Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Rich Beem deelt zijn enthousiasme met Nick Dougherty over de grote veranderingen in het schema van de PGA Tour 2024

Rich Beem deelt zijn enthousiasme met Nick Dougherty over de grote veranderingen in het schema van de PGA Tour 2024

Hoe ziet het schema van de PGA Tour er in 2024 uit en wat betekent het voor iedereen op alle niveaus van de game? Voormalig grootkampioen Rich Beem bekijkt hoe golf er komend seizoen uit gaat zien en legt uit waarom de aangewezen evenementen niet te vergelijken zijn met het LIV Golf League circuit…

De wijzigingen die in het PGA Tour-schema zijn aangebracht, zijn op zijn zachtst gezegd interessant, met de richting waarin ze gaan in iets waar ze waarschijnlijk al aan dachten lang voordat LIV deel ging uitmaken van het gesprek.

Rory McIlroy vertelde me tijdens de Genesis Invitational vorig jaar dat er een aantal grote veranderingen op komst waren voor de PGA Tour, wat suggereerde dat er meer geld en verbeteringen zouden komen, dus wat we deze week zagen aangekondigd, denk ik dat ze precies dat doen.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Na de aankondiging van enkele ‘radicale’ wijzigingen in de PGA Tour, reageren Rory McIlroy, James Day en Billy Horschel en bespreken ze de veldreducties en wijzigingen voor degenen buiten de top 50 Na de aankondiging van enkele ‘radicale’ wijzigingen in de PGA Tour, reageren Rory McIlroy, James Day en Billy Horschel en bespreken ze de veldreducties en wijzigingen voor degenen buiten de top 50

Wat we gaan krijgen met de wijzigingen in de PGA Tour, is dat het een beter product wordt, waarbij het meer aansluit bij zoiets als de F1-kalender of de Premier League, waar je weet waar en wanneer de beste van de besten zullen strijden tegen elkaar.

Het enige dat het waarschijnlijk zal elimineren, is het feit dat je steeds weer dezelfde spelers zult hebben in deze aangewezen evenementen, maar je hebt ook de mogelijkheid om jonge, frisse gezichten naar deze toernooien te zien spelen.

PGA Tour-commissaris Jay Monahan heeft woensdag plannen aangekondigd voor een vernieuwd schema voor 2024, waarbij de wijzigingen worden ondersteund door FedExCup-kampioen Rory McIlroy

Veel mensen zullen denken dat het een tour met twee niveaus is, maar dat is altijd al zo geweest, dus laten we niet proberen te doen alsof het anders is! Wat we nu zullen hebben, is in feite een duidelijke manier om de evenementen te laten zien waar elke professionele golfer naartoe wil en om de weg te tonen om daar te komen.

De mensen die kritiek hebben, oordelen snel en doen vaak geen stap terug om na te denken over wat het voor de sport betekent. Mensen klagen over het feit dat er meer evenementen met een beperkt veld zullen zijn zonder cut, maar die hadden we al jaren met de Wereldkampioenschappen Golf, dus het is niets nieuws.

Het Players Championship live Leef voort

Ik begrijp de kritiek en beschuldigingen dat ze deze veranderingen alleen doorvoeren vanwege LIV, maar om hen te bekritiseren voor ‘volgen’ hierin en dat is gewoon verkeerd – de PGA Tour is hier alleen om de beste spelers in onze sport te identificeren.

Hoe vergelijkbaar zijn de aangewezen gebeurtenissen met LIV?

Er zullen altijd wat vragen zijn of dit een reactie is op LIV en ik denk dat de LIV-spelers altijd zullen suggereren dat de PGA Tour gewoon imiteert wat ze doen, maar zo zie ik het gewoon niet. helemaal niet.

Twitteren Vanwege uw toestemmingsvoorkeuren kunt u dit niet bekijken Privacy opties

Het enige enorme verschil met de PGA Tour-wijzigingen versus wat LIV biedt, is dat je je een weg moet banen naar deze aangewezen evenementen, dus het is meer dan alleen tekenen op de stippellijn en grote hoeveelheden geld krijgen om op een aangewezen team.

Dit is helemaal geen crack tegen de jongens op LIV, maar ze krijgen hoe dan ook iets gegarandeerd voor hun hele seizoen. Ze hebben contracten om voor een jaar of twee te spelen en ze weten wat het geld is, dus het is een totaal andere wereld dan een wereld waar niet iedereen definitief een plek in een evenement krijgt.

Instagram Vanwege uw toestemmingsvoorkeuren kunt u dit niet bekijken Privacy opties

Je zult nog steeds naar buiten moeten gaan en je waarde moeten bewijzen om je te kwalificeren voor deze aangewezen evenementen op de PGA Tour, dus het wordt je niet automatisch gegeven en je moet nog steeds dat recht verdienen om erin te spelen.

Er zullen nog steeds wat schommelingen zijn, zij het aan de onderkant, in tegenstelling tot Rory McIlroy en de grootste namen die eruit worden gegooid, maar je zult een aantal spelers hebben die hun uiterste best moeten doen om erin te komen .

Het onderste deel van de LIV-klassementen heeft op dit moment vaak dezelfde vijf of zes jongens mijlen achter de winnaars. Dat kan altijd gebeuren, maar ik denk dat deze aangewezen evenementen vanaf dat moment de populairste spelers zullen krijgen in plaats van automatisch spelers als onderdeel van een seizoen van 14 weken.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Phil Mickelson zei tijdens het LIV-evenement van vorig jaar in Miami dat het circuit een kracht in het spel was die niet zal verdwijnen Phil Mickelson zei tijdens het LIV-evenement van vorig jaar in Miami dat het circuit een kracht in het spel was die niet zal verdwijnen

Een beter schema voor iedereen?

Alleen omdat je in een aangewezen evenement zit, is het helemaal geen garantie voor je toekomst aan de top. Ja, je krijgt gegarandeerd een salarischeque en een paar FedExCup-punten, maar je krijgt niet veel punten als je niet goed speelt!

De wijzigingen in het schema maken die full-field-evenementen aantoonbaar belangrijker voor elke speler op de PGA Tour, niet alleen voor degenen die niet aan de top van de wereldranglijst staan ​​en op zoek zijn naar deelname aan die grootste toernooien.

Het Players Championship live Leef voort

Ik denk dat het het product beter maakt, omdat je die jonge, hongerige jongens zult hebben die willen laten zien hoe goed ze zijn, maar ook sommige jongens die niet aan de top van hun spel staan ​​en punten willen verdienen om te vermijden uitglijden van de grootste evenementen.

Als die jongens aan de bovenkant van de wereldranglijst niet geweldig spelen en in die aangewezen evenementen willen blijven, hebben ze weinig andere keus dan naar deze andere evenementen te gaan om te proberen de broodnodige punten te pakken.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Scottie Scheffler zei voorafgaand aan de Presidents Cup in september dat er meer talent op de PGA Tour was dan bij LIV Scottie Scheffler zei voorafgaand aan de Presidents Cup in september dat er meer talent op de PGA Tour was dan bij LIV

Ik denk niet dat het ervoor zal zorgen dat jongens steeds minder gaan spelen, zoals sommigen hebben gesuggereerd. Het zou in ieder geval kunnen leiden tot het toevoegen van een of twee extra evenementen aan de schema’s van de meeste mensen om te voorkomen dat ze uit de topklasse van toernooien glippen.

Er zullen nog steeds tal van andere spelers zijn die niet in de buurt van de top van de wereldranglijst staan ​​en in staat zijn om een ​​goed inkomen te verdienen, terwijl ze tegelijkertijd de mogelijkheid hebben om door te stromen naar de grootste PGA Tour-evenementen wanneer deze veranderingen plaatsvinden.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Er is genoeg actie om enthousiast van te worden op Sky Sports Golf in 2023, met de PGA Tour, DP World Tour, majors en meer! Er is genoeg actie om enthousiast van te worden op Sky Sports Golf in 2023, met de PGA Tour, DP World Tour, majors en meer!

Om naar de aangewezen evenementen te gaan, moet je natuurlijk goed spelen in de reguliere seizoenevenementen, maar je weet ook dat je met een goede periode van twee of drie weken recht omhoog gaat naar de toernooien waar je aan wilt deelnemen. .

Het is ook onmiddellijke voldoening, wetende dat een goede run je naar die evenementen zal brengen in plaats van dat je nog een kalenderjaar moet wachten. Ik denk gewoon dat het de fans de beste spelers zal geven – op dat moment – op de tv-schermen van mensen of voor hen, wat alleen maar goed kan zijn.

Bekijk het PGA Tour-seizoen het hele jaar door exclusief live op Sky Sports! Live verslaggeving van The Players is in maart live op Sky Sports Golf, met live verslaggeving van de openingsronde vanaf 11.30 uur op donderdag 9 maart.