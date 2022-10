PGA Tour: Rory McIlroy „stolz“ auf „wilde“ Rückkehr zur Nummer 1 der Welt nach erfolgreicher Titelverteidigung im CJ Cup | Golf-News

McIlroy rückt über Scottie Scheffler auf den ersten Platz der Welt vor und führt dank eines One-Shot-Sieges in South Carolina zum ersten Mal seit Juli 2020 die Rangliste an; Der CJ Cup-Sieg ist sein dritter PGA Tour-Sieg des Jahres

Rory McIlroy gab zu, dass seine Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste schneller als erwartet kam, nachdem er sich mit einer erfolgreichen Titelverteidigung beim CJ Cup den ersten Platz der Welt gesichert hatte.

McIlroy verzeichnete einen 23. PGA Tour-Sieg und den dritten des Jahres mit einem One-Shot-Sieg über Kurt Kitayama im Congaree Golf Club, wobei der Nordire einen Four-under-67 erzielte, obwohl er seine letzte Runde mit aufeinanderfolgenden Bogeys beendete.

Der Erfolg des viermaligen Major-Champions folgt seinem Sieg bei den RBC Canadian Open im Juni und einem historischen dritten FedExCup-Sieg bei der Tour-Meisterschaft im August, wobei McIlroys jüngster Titel auch dazu führt, dass er Scottie Scheffler überholt und zum neunten Mal die Nummer 1 der Welt wird.

„Hätte mir das jemand am Freitagabend der Valero Texas Open gesagt [in April] Als ich den Cut verpasste, dass ich bis Oktober die Nummer 1 der Welt sein würde, hätte ich sie gefragt, was sie rauchen, weil ich ihnen nicht geglaubt hätte“, gab McIlroy nach seinem Sieg zu.

„Ja, es waren nur wilde sechs Monate. Ich habe ein paar Dinge mit meinem Spiel herausgefunden und hatte gerade einen wirklich guten Lauf.

„Alles fühlt sich für mich so an, als wäre es zusammengekommen, und heute war nur eine Fortsetzung dessen, wie ich mich in den letzten Monaten gefühlt habe. Jetzt geht es darum, vorwärts zu gehen und zu versuchen, einfach weiterzumachen.

McIlroy mischte am letzten Tag sieben Birdies mit drei Bogeys, um die Woche mit 17 unter zu beenden

„Es ist erstaunlich. Es ist im Moment eine Menge zu verarbeiten, nur mit allem, aber ich bin wirklich stolz auf mich, wie ich diese Woche gehandhabt habe, weil ich wusste, was auf dem Spiel stand, und wirklich, wie ich in den letzten Monaten gespielt habe.“

McIlroys Rückkehr auf die Nummer 1 der Welt zum ersten Mal seit 2020 krönt ein herausragendes Jahr, in dem er auch in allen vier Majors Top-8-Platzierungen erzielte, wobei der 33-Jährige stolz auf seine Fortschritte in den letzten 12 Monaten ist.

Rory McIlroy fiel letzten Sommer bis auf Platz 16 der Welt zurück und blieb bis zu seinem CJ Cup-Sieg 2021 außerhalb der Top 10 der Welt

„Dieses Turnier im letzten Jahr war der Beginn meines Versuchs, mich wieder bis zu diesem Punkt aufzubauen“, fügte McIlroy hinzu, der die Nummer 14 der Welt war, als er 2021 den CJ Cup gewann. „Ich hatte einen wirklich harten Ryder Cup, das habe ich Ich habe ausführlich darüber gesprochen. Ich glaube, ich war außerhalb der Top 10 der Welt und es ist keine Position, an die ich gewöhnt bin.

„Ich denke, nur der stetige Aufstieg zurück zum Gipfel des Weltgolfs und was es braucht, es geht nicht nur um mich, es geht um jeden, der Teil meines Teams ist. Es ist keine Alleingangsleistung.

„Wenn ich nur über die letzten 12 Monate nachdenke, gibt es eine Menge Leute, die viel Lob verdienen, und ich bin derjenige, der hier oben sitzt und sie nimmt, aber es gibt eine Menge Dinge, die hinter den Kulissen passieren, die die Leute tragen nicht wissen.

„All diese Dinge zusammen sind genauso wichtig wie das, was ich da draußen tue, um diese Siege zu erzielen. Es ist eine Teamleistung, und ich denke, wenn ich darüber nachdenke, ist es das, was mich ein bisschen erstickt und emotional macht, weil es wirklich cool ist auf dieser Reise mit anderen Menschen zu sein, mit denen du auf der Reise sein möchtest.“

Der CJ Cup ist der zweite Titel, den McIlroy in diesem Jahr verteidigt hat, nachdem er auch aufeinanderfolgende Ausgaben der RBC Canadian Open gewonnen hat

Der Sieg macht ihn auch zum ersten amtierenden FedExCup-Champion seit Tiger Woods im Jahr 2008, der seine PGA Tour-Saison mit einem Sieg beginnt, was McIlroy viel Selbstvertrauen für den Rest des Jahres gibt.

„Alle drei Siege musste ich rausgehen und sie gewinnen, oder?“ erklärte McIlroy. „Ich habe 62 geschossen, um in Kanada zu gewinnen, ich habe 66 bei der Tour-Meisterschaft geschossen und bin dann heute mit einem Vorsprung rausgegangen und habe vier unter geschossen, um zu gewinnen.

„Ich denke, das war das Befriedigendste. Ich habe mich all diese drei Male in Position gebracht und bin da rausgegangen und habe die Arbeit erledigt und getan, was ich tun musste. Das sind große Fortschritte und große Schritte in die richtige Richtung. „