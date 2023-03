Rory McIlroy en Jon Rahm behoren tot de spelers die wijzigingen in het schema in 2024 ondersteunen, waaronder no-cut aangewezen evenementen die extra FedExCup-punten en grotere portemonnees bieden; Jay Monahan besprak de toekomst van de PGA Tour met Sky Sports tijdens The Players at TPC Sawgrass

PGA Tour-commissaris Jay Monahan zegt dat hij enthousiast is over het hoger leggen van de competitieve lat met de beste spelers ter wereld op de tour die vaker samen spelen

PGA Tour-commissaris Jay Monahan benadrukt dat wijzigingen in het schema van volgend seizoen alle spelers in hun lidmaatschap ten goede zullen komen en gelooft dat het evenementen op de golfkalender kan verbeteren.

De PGA Tour kondigde eerder deze maand aan dat het schema voor 2024 acht “aangewezen evenementen” zal bevatten met velden van 70-78 spelers en geen bezuinigingen, die allemaal verhoogde portemonnees en FedExCup-punten bieden.

Monahan zei dat de veranderingen zullen “transformeren en de toekomstige richting bepalen” voor de PGA Tour, waarbij de besten ter wereld waarschijnlijk vaker tegen elkaar zullen strijden, hoewel de veranderingen kritiek hebben gekregen van sommige spelers.

Justin Rose, Matt Fitzpatrick en Shane Lowry geven hun mening over de veranderingen die worden doorgevoerd in de PGA Tour

“We hebben een mooie balans gevonden tussen het behouden van hetzelfde aantal aangewezen evenementen, het versterken van ons hele seizoen en het hoger leggen van de competitieve lat hier voor elke speler op de PGA Tour,” Monahan exclusief aan Sky Sports verteld.

“De fans hebben er zeer positief op gereageerd en onze sponsors zijn er zeker enthousiast over. Elke keer dat je veranderingen aanbrengt, krijg je zeker kritiek, en dat begrijpen we.

Jon Rahm beweert dat de PGA Tour zonder LIV Golf de nummer 1 van de wereld zou zijn en stelt dat de ingediende amendementen zeer positief zijn voor spelers

“Als je kijkt waar we vorig jaar in de zomer waren, toen veel mensen veel vragen hadden over de aangewezen evenementen. Nu hebben we bijna elke zaterdag en zondag een ongelooflijk en soms duizelingwekkend leaderboard gehad, met spelers kans maken om te winnen.

“Daar ben ik het meest enthousiast over – het competitieve weefsel ervan. De beste spelers ter wereld willen vaker samen spelen, ze willen elkaar verslaan, en elke speler heeft het vermogen en de mogelijkheid – op basis van prestaties – concurreren.”

De aangewezen evenementen zullen bestaan ​​uit de top 50 spelers van het FedExCup-klassement van vorig jaar, mochten ze ervoor kiezen om op te treden, evenals golfers die hun zin hebben gespeeld met hun prestaties in full-field evenementen.

Na de aankondiging van enkele 'radicale' wijzigingen in de PGA Tour, reageren Rory McIlroy, Jason Day en Billy Horschel en bespreken ze de veldreducties en wijzigingen voor degenen buiten de top 50

“Als ik een fan ben van de PGA Tour, weet ik aan het begin van het jaar waar de topspelers in de loop van het jaar zullen spelen en ik weet dat ik daar meer van zie dan ik heb gezien. ooit eerder gezien,’ legde Monahan uit.

“Het is heel belangrijk om te benadrukken dat de enige manier waarop je speelt in de aangewezen evenementen, is door je prestaties en je moet vorig jaar in de top 50 staan ​​of de beste speler van het huidige jaar.

“Dat doet op geen enkele manier af aan al onze evenementen, want door deze velden te beperken, zullen de kracht in het hele schema, de verhaallijnen die zich ontwikkelen en de sterren die naar voren zullen komen, op een aantal echt inspirerende manieren doorgaan.”

Rory McIlroy is een van de golfers die de veranderingen heeft ondersteund, die binnen een jaar na de lancering van het door Saoedi-Arabië gesteunde LIV-circuit zijn gekomen, terwijl Monahan enthousiast is over de toekomst van de PGA Tour na een turbulente periode binnen de sport.

“Ik kijk naar wat er gebeurt in het speelveld en de manier waarop fans reageren en spelers geïnspireerd golf spelen – de manier waarop ze reageren is buitengewoon”, voegde Monahan eraan toe.

Rory McIlroy beweert dat de opkomst van LIV Golf ervoor heeft gezorgd dat de PGA Tour zijn strategie heeft heroverwogen en suggereert dat innovatie voor de tour iets is waar alle professionele golfers van zullen profiteren

“We hebben veel aankondigingen gehad die me nog meer opwinding geven, of het nu Full Swing is en de toewijding aan seizoen twee, of het nu de TGL en Monday Night Golf is.

“Er gebeuren zoveel dingen die onze sterren aan de wereld laten zien en dat is wat mij plezier geeft en mij en ons team inspireert. Niet alleen onze spelers reageren, maar ook onze fans.”

