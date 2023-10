Es ist leicht, Ihre Augen als selbstverständlich zu betrachten, aber Sehprobleme können Ihr Leben mit der Zeit ernsthaft beeinträchtigen. Laut den US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten kann ein Sehverlust tatsächlich Ihre Lebensqualität beeinträchtigen und das Risiko für Depressionen, Diabetes und andere Gesundheitsprobleme erhöhen.

Das Üben einfacher, täglicher Gewohnheiten kann Ihnen helfen, die Gesundheit Ihrer Augen zu verbessern und das Risiko zukünftiger Probleme zu verringern.

Tragen Sie eine Sonnenbrille

Wenn Sie Ihre Augen ultravioletten Strahlen aussetzen, kann dies mit der Zeit zu Schäden führen. Laut der American Academy of Ophthalmology kann das Tragen einer Sonnenbrille schädliches UV-Licht blockieren und so das Risiko für Augenkrankheiten wie Katarakte, Sonnenbrand, Augenkrebs und Wucherungen um das Auge senken. Polarisierte Brillen mit rauchfarbenen oder grauen Gläsern bieten möglicherweise den besten Schutz vor Sonnenstrahlen und reduzieren die Blendung.

Machen Sie Bildschirmpausen

Eine längere Bildschirmzeit kann zu trockenen Augen, Nacken- und Schulterschmerzen, verschwommenem Sehen, Kopfschmerzen und digitaler Augenbelastung oder dem Computer-Vision-Syndrom führen. Die American Optmetric Association empfiehlt die Verwendung der 20-20-20-Regel, um dem Computer-Vision-Syndrom vorzubeugen. Schauen Sie alle 20 Minuten 20 Sekunden lang auf etwas, das mindestens 20 Fuß entfernt ist.

Machen Sie auch Lesepausen

Die Bildschirmzeit ist nicht die einzige Möglichkeit, Ihre Augen zu belasten. Wenn Sie ein Buch lesen, halten Sie es wahrscheinlich auch längere Zeit in der Nähe. Beide Aktivitäten können zu Kurzsichtigkeit oder Myopie führen, was bedeutet, dass weit entfernte Objekte verschwommen sind, während Dinge aus der Nähe klar sind. So wie Sie die 20-20-20-Regel für Bildschirmpausen anwenden sollten, sollten Sie diese Regel auch für Buchpausen anwenden. Wenn Sie merken, dass Sie in das, was Sie lesen oder am Computer tun, vertieft sind, stellen Sie einen Wecker, damit Sie Ihre 20-minütige Pause nicht verpassen.

Beweg deinen Körper

Regelmäßige Bewegung kann sich positiv auf die Augengesundheit auswirken, etwa die Gesundheit der Blutgefäße fördern und das Risiko für die Entwicklung eines Glaukoms und einer diabetischen Retinopathie senken, berichtet die AAO. Das CDC empfiehlt mindestens 150 Minuten moderate aerobe Aktivität pro Woche sowie zwei Tage Krafttraining für Ihre Muskeln. Sie können auch Augenübungen machen, um Verspannungen und Augenbelastungen zu reduzieren, während Sie am Schreibtisch sitzen.

Geh raus

Kinder und Erwachsene müssen oft nach draußen gehen, auch wenn Sie die empfohlene Bewegung drinnen absolvieren. Untersuchungen zeigen, dass Kinder, die sich im Freien aufhalten, im Jugendalter und im Erwachsenenalter ein geringeres Risiko haben, Kurzsichtigkeit zu entwickeln. Wenn Sie mit Ihren Kindern auf dem örtlichen Spielplatz spielen, durch den Wald spazieren gehen oder sogar im Hinterhof spielen, kann dies dazu beitragen, dass die ganze Familie gesund und aktiv bleibt. Vergessen Sie Ihre Sonnenbrille nicht!

Rauchen Sie nicht

Es ist allgemein bekannt, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Laut der Food and Drug Administration kann es auch das Risiko erhöhen, Augenkrankheiten wie Katarakte oder altersbedingte Makuladegeneration zu entwickeln. Raucher haben ein zwei- bis dreimal höheres Risiko, einen grauen Star zu entwickeln, und ein bis zu viermal höheres Risiko für AMD. Zukünftige Forschungen könnten klären, ob das Rauchen von Zigaretten auch Glaukom, Basedow-Augenkrankheit und Schilddrüsen-Augenerkrankung verursachen und den Beginn oder das Fortschreiten einer diabetischen Retinopathie fördern kann. Um Ihre Gesundheit zu verbessern, erstellen Sie einen Entwöhnungsplan.

