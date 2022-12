Phil Foden wurde nur vom Brasilianer Ronaldo nach Vorlage übertroffen, als Gary Neville Paul Gascoigne und John Barnes vergleicht und Roy Keane lyrisch wird

Phil Foden etabliert sich schnell als einer der einflussreichsten jungen Spieler in der WM-Geschichte.

Der Star von Manchester City musste sich für seine Chance unter Gareth Southgate in Katar gedulden, hat aber in seinen letzten beiden Spielen die verlorene Zeit aufgeholt.

Getty Foden war enorm beeindruckend für England gegen Senegal

Getty Fodens schnelle Füße machten ihn zu einem Albtraum für die senegalesischen Verteidiger

Foden erzielte beim 3:0-Sieg gegen Wales nicht nur ein Tor, sondern lieferte in diesem Spiel auch eine Vorlage, was ihm im Achtelfinale gegen Senegal einen Platz in der Startelf einbrachte.

Als England erneut mit 3:0 gewann, packte der 22-Jährige das Spiel am Nacken und bereitete Bukayo Saka, seinem bisher zweiten im Wettbewerb, eine weitere Vorlage vor.

Foden ist nun der zweitjüngste Spieler (22 Jahre und 190 Tage), der seit 1966 zwei Assists in einem WM-K.O.-Spiel lieferte, nach der brasilianischen Legende Ronaldo, der 1998 im Alter von 21 Jahren und 284 Tagen zwei gegen Dänemark erzielte.

Da England jetzt im Viertelfinale der Weltmeisterschaft steht, wird Foden versuchen, sich in den letzten Phasen des Wettbewerbs zu profilieren, wozu Gary Neville und Roy Keane glauben, dass er voll und ganz in der Lage ist.

Als er vor dem Spiel über Foden sprach, sagte Neville zu ITV Sport: „Ich versuche mir einen Spieler vorzustellen, mit dem ich in den letzten 20 oder 30 Jahren gespielt habe und der den Ball in der halben Drehung nehmen und an jemandem vorbeigehen kann Beschleunigung, aber trotzdem den Kopf hochhalten, um sie zum richtigen Zeitpunkt freizugeben, und das ist Paul Gascoigne. Er ist der einzige Spieler.

„John Barnes könnte es, aber Sie sprechen von diesem Niveau.

Getty Images – Getty Foden ist nach dem Brasilianer Ronaldo der zweitjüngste Star, der in einem WM-K.O.-Spiel zwei Vorlagen erzielte

Getty Foden ist in Englands effektivem Angriffstrio neben Saka und Harry Kane sicherlich nicht zu werfen

„Wenn wir Phil Foden nicht dazu bringen, als Projekt für England zu arbeiten, können wir genauso gut alle einpacken. Das ist etwas Sensationelles und er hat auch dieses kleine bisschen Teufel an sich, was absolut entscheidend ist.“

Keane fügte hinzu: „Er hat sicherlich einen Vorteil. Er hatte zuvor in Island Probleme mit England und Southgate, also hat er einen Vorteil, den alle Topspieler haben, und er ist konstant.

„Er beeinflusst Spiele, die er bei Man City gespielt hat, einem der besten Teams der Welt.

„Sie sehen sich die Trophäen an, die er gewonnen hat, und er beeinflusst die Spiele.

Getty Er hofft nun, in den letzten Phasen des Turniers zu beeindrucken

“Ich gehe zurück zu Gareth und er hat erstklassige Probleme, diese Spieler in sein Team zu bekommen, aber er muss natürlich die richtige Balance finden.”

Keane fügte hinzu: „Er bringt hohe Standards mit und erwartet, Fußballspiele zu gewinnen.“