Pick-up der zweiten Generation: VW Amarok – zwischen Arbeitstier und Lifestyle-Statement

Beim Absatz liegt der Amarok deutlich hinter den VW-Transportern. Wichtig für das Markenimage ist jedoch der Pick-up mit Lifestyle-Ambitionen. Der Pritschenwagen, den VW gemeinsam mit Ford entwickelt hat, kommt im Frühjahr nach Deutschland.

Die zweite Generation des VW Amarok will die Brücke schlagen zwischen zwei gegensätzlichen Anforderungen – zwischen Arbeit und Lifestyle-Statement. Dabei hilft einerseits eine kräftige Zuladung, andererseits ein aufpolierter Innenraum mit verfeinertem Infotainment. Der zusammen mit Ford entwickelte und gebaute Pritschen-Lkw kommt im Mai 2023 zu Preisen ab knapp 40.000 Euro auf den deutschen Markt.

Die „Panamericana“ setzt auf eine robuste Offroad-Optik. (Foto: VW)

Dass der Amarok im Wesentlichen ein Ford Ranger ist, fällt äußerlich erst auf den zweiten Blick auf. Oder spätestens, wenn man zu den wuchtigen Türgriffen greift, die wie die Portale selbst vom Schwestermodell des US-Konzerns übernommen wurden. Den anderen sichtbaren Blechteilen hat VW weitestgehend eine eigene Optik verpasst. Am deutlichsten wird dies an der Front durch den breiten, verchromten Kühlergrill, der vor allem bei den höherwertigen „Panamericana“- und „Aventura“-Varianten zusammen mit dem Metall-Stoßfänger und Unterfahrschutz einen massiven Teil des ausmacht Gesicht. Am Heck machen eigenständige Leuchten und der selbstbewusst ins Metall eingepresste Namensschriftzug deutlich, dass man hinter einem Amarok steht.

Struktur von Ford bereitgestellt

Der Modellname prangt jetzt auf der Heckklappe des VW Amarok. (Foto: VW)

Ebenso wirkungsvoll ist die Neugestaltung des Innenraums. Die von Ford vorgegebene Struktur wird von VW durch ein eigenständiges Multifunktionslenkrad (mit echten Tasten statt Touchflächen), ein leicht verändertes Layout – etwa in der Mittelkonsole – und vor allem durch die Verwendung edler Materialien individualisiert. Sie sind nicht überall zu finden, aber zumindest an strategisch wichtigen Stellen wie dem Armaturenbrett und den Türverkleidungen. Der Amarok will sich vor allem beim Ambiente vom Ranger absetzen – was nach ersten Eindrücken nicht unmöglich erscheint, auch wenn kein direkter Vergleich besteht.

Der Touchscreen ist in zwei Größen erhältlich. (Foto: VW)

Prinzipiell passt neben den serienmäßigen digitalen Instrumenten auch der große, hochkant stehende Infotainment-Monitor zu dieser Idee, zeigt er doch feine, hochauflösende Grafiken, die ein weitgehend überzeugendes Bedienkonzept veranschaulichen. In der Praxis erweist sich das Touchscreen-Konzept jedoch als nachteilig – gerade auf unebenen Straßen lassen sich die teils sehr kleinen Kontaktflächen mit dem Finger kaum exakt treffen. Klassische Regler würde man sich zumindest für die Klimaanlage wünschen.

Robuste und preiswerte Technik

An der Handhabung gibt es dagegen nichts zu meckern. Dass VW an der Hinterachse weiterhin auf Blattfedern statt Schraubenfedern setzt, fällt meist kaum auf. Die robuste und preiswerte Technik hat wenig Probleme mit der Achsführung, nur auf unebenem oder losem Untergrund ruckelt das Heck manchmal etwas beim Einfedern. Insgesamt bestimmen die je nach Ausstattung bis zu 21 Zoll großen Breitreifen mit ihrem eher harschen Abrollkomfort das Fahrverhalten im Alltag deutlich mehr als die in allen Motorvarianten verbaute Hinterachsfederung ohne Ausnahme. Die Lenkung ist angenehm präzise und feinfühlig und erfordert auch im Gelände nicht allzu viel Kurbeln.

Der VW Amarok wird in Südafrika gebaut und präsentiert. (Foto: VW)

Wie die gesamte Technik unter Blech und Cockpitverkleidung kommen auch die Dieselmotoren von Ford. Für die ersten Testfahrten stand das 3,0-Liter-Spitzenaggregat zur Verfügung, das normalerweise im ausgewachsenen Pick-up Ford F-150 seinen Dienst verrichtet. Der 177 kW/240 PS starke Sechszylinder hat leichtes Spiel mit dem eine Nummer kleineren Amarok. Gekoppelt ist er an eine Zehngang-Automatik, die den Diesel vor allem im unteren Drehzahlbereich hält, was Verbrauch und Laufkultur entgegenkommt.

