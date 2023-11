PFTs NFL-Auszeichnungen für die Zwischensaison 2023

Die Saison umfasst nun 18 Wochen. Das macht (überprüft die Rechnung) neun Wochen zur Hälfte.

Warum also nicht nach der Hälfte der Saison einige Auszeichnungen vergeben, die auf den ersten 50 Prozent, etwa der Saison 2023, basieren?

Derzeit bestehen die Stimmzettel für die Associated Press Awards basierend auf der gesamten Saison aus fünf MVP-Finalisten und drei für die anderen Auszeichnungen. Wir werden hier denselben Ansatz verfolgen.

Und es geht los . . . .

Offensiv-Rookie des Jahres: Texans-Quarterback CJ Stroud.

Stroud hat wie kaum ein anderer Rookie-Quarterback in der NFL-Geschichte gespielt. Er war spektakulär und scheint immer besser zu werden. Es ist schwer vorstellbar, dass er dieses Spiel nicht durchhalten und gewinnen würde.

Nr. 2: Rams-Receiver Puka Nacua.

Nr. 3: Vikings-Receiver Jordan Addison.

Defensiv-Rookie des Jahres: Seahawks-Cornerback Devon Witherspoon.

Er kann alles. Er hat schon alles getan. Er könnte früher oder später eine Mischung aus Ronde Barber und Troy Polamalu werden.

Nr. 2: Eagles Defensive Tackle Jalen Carter.

Nr. 3: Lions-Sicherheit Brian Branch.

Offensivspieler des Jahres: Dolphins-Receiver Tyreek Hill.

Hill war in dieser Saison phänomenal. Er ist immer noch auf dem besten Weg, der erste Spieler in der NFL-Geschichte mit 2.000 oder mehr Receiving Yards zu werden. Und er ist weiterhin ein sehr echter MVP-Kandidat.

Nr. 2: Eagles-Receiver AJ Brown.

Nr. 3: 49ers Running Back Christian McCaffrey.

Defensivspieler des Jahres: Browns Defensive End Myles Garrett.

Er war dieses Jahr dominant. Wenn es den Browns irgendwie gelingt, den Topgesetzten im AFC-Playoff-Feld zu ergattern, könnte Garrett der erste MVP aus der Defensive seit Lawrence Taylor im Jahr 1986 sein.

Nr. 2: Cowboys-Linebacker Micah Parsons.

Nr. 3: Steelers-Linebacker TJ Watt.

Trainer des Jahres: Ravens-Trainer John Harbaugh.

Sie haben die Offensive abgeschafft und eine neue eingebaut. Und es ging ihnen sofort besser. Harbaugh, der seit 2008 einer der besten Trainer der NFL ist, hat in diesem Jahr bisher einige seiner besten Arbeiten geleistet. In einer Saison, in der zu viele „gute“ Teams kaum schwächere Gegner schlagen, haben Harbaughs Ravens die gesamte Liga in Aufruhr versetzt, indem sie kürzlich zwei der besseren Teams der NFC, Detroit und Seattle, aus dem Rennen geworfen haben.

Nr. 2: Jaguars-Trainer Doug Pederson.

Nr. 3: Vikings-Trainer Kevin O’Connell.

Comeback-Spieler des Jahres: Bills Safety Damar Hamlin.

Während der gesamten Offseason war es eine Selbstverständlichkeit, dass Hamlin einstimmig der Comeback-Spieler des Jahres sein wird, wenn er es irgendwie schafft, in die NFL zurückzukehren und nur noch ein Spiel zu spielen, nachdem er im Januar einen Herzstillstand auf dem Feld erlitten hat. In der Hälfte der Saison hat er jedoch nur in einem Spiel gespielt. Bei Buffalos acht anderen Wettbewerben war er ein gesunder Ersatzspieler. Im Moment ist er die Wahl. Wenn er in der zweiten Saisonhälfte nicht viel oder gar nicht spielt, wird es schwierig, ihn zur ersten Wahl für die endgültige Auszeichnung zu machen.

Nr. 2: Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa.

Nr. 3: Buccaneers-Quarterback Baker Mayfield.

MVP: Ravens-Quarterback Lamar Jackson.

Jackson schafft den Übergang vom Läufer zum Werfer, und das gelingt ihm unglaublich gut. Er hat eine Karrierebestleistung von 71,5 Prozent seiner Pässe absolviert. Als Läufer ist er immer noch eine Bedrohung. Er orchestriert eine brandneue Offensive perfekt. Und wenn die Ravens den ersten Platz in der AFC erreichen, ist er eine klare Wahl für seine zweite MVP-Auszeichnung.

Nr. 2: Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes.

Nr. 3: Dolphins-Receiver Tyreek Hill.

Nr. 4: Eagles-Receiver AJ Brown.

Nr. 5: Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence.