.

“Ik zeg als pickleball zo populair is, laat ze hun eigen banen bouwen :)” tennisgrootheid Martina Navratilova getweet afgelopen jaar.

USTA, het bestuursorgaan voor tennis in de VS, heeft richtlijnen opgesteld met best practices om ervoor te zorgen dat de twee sporten naast elkaar kunnen bestaan ​​en de vraag naar beide kunnen bijhouden.

“In een ideale wereld hebben tennis en pickleball hun eigen ruimtes”, zegt Craig Morris, chief executive of community tennis van de USTA.

En sommige ouders dringen terug omdat hun kinderen minder ruimte hebben om in het park te spelen naarmate er meer pickleball-spelers komen.

“Spelers zwermen nu dagelijks eindeloos door de speeltuin”, zei een petitie in New York City om pickleball te verbieden op een plaatselijke speeltuin met meer dan 3.000 handtekeningen. “De kinderen zijn eruit geperst en velen gaan helemaal niet meer.”

Pickleball, dat elementen van tennis, badminton en pingpong combineert, begon in 1965, maar schoot pas onlangs omhoog.

Het won oorspronkelijk een aanhang in pensioneringsgemeenschappen waar het geliefd was vanwege zijn sociale aspect en trainingsvoordelen. De bal gaat langzamer dan bij tennis en de baan is half zo groot, dus het is gemakkelijker te spelen. Het is ook toegankelijk voor een breed scala van leeftijden en de regels zijn eenvoudig.

De game werd populairder tijdens de Covid-19-pandemie toen mensen op zoek gingen naar veilige, sociaal afstandelijke manieren om buiten te sporten. Ondersteuners van beroemdheden zoals Tom Brady en toegenomen media-aandacht hebben ook de opkomst van de sport gestimuleerd, en sportscholen en parken hebben nieuwe banen gebouwd om aan de vraag te voldoen.

Het spel kan worden gespeeld in enkelspel of dubbelspel, binnen of buiten op een veld van 20 bij 44 voet – ongeveer de grootte van een badmintonveld – en duurt totdat een kant 11 punten bereikt. Veel mensen spelen op tennisbanen die zijn aangepast met lagere netten en extra lijnen.

Naarmate de sport is gegroeid, is ook het aantal plaatsen om te spelen toegenomen.

Eind 2022 waren er 11.000 plaatsen om Pickleball te spelen, een stijging van ongeveer 130 nieuwe locaties per maand, volgens USA Pickleball, het nationale bestuursorgaan van de sport.

Spelers gebruiken een plastic geperforeerde bal, iets zwaarder dan een wiffle-bal, en houten of composiet peddels die ongeveer twee keer zo groot zijn als pingpongpeddels.

Pickleball-spelers houden van de “plop” van hun peddels die de plastic bal kapot slaan, maar datzelfde geluid kan anderen storen.

“Steden moeten tennisbanen niet zomaar ombouwen tot pickleball. Als ze dat doen zonder rekening te houden met geluid, hebben ze waarschijnlijk ongelukkige mensen”, zegt Bob Unetich, een ingenieur van opleiding die Pickleball Sound Mitigation oprichtte, een adviesbureau dat gemeenten, countryclubs en boze buren adviseert over het verminderen van geluiden die verband houden met het spel. Unetich, een getrainde pickleball-scheidsrechter en fervent speler, heeft meer dan 100 klanten geadviseerd.

Als er meerdere games tegelijkertijd aan de gang zijn, kunnen er elke seconde meerdere “pop” -geluiden zijn, zei Unetich. Goedkope pickleball-peddels en -ballen zijn vaak het luidst.

De “pitch” van pickleball-hits is ook irritanter voor mensen dan een tennisracket waarvan de snaren in botsing komen met een zachte tennisbal, zei hij. Tennis en enkele andere veel voorkomende sportgeluiden zijn meestal lager dan pickleball.

Nieuwe en bestaande pickleball-sites moeten rekening houden met achtergrondgeluid, zei Unitech.

Als banen in de buurt van huizen worden gebouwd, moeten ze geluid blokkeren met barrières, het gebruik van stillere peddels en ballen afdwingen of speeluren beperken, zei hij.

“Ik ben een voorstander van pickleball, maar als het aan de overkant van de straat van de huizen van mensen is, is het nogal een probleem”, zei hij. “Vaak is de juiste oplossing om de rechtbank ergens anders neer te zetten.”

