Philips Hue wird die dreieckigen und kugelförmigen Versionen seiner neuen Lightguide Smart Bulbs nicht mehr herstellen

Die Lightguide-Linie ist die erste wirklich auffällige Glühbirne von Philips Hue, die intelligente Innen- und Außenleuchten und eine große Auswahl an intelligenten Glühbirnen für vorhandene Leuchten herstellt. Mit einem zeitgemäßen Look sind die farb- und weißfähigen Lightguide-Glühbirnen so konzipiert, dass sie ohne Lampenschirm oder andere Befestigungen verwendet werden können. Die Glühbirnen kosten 74,99 $ bis 89,99 $ und funktionieren mit einem speziell angefertigten 49,99 $-Anhängerkabel.