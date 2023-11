Philly ändert den Standort der Bushaltestelle für Megabus, FlixBus, Greyhound und Peter Pan – NBC10 Philadelphia

Philadelphia ändert den Standort einer Bushaltestelle für Megabus, Greyhound und andere Fluggesellschaften, um Sicherheitsbedenken und Überlastungsproblemen auf den SEPTA-Buslinien Rechnung zu tragen, gaben Beamte am Mittwoch bekannt.

Ab Donnerstag, dem 16. November, wird die derzeitige Bushaltestelle am Straßenrand an der 6th Street und der Market Street an die Ecke Spring Garden Street und Christopher Columbus Boulevard verlegt.

Zu den von der Änderung betroffenen Busunternehmen gehören FlixBus, Greyhound, Coach USA/Megabus und Peter Pan.

Peter Pan, FlixBus und Greyhound werden am Südrand der Spring Garden Street und auf beiden Seiten der Front Street verkehren, während Megabus an der Spring Garden Street am Nordrand unter dem I-95-Viadukt neben dem Ausgang Spring Garden Station zum Markt verkehren wird Station der Frankford Line.

Eine Karte und einen Überblick über den neuen Standort finden Sie hier oder im Dokument unten.

Stadtbeamte sagen, dass der Umzug bei Stauproblemen auf den SEPTA-Buslinien und im täglichen Verkehr auf der Market Street helfen wird. Sie sagten auch, dass die neue Bushaltestelle an der Spring Garden Street und dem Christopher Columbus Boulevard nur eine vorübergehende Verlegung bis zum ersten Quartal 2024 sein werde.

SEPTA hatte ursprünglich im August angekündigt, dass ihre Busse die Haltestelle um 18 Uhr überspringen würdenTh und Marktstraßen, um Stauprobleme zu vermeiden.

„Aufgrund des Umfangs und der Art der Beschwerden ist die Situation an der 6th Street und der Market Street völlig unhaltbar“, sagte Mike Carroll, stellvertretender Geschäftsführer des Office of Transportation, Infrastructure, and Sustainability (OTIS). „Die Kenney-Regierung ist insbesondere besorgt über die nahegelegene Konzentration wichtiger Bundesbehörden, ihrer Mitarbeiter und Personen, die an kritischen Aktivitäten beteiligt sind. Aus diesem Grund hat sich die Stadt fest dazu verpflichtet, den Überlandbusbetrieb im Herbst vom Block 600 der Market Street zu verlegen. Es laufen Bemühungen, einen Standort abseits der Straße zu finden, erfordern aber mehr Zeit und ein zwischenzeitlicher Standortwechsel ist dringend erforderlich.“

Beamte sagten außerdem, dass vorhandene Parkplätze entlang der Noble Street zwischen Front Street und Christopher Columbus Boulevard geräumt werden könnten, um mehr Busladeraum zu schaffen, während der Radweg auf der Ostseite von Spring Garden umgeleitet wird. Beamte der Stadt sagten außerdem, dass sie sich mit Busunternehmen abstimmen, um möglicherweise Kundendienstflächen, einschließlich Ticketverkauf in den Ladebereichen, anzubieten. Alle Aktualisierungen des Umzugsplans werden hier veröffentlicht.