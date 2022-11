PGA Tour: Andrew Putnam, Harry Higgs und Cole Hammer teilen sich die Halbzeitführung bei RSM Classic in Georgia | Golf-News

Harry Higgs, Andrew Putnam und Cole Hammer liegen punktgleich 12 unter, mit 27 Spielern innerhalb von fünf Schlägen um die Halbzeitführung im Sea Island Golf Club in Georgia; Verfolgen Sie die dritte Runde am Samstag ab 18 Uhr live auf Sky Sports Mix

Höhepunkte der zweiten Runde des RSM Classic vom Sea Island Golf Club in Georgia, USA

Höhepunkte der zweiten Runde des RSM Classic vom Sea Island Golf Club in Georgia, USA

Harry Higgs ist Teil eines Dreier-Gleichstands um die Führung zur Halbzeit des RSM Classic der PGA Tour, mit dem Engländer Callum Tarren und dem Iren Seamus Power unter den Verfolgern.

Higgs erzielte sieben Birdies in einem Bogey-freien 63 auf dem Seaside Course, einer von zwei, die diese Woche im Sea Island Golf Club verwendet wurden, um sich Andrew Putnam und dem Overnight-Leader Cole Hammer auf 12 unter anzuschließen.

Der 30-Jährige, der das ganze Jahr über kein Top-10-Ergebnis auf der PGA Tour hatte, rollte aus 25 Fuß beim zweiten Par-4 ein und erzielte drei Birdies auf einer Vier-Loch-Strecke vom sechsten, bevor er drei Birdies machte letzten fünf Löcher, um sich einen Anteil an der Führung zu verschaffen.

„Ich würde gerne weiter das Golf spielen, das ich jetzt spiele“, sagte Higgs. „Es passiert nicht für immer, du wirst schlechte Tage haben und so weiter.“

Hammer mischte in seiner zweiten Runde sieben Birdies mit drei Bogeys in seiner 66er-Runde, während Putnam die absolute Führung auf dem Plantation Course innehatte, bis er vier aufeinanderfolgenden Birdies folgte, indem er ein Fünf-unter-65er-Spiel mit einem Bogey beendete.

„Meine Fahrpräzision war im letzten Jahr wahrscheinlich die beste in meiner Karriere“, sagte Putnam. Das Putten ist wieder ziemlich gut, wie es normalerweise ist, und meine Eisen waren diese Woche ziemlich scharf. So ziemlich jeder Teil meines Spiels war im Moment ziemlich gut, also ist es eine lustige Zeit, Golf zu spielen.“

Joel Dahmen vögelte drei seiner letzten vier Löcher, um auf dem Plantation Course eine Acht unter 64 zu kardieren, und brachte ihn neben Beau Hossler und Sahith Theegala auf einen Schlag in Führung, während Tarren einer der vier Spieler ist, die zwei Schläge zurückliegen, nachdem er ein Vierer abgeschlossen hat. unter 68 mit aufeinanderfolgenden Birdies.

Der Engländer Callum Tarren hat bei der RSM Classic zwei Schläge Rückstand auf die Halbzeitführung

David Lingmerth, Kevin Streelman und Seung-Yul Noh liegen neben Tarren ebenfalls unter 10, wobei Will Gordon und Ben Martin dank 64er in der zweiten Runde auf dem Plantation Course beide innerhalb von drei Punkten hinter der Führung liegen.

Ein Bogey am letzten Loch sah Power mit einem Vier-unter-68 und fiel vier zurück, wobei der Engländer Justin Rose einen weiteren Schlag auf sieben unter zurückfiel und 27 Spieler innerhalb von fünf Schlägen hinter der Führung ins Wochenende gingen.

Sehen Sie sich die RSM Classic das ganze Wochenende über live auf Sky Sports an.