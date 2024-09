Westensee. Wenn sie in ihrer eigenen Familie nicht meer leven zou kunnen zijn voor de kinderen en een zorggezin dat goed is Alternatief signaal: een levend, liefdevol huis, waarin voor hen gezorgd zou kunnen worden. In het district Rendsburg-Eckernförde wonen 352 kinderen en 33 jongeren in eenoudergezinnen.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Pflegeeltern werd gezien in de skiband. Daarom zal het district Rendsburg-Eckernförde geen nieuwe mensen zoals deze hebben, vooral niet voor al hun actieve zorgverleners, en hen helpen hun gezondheid te vinden. Dafür luden Kreis und Pflegeelternverein am Wochenende zum Pflegeelterntag nach Westensee.

Pflegeeltern im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Verschiedene Menschen, verschiedene Sorgen

Rund 40 zorg en voedsel kunnen worden verzorgd en gesproken terwijl het beweegt. Dit gaat over milieubescherming, bescherming tegen stress, de spanning tussen zorgrechten en zorgverleners, maar ook over zorgverlatende kinderen, die voor kinderen zorgen.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Dit zijn de levens van mensen die zich afscheiden en verpleegster worden, aan wie Fachgruppenleiterin Lena Gulde leiding geeft. Als het eenmaal zo is, het is jong, het is een verdienste van partners of alle andere mensen, maar het is niet zo dat het kinderachtig is. “Als je mantelzorg hebt, heb je ook een hechte band met kinderen”, zegt Gulde.

Verzorger: “Ik ben altijd blij met mijn kind, mijn kind is een kind”

Eine von ihnen is Julia Meier (naam geändert). Zij en hun kinderen zouden blij zijn met een dochter, als ze zichzelf waren, zouden ze verzorger zijn. Der Junge leeft nog en heeft een kleine Schwester, en een kind van nog drie jaar oud.

„Het is altijd mijn persoonlijke liefde, de liefde van mijn kind voor hen“, zei Meier. Als Tochter nog een keer zou kijken, zou de perfecte Zeitpunkt misschien wel zijn gekomen. Voor het eerste contact met hun jeugd tijdens hun leven was het een mooi jaar.

“We zijn klaar voor onze eigen keuzes, dus we kunnen het kopen”, herinnert Meier zich en legt onze interesses uit. Als je er goed naar kijkt, kijk dan naar je Fortbildungen, je zult in je huis kunnen staan.

„De mens durft nu de kinderwensen niet uit te spreken irgendwie erüllen wollen“, rät sie. Die kennis en begrip is een proces van lange adem. “Je hoeft je nergens zorgen over te maken, dan zullen de kinderen nooit sterven, ze zullen nooit meer sterven, als ze niet geboren konden worden.”

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Zorgverleners met een beperking betreuren het: “De mens moet het naar zijn zin hebben”

Beide kinderen van Julia Meier hebben een handicap. Dit is de reden waarom het werk gedaan is, de organisatie valt. ‚Man muss taff-signaal. Veel mensen weten niets van kinderopvang en vooral van een slechte gezondheid”, zegt Meier. Als mantelzorger ben je een man die extra sterk staat voor de verzorging van kinderlevens.

Dat is alles wat er is. De familie van Julia Meiers woont al jaren bij hen. “Die kinderen zijn gelukkig, ze zijn totaal verschillend van elkaar als broertjes en zusjes.”

Pflegeeltern: U kunt uw interesse in het gebied melden

Wij zijn geïnteresseerd in een verpleegkundige of verpleegkundige die zonder enige verbinding met één informatiebron aanwezig kan zijn in de Kreis Rendsburg-Eckernförde. De laatste nacht is geplant op 20 november 2024. Er is digitaal, een melding per e-mail of telefonisch (jaenne.lassen@kreis-rd.de, 04331/202-389) is beschikbaar.

Als alternatief kunt u contact opnemen met de Fachgruppe Pflegekinder und Adoption (04331/202-448 en pflegekinder@kreis-rd.de).

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Na de Pflegeelterntag waren de Ergebnisse ausgewertet, um herauszufinden, wie Pflegeeltern langfristig besser unterstützt waren können. Flemming Caruso Mohr, Jeugdleider, Gezin en School, heeft een positieve instelling: “We hebben een aantal aspecten waar we in de toekomst niet of niet mee om kunnen gaan.”

Beate Nielsen (CDU) is de leider van de Jugendhilfeauschussen, waarin het thema waarop de regels zullen worden gesteld. “Met wollen benen was het niet warm en droog”, zegt Nielsen. Bijzonder belangrijk is dat dit het geval is bij het zorgcentrum de Tag in Westensee met organisatie.

“Als we samenwerken met onze eigen belangen en politiek, zullen we altijd gelukkig zijn”, zei Mohr. “Op ons Land en de Bund hadden we directe toegang tot het water en konden we deze problemen vermijden.”

KN