Essen Sie ausgewogene Mahlzeiten

Die Lebensmittel, die Sie täglich zu sich nehmen, können die Gesundheit Ihrer Augen verbessern. Der Verzehr von Nahrungsmitteln, die reich an den Vitaminen A, C und E, Beta-Carotin, Omega-3-Fettsäuren, Lutein, Zeaxanthin und Zink sind, kann das Zellwachstum fördern, Entzündungen des Augengewebes reduzieren und freie Radikale begrenzen, die Ihre Augen schädigen können.

Um die richtigen Nährstoffe für Ihre Augen zu erhalten, essen Sie ausgewogene Mahlzeiten, indem Sie einige dieser von der AAO empfohlenen Lebensmittel in Ihre normale Ernährung aufnehmen:

Vitamin A und Beta-Carotin: Aprikosen, Karotten, Melone, Süßkartoffeln, rote Paprika, Ricotta, Mango.

Aprikosen, Karotten, Melone, Süßkartoffeln, rote Paprika, Ricotta, Mango. Vitamin C: Grapefruit, Orangen, Zitronen, Mandarinen, Pfirsiche, Erdbeeren, Tomaten, rote Paprika.

Grapefruit, Orangen, Zitronen, Mandarinen, Pfirsiche, Erdbeeren, Tomaten, rote Paprika. Vitamin E: Avocados, Mandeln, Erdnussbutter, Weizenkeime, Sonnenblumenkerne.

Avocados, Mandeln, Erdnussbutter, Weizenkeime, Sonnenblumenkerne. Omega-3: Heilbutt, Sardinen, Lachs, Thunfisch, Forelle.

Heilbutt, Sardinen, Lachs, Thunfisch, Forelle. Lutein und Zeaxanthin: Kohl, Brokkoli, Eier, Erbsen, Grünkohl, Spinat, Römersalat, Rübengrün.

Kohl, Brokkoli, Eier, Erbsen, Grünkohl, Spinat, Römersalat, Rübengrün. Zink: Limabohnen, Kidneybohnen, Schwarzaugenerbsen, mageres rotes Fleisch, Austern, angereichertes Getreide, Geflügel.

Vermeiden Sie es, sich die Augen zu reiben

Wenn Sie sich regelmäßig die Augen reiben, kann dies zu Augenschäden oder Infektionen führen. Trockene Augen und Überanstrengung der Augen können dazu führen, dass Sie Ihre Augen reiben möchten, und manche reiben sie möglicherweise zu stark oder zu stark. Dies kann zu Problemen wie verminderter oder verschwommener Sicht, Kopfschmerzen, Entzündungen sowie Augen- und Lichtempfindlichkeit führen. Ein weiterer Grund, das Reiben der Augen zu vermeiden, besteht darin, dass Bakterien oder Viren an Ihren Fingern oder Händen zu einer Bindehautentzündung, auch Bindehautentzündung genannt, führen können. Anstatt Ihre Augen zu reiben, verwenden Sie Augentropfen oder Kochsalzlösung, um Ihre Augen zu reinigen und feucht zu halten. Widerstehen Sie dem Drang und finden Sie etwas anderes, das Ihre Hände beschäftigt, bis Sie die Gewohnheit aufgeben.

Wasch deine Hände

Sie sollten immer Ihre Hände waschen, bevor Sie Ihr Gesicht oder Ihre Augen berühren und Kontaktlinsen anfassen. Fast 45 Millionen Amerikaner tragen Kontaktlinsen, und etwa jeder dritte Träger entwickelt Komplikationen, wobei jede fünfte Infektion durch Kontaktlinsen zu Hornhautschäden führt.

Außerdem lässt sich nicht sagen, welche Art von Keimen sich auf Gegenständen befinden, die Sie berühren, nachdem jemand sie unwissentlich kontaminiert hat. Regelmäßiges Händewaschen kann laut CDC das Risiko einer Atemwegserkrankung um bis zu 21 % und einer Durchfallerkrankung um bis zu 40 % senken.

Nimm dein Make-up ab

Nach einem langen Tag denken Sie vielleicht als Letztes daran, Ihr Augen-Make-up zu entfernen, bevor Sie ins Bett gehen. Dies kommt jedoch der Gesundheit Ihrer Augen zugute und kann das Risiko einer Blepharitis oder Augenlidentzündung senken, so das Optometrists Network.

Sie sollten auch gute Make-up-Praktiken anwenden, die Ihre Haut und Augen schützen können, wie z. B. nur Produkte für die Augen zu verwenden, Ihr Make-up häufig zu ersetzen (insbesondere nach einer Augeninfektion), kein Augen-Make-up auf den inneren Lidern aufzutragen und niemals Augen-Make-up mit anderen zu teilen jemand anderes. Wenn Sie zum Auftragen von Augen-Make-up Pinsel oder Schwämme verwenden, waschen Sie diese regelmäßig.