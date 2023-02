CNN

Een man die met een pick-up inreed op een groep fietsers, waarbij twee doden en elf gewonden vielen, is gearresteerd op beschuldiging van doodslag en mishandeling, aldus de politie in Arizona.

De crash gebeurde zaterdag toen een vrachtwagen bestuurd door Pedro Quintana-Lujan inreed op een groep fietsers op de Cotton Lane Bridge in Goodyear, ongeveer 45 kilometer ten westen van Phoenix, volgens de politie van Goodyear.

Twee fietsers zijn om het leven gekomen, één is levensbedreigend gewond en verschillende andere mensen zijn ernstig gewond geraakt, aldus de politie. De identiteit van de slachtoffers is niet vrijgegeven, maar de politie zei zondag dat een van de doden een inwoner van Goodyear was en de andere een bezoeker uit een andere staat.

Quintana-Lujan, 26, werd geboekt voor twee tellingen van doodslag, drie tellingen van zware mishandeling, 18 tellingen van bedreiging en twee tellingen van het veroorzaken van ernstig letsel of de dood door een ontroerende overtreding, volgens de politie van Goodyear. Volgens de politie bleef hij na het ongeval ter plaatse.

Uit de gevangenisgegevens van Maricopa County blijkt dat Quintana-Lujan werd vastgehouden met een borg van $ 250.000 en dat de rechtbank op 3 maart moet verschijnen. Het is onduidelijk of hij een advocaat heeft gekregen of in hechtenis blijft.

“De politie van Goodyear is diep bedroefd door deze tragedie en betuigt haar condoleances aan de dierbaren van de slachtoffers, evenals aan de fietsgemeenschap en de gemeenschap als geheel”, aldus de politie in een verklaring.

CNN heeft contact opgenomen met de politie en het parket van Maricopa County voor meer informatie.

Landelijk kwamen in 2020 in totaal 938 fietsers om het leven bij ongevallen met gemotoriseerde voertuigen, blijkt uit gegevens van de National Highway Traffic Safety Administration.