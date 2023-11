PHILADELPHIA – Ein spannender Abschluss im Lincoln Financial Field sorgte dafür, dass die Philadelphia Eagles die Dallas Cowboys mit 28:23 besiegten und die Kontrolle über die NFC East übernahmen, ein Showdown, der bis zum letzten Spielzug endete.

Dak Prescotts Pass auf CeeDee Lamb verfehlte die Endzone nur wenige Meter, als die Zeit ablief, als Darius Slay den Tackle machte und den Sieg sicherte. Sydney Brown wurde auch der Tackling zugeschrieben.

Die Cowboys erreichten 1:17 vor Schluss die 29 der Eagles, aber James Bradberry stoppte einen Prescott-Pass, der für Jalen Tolbert bestimmt war, um einen Turnover bei Downs zu erzwingen. Das war die zweite verpasste Chance für die Cowboys auf dem Territorium der Eagles in der zweiten Halbzeit.

Beim Four-and-Goal von der 1-Yard-Linie zu Beginn des vierten Viertels fand Prescott Luke Schoonmaker für einen Pass, der zunächst als Touchdown gewertet wurde. Nach einer offiziellen Überprüfung überquerte der Ball die Ebene nicht, da das Knie des Läufers auf der weißen Linie lag. Das Spiel wurde als Turnover on Downs gewertet, da die Eagles den Ball zurückbekamen.

Prescott beendete die Niederlage mit 330 Yards und drei Touchdowns.

Die Cowboys erholten sich von einem 28:17-Rückstand und kamen wieder ins Spiel. Prescott fand Tolbert für einen 7-Yard-Touchdown und verkürzte die Führung der Eagles 6:23 vor Schluss auf 28-23. Prescott schaffte es nicht, einen Zweiertreffer zu erzielen, sodass es kein Drei-Punkte-Spiel wurde. Die Eagles erzielten bei aufeinanderfolgenden Ballbesitzspielen einen Dreier und gaben Dallas damit die Gelegenheit, einen Touchdown zu erzielen und 4:43 vor Schluss die Führung zu übernehmen.

Jalen Hurts warf in der zweiten Halbzeit zwei Touchdown-Pässe, darunter einen 29-Yard-Schlag auf DeVonta Smith, der den Eagles eine 21-17-Führung verschaffte. Später fand Hurts AJ Brown – der in der Geschichte der Eagles der Schnellste war, der in einer Saison (neun Spiele) 1.000 Receiving-Yards erreichte – für einen 4-Yard-Touchdown, der Philadelphia 1:13 vor Ende des dritten Viertels mit 28:17 in Führung brachte .

Hurts kämpfte mit seinen wiederkehrenden Knieproblemen, nachdem er gegen Ende des zweiten Viertels von Micah Parsons zu Boden geworfen wurde. Nachdem Parsons Hurts entlassen hatte, stand der Quarterback der Eagles behutsam auf und humpelte zur Seitenlinie. Zwei Spielzüge später ging Hurts in die Umkleidekabine – aber die Eagles beendeten die Halbzeit, als Prescott sich niederkniete, um die Halbzeit zu beenden. Er hat kein Stück verpasst.

Bleiben Sie im Live-Blog unten auf dem Laufenden, um alle Echtzeit-Updates und -Analysen von Lincoln Financial Field zu erhalten. Takeaways folgen in Kürze.