Pflegeeltern per Anzeige gesucht: „Adoptierten wird das Recht auf Trauer verweigert“

In den 1970er Jahren gab eine junge alleinerziehende Mutter ihren fünfjährigen Sohn in einer Zeitungsanzeige zur Adoption frei: „Welche kinderliebende Frau oder welches kinderliebende Paar nimmt einen fünfjährigen Jungen in Pflege?“ Elf Worte, die das Leben von Ralf Lengen für immer verändern werden.

Der Daumen von Ralf Lengens Bruder lässt sich nach hinten strecken. Auch der Daumen von Ralfs Vater hatte diese besondere Eigenschaft. Am Frühstückstisch im Hause Lengen sorgte diese Ähnlichkeit oft für Freude. Nur Ralfs Daumen blieb immer steif und ließ sich nicht nach hinten biegen.

Lengen wird adoptiert. Als er fünf Jahre alt war, gab ihn seine Mutter durch eine Zeitungsannonce in eine Pflegefamilie. Sie war damals 29 Jahre alt, hatte drei Kinder und war gerade geschieden. Sie kommt mit ihrem Leben als junge, alleinerziehende Mutter nicht mehr zurecht. So schreibt sie eines Tages die Zeile „Welche kinderliebende Frau oder welches Paar kümmert sich um einen fünfjährigen Jungen?“ und an die Lokalzeitung schicken. Es sind elf Worte, die das Leben von Ralf Lengen für immer verändern werden.

Zwölf Personen haben sich angemeldet. „Zwei Drittel davon könnte man gleich wegwerfen“, sagt Lengens leibliche Mutter Sabine viele Jahre später. „Sie hatten nur finanzielle Interessen.“ Drei Briefe kommen in die engere Wahl, schreibt der 54-Jährige in seinem neuen Buch „Aufbruch ins neue Leben!“. Auch die Familie Lengen antwortete. Und so landet Ralf bei seiner neuen Familie.

Das neue Leben

Er ist 60 Kilometer entfernt von Sabine und seinen beiden leiblichen Geschwistern aufgewachsen und steht mit ihnen in regelmäßigem Kontakt. Und so kann er immer vergleichen, wie es für ihn hätte sein können. Wenn Lengen heute darüber nachdenkt, hat er es besser im Leben als seine Geschwister. Seine Eltern sind mehr für ihn da als Sabine es kann. „Als ich von der Schule nach Hause kam, wurde ich von Mama begrüßt“, schreibt Lengen in seinem Buch. „Ich bin mit einem Vater aufgewachsen, meine beiden Geschwister nicht.“

Was Lengen allerdings nicht hat, ist das Leben mit seiner leiblichen Familie, mit seiner „ersten“ Mutter, wie er manchmal in dem Buch schreibt – wobei er den Begriff nicht besonders mag, weil es dann zwangsläufig eine „zweite“ geben würde “ Mutter. Er hat ein Leben, in dem er sich überhaupt mit solchen Fragen auseinandersetzen muss; in der er ständig erklären muss, warum er anders aussieht als seine Lengen-Geschwister; in der er sich wegen Kleinigkeiten wie der Elastizität des Daumens ausgeschlossen fühlt. Und er hat ein Leben, von dem er zuerst ausgeschlossen wird, bevor er zu diesem besseren Leben gelangt.

Das hat ihn sein Leben lang beschäftigt. Auch Lengen, der auf eine erfolgreiche Adoptionsgeschichte zurückblicken kann, spürt den Bruch mit seiner ersten Familie noch heute. „Das vergisst man nie“, sagt er.

Dieser Ausschluss aus der „ersten“ Familie mache vielen Adoptivkindern Sorgen, sagt Lengen. Das zeigen auch die Hunderte von Zitaten, die Lengen aus Literatur und Forschung aus aller Welt gesammelt und auf den Seiten des Buches platziert hat. Er zitiert Nancy Newton Verrier, Mutter einer Adoptivtochter und einer leiblichen Tochter, mit den Worten: „Dieses verlassene Baby lebt in jedem Adoptierten und in jedem Adoptierten für das Leben.“ Frank Salamone, selbst Adoptivkind, schreibt: „‚Hallo‘ zu einer Familie bedeutet ‚Auf Wiedersehen‘ zu der anderen.“

Trauerverbot

„Das ist Adoption“, erklärt Lengen. „Akzeptanz und vor Ausschluss.“ Alle wollen den zweiten Teil sehen: die schöne Geschichte, wie aus Ralf ein Lengen wurde. „Was die meisten nicht sehen wollen, ist der Kick“, sagt er.

Ein Kick, der ihn sein Leben lang begleiten wird und ihn veranlasste, ein Buch über Adoption aus kindlicher Sicht zu schreiben. Denn so schön Adoption auch sein kann, dieser Kick ist immer ein überzeugender Teil der Geschichte, erklärt er. „Der Ausschluss aus dem ersten Familiensystem hat immer etwas mit Schmerz zu tun.“ Egal wie schön es endet, in der Adoptivfamilie zu sein. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand so etwas einfach gefallen lässt“, erklärt er im Gespräch mit ntv.de.

Aber genau das wird erwartet. Sogar ein guter Freund riet ihm im Kapitel „Ausgrenzung“, sich nicht als Opfer darzustellen. Schließlich ist er nicht der Einzige, der es schwer hat im Leben. „Klar, jeder hat sein Schicksal“, sagt Lengen. „Aber was mich wütend und traurig macht, ist, dass den meisten Adoptierten das Recht auf Trauer verweigert wird.“

„Ein Eigentor“

Das Leiden des Kindes wird oft geleugnet. Auch die Adoptiveltern ließen es oft nicht zu, dass ihr Kind viele Jahre später mit dem Ausschluss aus der ersten Familie zu kämpfen hatte. Zu groß ist oft die eigene Angst der Eltern, dass sich das Adoptivkind nicht ganz zu Hause fühlt oder irgendwann in die erste Familie zurückkehren möchte, dem Kind die Erlaubnis zu geben, zu trauern. „Und das ist ein Eigentor“, erklärt Lengen. Denn wenn die Eltern das Leiden ihres Kindes leugnen, kann es nicht geheilt werden und es ist etwas zwischen ihnen.

Lengen selbst brauchte Jahrzehnte, um seinen Schmerz einzugestehen. Heute zeigt er sogar Verständnis für die schwierige Entscheidung seiner ersten Mutter. „Wer bin ich, meine Mutter zu verurteilen?“ er sagt. Auch seine Mutter Sabine erkannte die schwierige Situation, in die sie ihren Sohn mit dieser Entscheidung brachte. „Ich hatte damals nicht die Voraussicht. Ich habe nur auf die Gegenwart geschaut. Ich hatte keine Ahnung, was das alles mit sich bringen würde. Du hast viel durchgemacht. Es tut mir sehr leid“, schreibt sie im Vorwort des Buches.