Schaltwippen am Lenkrad gibt es nicht, wer also selbst schalten will, muss kleine Schalter an der Seite des wuchtigen Automatik-Wählhebels bedienen. Alternativ sind in Deutschland zwei 2,0-Liter-Vierzylinder-Dieselmotoren mit 125 kW/170 PS und 151 kW/205 PS erhältlich. Der im Ford Ranger verfügbare Sechszylinder-Benziner ist für den VW zunächst nicht verfügbar. Und Plug-in-Hybride oder rein elektrische Varianten sind vorerst nicht geplant.

Allradtechnik ist immer serienmäßig

Die Basisvariante ist vergleichsweise schmucklos. (Foto: VW)

Allradtechnik ist in der neuen Generation immer serienmäßig. Die Vierzylinder-Modelle nutzen die leistungsstarke Zuschaltvariante, die Sechszylinder-Modelle den komfortableren und aktiveren permanenten Allradantrieb. Geländeuntersetzung und Differenzialsperre sind immer an Bord, ein Modell mit Hinterradantrieb gibt es nicht mehr. Zudem verhindern größere Böschungswinkel vorne und hinten ein Aufsetzen in schwierigem Gelände.

Auch technisch hat der Pick-up zugelegt. Alle Versionen können nun bis zu 3,5 Tonnen am Haken aufnehmen, die maximale Zuladung steigt auf 1,19 Tonnen und die Dachlast steigt auf bis zu 350 Kilogramm, was den Aufbau und die Nutzung eines Familiendachzeltes im Stand ermöglicht.

Der Pritschenwagen kommt nur mit Doppelkabine nach Deutschland. (Foto: VW)

Den Pick-up von VW gibt es in Deutschland nur mit Doppelkabine und in fünf Ausstattungslinien, wobei die Variante „Amarok“ als bewusst schnörkelloses Nutzfahrzeug daherkommt und sich das nächsthöhere Modell „Life“ als Preis-Leistungs-Spitzenreiter positioniert. Etwas mehr optischen Chic bringt „Style“, während die Topversionen „PanAmericana“ und „Aventura“ in puncto Design und Komfortausstattung noch einen Schritt weiter gehen. Beide streifen jegliches Nutzfahrzeug-Flair ab und präsentieren sich eher als Alternative zum Lifestyle-Geländewagen. Im Vergleich zum Vorgänger fällt die deutlich längere Liste der Assistenzsysteme auf, die nun auch den „Travel Assist“ für teilautomatisiertes Fahren umfasst. Preise für Basismodelle und Optionen nennt VW etwa ein halbes Jahr vor der Markteinführung nicht.

Spürbarer Schritt nach vorn

Die Ladefläche des VW Amarok bietet praktische Verzurrösen. (Foto: VW)

Mehr Nutzwert, modernes Infotainment und aufgewertete Assistenten: Die neue Generation des Amarok macht einen spürbaren Schritt nach vorn. Auch die auf SUV-Niveau veredelten Top-Varianten können sich sehen lassen. Kleine Mängel in der Bedienbarkeit des Touchscreens fallen kaum ins Gewicht. Eher, dass zumindest zunächst keine elektrifizierten Antriebe zur Verfügung stehen. Hartnäckige Pick-up-Fans dürften das aber nicht stören.

Technische Daten VW Amarok

Pick-up der Ein-Tonnen-Klasse mit Doppelkabine, Länge: 5,35 Meter, Breite: 1,91 Meter (2,21 Meter mit Außenspiegeln), Höhe: 1,75-1,88 Meter, Radstand: 3,27 Meter

Nutzlast: 1,19 Tonnen, Anhängelast: 3,5 Tonnen, Dachlast stehend: 350 kg

2,0 Liter Vierzylinder-Diesel

125 kW/170 PS, maximales Drehmoment: 405 Nm bei 1.750 bis 2.500 U/min, manuelles Sechsganggetriebe, zuschaltbarer Allradantrieb

0-100 km/h: keine Angabe, Höchstgeschwindigkeit: keine Angabe

Durchschnittsverbrauch: keine Angabe, CO2-Emissionen: keine Angabe,

Preis: ab rund 37.000 Euro

2,0 Liter Vierzylinder-Diesel

151 kW/205 PS, maximales Drehmoment: 500 Nm bei 1.750 bis 2.000 U/min, manuelles Sechsganggetriebe/Zehngang-Automatik, zuschaltbarer Allradantrieb,

0-100 km/h: keine Angabe, Höchstgeschwindigkeit: keine Angabe

Durchschnittlicher Verbrauch: nicht angegeben

CO2-Emissionen: keine Angabe

Preis: k.A

3,0-Liter-Sechszylinder-Diesel