Philips Ambilight Next Gen erscheint auf ausgewählten 2023-Fernsehern

Es besteht kein Zweifel, dass Philips einige der besten Fernseher herstellt. Einer der Gründe dafür – derselbe Grund, warum ich mich jetzt seit einem Jahrzehnt für Fernseher von Philips entscheide – ist Ambilight.

Für den Uneingeweihten bedeutet Ambilight LEDs auf der Rückseite des Fernsehers, die die Farbe in Echtzeit mit dem ändern, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Und 2023 wird es noch besser.

Bei einer Auftaktveranstaltung in Amsterdam gab die Marke bekannt, dass bestimmte Modelle der TV-Reihe 2023 mit V2 des Ambient Intelligence-Systems ausgestattet sein werden.

Das Unternehmen erklärte, dass es einen „XYZ-Lichtsensor verwendet, der jetzt die Farbtemperatur des Lichts im Betrachtungsraum messen kann, sodass der Weißpunkt des Bildschirmbilds jetzt genau mit dem Echtzeit-Farbton der Umgebungsbeleuchtung des Raums übereinstimmt.“

Ermöglicht durch den neuesten P5-KI-Prozessor der 7. Generation, wird er in neuen Modellen wie dem Philips OLED808 (unten) zum Einsatz kommen. Philips sagt, dass das neue Ambilight-System bedeutet, dass die Beleuchtung eine verbesserte Farbgenauigkeit und Detailtreue für ein intensiveres Erlebnis bietet.

Der OLED808 erweitert das Sortiment außerdem um eine neue kleinere 42-Zoll-Größe, was bedeutet, dass diejenigen, die ein kleineres OLED-Panel wünschen, jetzt eines von Philips erhalten können.

TP-Vision

Ambilight Next Gen wird auch auf dem neuen Flaggschiff OLED+908 (oben in diesem Artikel) erscheinen, das Sie in den Größen 55, 65 und 77 erhalten können. Es verfügt über ein neues „META OLED“-Panel mit „Micro Lens Array“-Schicht und einem META-Helligkeitsverstärkungsalgorithmus, um eine potenzielle Spitzenlichtleistung von 2100 Nits zu bieten, was einer Steigerung von 70 % entspricht, während es gleichzeitig einen breiteren Betrachtungswinkel und eine Verbesserung der Energieeffizienz bietet .“

Leider wird Ambilight V2 nicht in der brandneuen Philips „The Xtra“-Reihe enthalten sein, die stattdessen eine einfachere dreiseitige Version erhalten wird. Diese Sets befinden sich als günstigere Option unter den OLED-Modellen und über den One-Modellen und kommen mit Mini-LED-Technologie, die die Lücke zwischen LCD und OLED schließt.

Die Xtra-Fernseher werden im dritten Quartal mit dem 9308 MiniLED-Fernseher in den Größen 55 und 65 Zoll mit P5-Prozessor der 7. Generation, einem 120-Hz-, 98-%-DCI-WCG-Panel mit 1000-Nits-Helligkeit und einem 64-W-2.1-Sound von Bowers & Wilkins erhältlich sein System.

TP-Vision

Zurück zu Amblight, das sich jetzt über das Wohnzimmer ausdehnt, um dank Ambilight Surround nahezu überall Licht zu bieten. Details auf der Pressekonferenz waren leicht (entschuldigen Sie das Wortspiel) zu diesem Thema, aber im Wesentlichen handelt es sich um Lautsprecher mit eingebauten Ambilight-LEDs, die eine noch größere Lichtflut in Ihrem Raum erzeugen werden – auch hinter Ihnen.

Es wird Lautsprecher, Subwoofer und Soundbar-Optionen geben, die alle drahtlos sind und mit allen Ambilight-Fernsehern funktionieren. Es scheint eine Weiterentwicklung der im letzten Jahr angekündigten Fidelio-Lautsprecher mit integriertem Ambilight zu sein.

Wenn Sie gerade nach einem Upgrade oder Ersatz suchen, werfen Sie einen Blick auf unsere Zusammenfassung der besten Fernseher.