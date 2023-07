PHOENIX (AP) – Ein gefährlicher 19. Tag in Folge mit sengender Hitze in Phoenix stellte am Dienstag einen Rekord für US-Städte auf, zwang viele Einwohner in die Sicherheit von Klimaanlagen und verwandelte die normalerweise lebhafte Metropole in eine Geisterstadt.

Die Rekordtemperatur der Stadt von 110 Grad Fahrenheit (43,3 Grad Celsius) oder mehr stach selbst bei drückenden Temperaturen auf der ganzen Welt hervor. Um 15 Uhr erreichte die Temperatur 117 Grad (47,2 Grad Celsius).

Wissenschaftler sagen, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel und ein neu entstandener El Niño die weltweiten Hitzerekorde erschüttern.

Keine andere Großstadt – definiert als die 25 bevölkerungsreichsten in den Vereinigten Staaten – hatte längere Tage oder Nächte mit 110 Grad (43,3 Grad) oder 90 Grad (32,2 Grad) Nächte länger als Phoenix, sagte der Wetterhistoriker Christopher Burt von die Weather Company.

„Wenn mehrere Millionen Menschen dieser Art von thermischem Missbrauch ausgesetzt sind, hat das Auswirkungen“, sagte Russell Vose, Direktor der NOAA Climate Analysis Group und Vorsitzender eines Ausschusses für nationale Aufzeichnungen.

Für Phoenix sind nicht nur die brutalen Höchstwerte am Tag tödlich. Das Fehlen einer nächtlichen Abkühlung kann Menschen ohne Zugang zu einer Klimaanlage die Pause nehmen, die ihr Körper braucht, um richtig zu funktionieren.

Mit einem Tiefstwert von 94 F (34,4 C) am Dienstag hatte die Stadt neun Tage in Folge Temperaturen, die nachts nicht unter 90 F (32,2 C) fielen, und brach damit einen weiteren Rekord, so der Meteorologe des National Weather Service, Matt Salerno nannte es „ziemlich elend, wenn man über Nacht keine Genesung hat.“

Am Montag stellte die Stadt auch einen Rekord für die heißesten Nachttiefsttemperaturen auf: 95 F (35 C). Tagsüber baute sich die Hitze so früh auf, dass die Stadt wenige Minuten vor Mittag die 110-Grad-Marke erreichte.

Hundeparks, die aufgrund der Vormittags- und Abendkonzerte und anderer Veranstaltungen im Freien leer waren, wurden abgesagt, um Künstler und Besucher zu schützen. Der Desert Botanical Garden der Stadt, eine riesige Sammlung von Kakteen und anderen Wüstenpflanzen im Freien, wurde am Wochenende um 14 Uhr vor dem heißesten Teil des Tages geschlossen.

In den Stunden bevor der neue Rekord aufgestellt wurde, liefen Schweißströme über das sonnenverbrannte Gesicht der 38-jährigen Lori Miccichi, als sie einen Einkaufswagen voller Habseligkeiten durch die Innenstadt von Phoenix schob, auf der Suche nach einem Ort, an dem sie der Hitze entfliehen konnte.

„Ich bin schon lange hier draußen und seit etwa drei Jahren obdachlos“, sagte Miccichi. „Wenn es so ist, muss man einfach in den Schatten gehen. Die letzte Woche war die heißeste, an die ich mich je erinnern konnte.“

Im gesamten Stadtgebiet wurden rund 200 Kühl- und Trinkzentren eingerichtet, die meisten sind jedoch aufgrund von Personal- und Finanzierungsproblemen zwischen 16 und 19 Uhr geschlossen.

Sowohl im Juni als auch im Juli herrschte auf der ganzen Welt Rekordhitze. Laut dem Climate Reanalyzer der University of Maine war die globale Durchschnittstemperatur an fast jedem Tag dieses Monats wärmer als am inoffiziell heißesten Tag, der vor 2023 aufgezeichnet wurde. Laut NOAA haben US-Wetterstationen in den letzten sieben Tagen mehr als 860 Hitzerekorde gebrochen.

Rom erreichte einen Allzeithöchstwert von 109 (42,9 Grad Celsius), wobei in ganz Italien, Frankreich, Spanien und Teilen Chinas Rekordhitze gemeldet wurde. Nach Angaben des globalen Wetterrekordhalters Maximiliano Herrera brach Katalonien mit 113 (45 Grad Celsius) Rekorde.

Und als ob das noch nicht genug wäre: Der Rauch von Waldbränden, Überschwemmungen und Dürren hat weltweit zu Problemen geführt.

Zusätzlich zu Phoenix fanden Vose und andere weniger bevölkerungsreiche Orte wie Death Valley und Needles, Kalifornien; und Casa Grande, Arizona, mit längeren Hitzewellen, aber keine an Orten, an denen viele Menschen leben. Im Death Valley herrschen seit 84 Tagen Temperaturen von 110 Grad.

Das letzte Mal, dass Phoenix 110 F (43,3 C) nicht erreichte, war am 29. Juni, als es 108 F (42,2 C) erreichte. Der am Montag aufgestellte Rekord von 18 Tagen über 110 wurde erstmals 1974 aufgestellt.

„Dies wird wahrscheinlich einer der bemerkenswertesten Zeiträume in unserer Gesundheitsgeschichte in Bezug auf Todesfälle und Krankheiten sein“, sagte David Hondula, Chief Heat Officer der Stadt. „Unser Ziel ist es, dass das nicht der Fall ist.“

Die Mitarbeiter von Phoenix City Parks and Recreation, Joseph Garcia, 48, und Roy Galindo, 28, versuchten, beim Beschneiden der Sträucher einen kühlen Kopf zu bewahren. Sie arbeiten von 5.00 bis 13.30 Uhr, um die heißeste Zeit des Tages zu vermeiden.

„Hier draußen wird es superheiß und manchmal müssen wir uns um das Publikum kümmern“, sagte Galindo und fügte hinzu, dass er manchmal ohnmächtige Menschen auf dem Rasen vorfinde. „Viele dieser Menschen trinken kein Wasser.“

Der pensionierte Phoenix-Feuerwehrmann Mark Bracy, der die meiste Zeit seiner 68 Jahre in der Stadt gelebt hat, unternahm am Dienstag einen zweistündigen Morgenaufstieg auf und ab des Piestewa Peak, der 2.610 Fuß (796 Meter) hoch ist.

„Seit meiner Zeit bei den Pfadfindern bin ich dort regelmäßig hingegangen, aber damals war es noch nie so heiß“, sagte Bracy. „Wir hatten schon früher Hitzeperioden, aber so etwas noch nie.“

Dr. Erik Mattison, Leiter der Notaufnahme des Dignity Health Chandler Regional Medical Center im Großraum Phoenix, erinnerte sich an einen Wanderer in den Sechzigern, der letzte Woche mit einer Körperkerntemperatur von 110 Grad (43,3 °C) eingeliefert wurde.

„Hitze macht krank. Hitze lässt Menschen sterben“, sagte Mattison.

„Und es sind nicht nur ältere Menschen“, fügte er hinzu. „Wir haben erlebt, dass Profisportler während des Trainingslagers in der Hitze erkrankten.“

Die Hitzewelle in Phoenix habe sowohl langfristige als auch kurzfristige Ursachen, sagte Randy Cerveny von der Arizona State University, der die Überprüfung der Wetteraufzeichnungen für die Weltorganisation für Meteorologie koordiniert.

Die langfristigen hohen Temperaturen der letzten Jahrzehnte seien auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen, während die kurzfristige Ursache der hohe Druck über dem Westen der Vereinigten Staaten sei.

Dieser hohe Druck, auch Hitzedom genannt, herrscht seit Wochen im Südwesten. Als es sich bewegte, konzentrierte es sich noch mehr auf Phoenix, sagte der Meteorologe des National Weather Service, Isaac Smith.

Der Hochdruck im Südwesten bringt nicht nur Hitze, er verhindert auch, dass kühlender Regen und Wolken Linderung bringen, sagte Smith. Normalerweise beginnt die Monsunzeit im Südwesten um den 15. Juni mit Regen und Wolken. Doch in Phoenix gab es seit Mitte März keinen messbaren Regen mehr.

„Diese Hitzewelle ist intensiv und unerbittlich“, sagte Katharine Jacobs, Direktorin des Center for Climate Adaptation Science and Solutions an der University of Arizona. „Leider ist es ein Vorbote der Zukunft.“

