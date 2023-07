Die Mutter unseres Autors lebt seit einem Schlaganfall in einem Pflegeheim. Support hat seinen Preis – und dieser ist noch einmal gestiegen.

Jetzt liegt sie nur noch im Bett. Sie liegt auf dem Rücken und starrt an die Decke, wenn sie nicht schläft. Wenn ich zu ihrem Bett gehe, hebt sie kurz die Hand – ein Zeichen dafür, dass sie merkt, dass jemand da ist. Meine Mutter hatte vor zehn Jahren einen Schlaganfall, seitdem ist sie halbseitig gelähmt und kann nicht mehr sprechen, sie ist völlig auf Hilfe angewiesen. Sie muss lange gewickelt, gewaschen und gefüttert werden. All das erledigen Mitarbeiter in dem Pflegeheim am Rande Berlins, in dem meine Mutter seit neun Jahren lebt. Ich könnte das alles nicht schaffen, ohne meinen Job als Journalist aufzugeben.

Dieser „Luxus“ der äußerlichen Pflege hat seinen Preis. Laut dem Vergleichsportal 24h-Pflege-Check kostet ein Heimplatz bis zu 4.000 Euro im Monat. Die Pflegeversicherung übernimmt je nach Pflegegrad zwischen 1.000 und 2.000 Euro, den Rest müssen die Bewohner selbst bezahlen. Je nach Zustand des Pflegebedürftigen und Ausstattung des Heims kann der „Rest“ bis zu 3.000 Euro oder mehr betragen.

Nun steigen die Kosten nach Angaben des Ersatzkrankenkassenverbandes erneut um durchschnittlich rund 350 Euro pro Monat. Dies ist vor allem auf die höheren Löhne des Pflegepersonals zurückzuführen. Laut Job- und Gehaltsportalen verdienen Pflegekräfte 3.000 bis 4.000 Euro brutto – für einen Vollzeitjob. Viele Arbeitnehmer reduzieren aufgrund der körperlichen und geistigen Belastung ihre Arbeitszeit.

Früher musste meine Mutter, wenn sie noch aufstehen konnte, aus dem Bett gehoben und in einen Rollstuhl gesetzt werden. Mit einem Ruck, sonst wäre sie der Krankenschwester aus den Armen gerutscht. Die Krankenschwestern können sie halten, das haben sie gelernt. Dennoch brauchen sie Kraft dafür. Auf der Station meiner Mutter müssen sie rund um die Uhr arbeiten: Waschen, Essen zubereiten, Windeln wechseln und Bettlägerige auf die Seite drehen, Bettwäsche wechseln, Tee kochen. Zwischendurch telefonieren, mit Angehörigen reden, Formulare ausfüllen, Patientenakten aktualisieren.

Die Pflegelücke schließen

Immer weniger Menschen wollen diese Arbeit machen. Aber immer mehr Menschen werden Hilfe brauchen. Nach Angaben des Wissenschaftlichen Instituts der Privaten Krankenversicherung werden im Jahr 2030 bereits 5,75 Millionen Pflegebedürftige von derzeit 5 Millionen Menschen betroffen sein, im Jahr 2050 könnten es 7,25 Millionen sein. Man muss keine Prophetin sein, um zu ahnen, dass Pflege immer teurer wird – für alle Seiten, also für Pflegeeinrichtungen und Pflegebedürftige, aber auch für alle, die Beiträge zur Pflegeversicherung zahlen.

Der Beitragssatz wurde gerade von 3,05 Prozent auf 3,4 Prozent und für Kinderlose auf 4 Prozent angehoben. Manchen gefällt es vielleicht nicht, dass sie jetzt 20 oder 30 Euro mehr bezahlen müssen für etwas, das ihnen gefühlt in weiter Ferne liegt. Aber für Normalverdiener ist das nicht viel Geld. Und es ist – salopp gesagt – eine Investition in die eigene Zukunft.

Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln werden bis 2035 rund 307.000 Pflegekräfte fehlen. Arbeitsminister Hubertus Heil rekrutiert derzeit Pflegekräfte in Indien, um in Deutschland zu arbeiten. Bisher kamen sie aus den Philippinen, Vietnam, Indonesien und Bosnien. Der SPD-Politiker versucht, die Pflegelücke zumindest ein wenig zu schließen. Doch die zuwandernden Fachkräfte fehlen dann in ihren Heimatländern.

Warum nicht Asylbewerber, die bereits hier sind, zu Krankenschwestern ausbilden? Und dafür zum Beispiel geringere Sprachbarrieren. Seit einigen Wochen wird meine Mutter von einem jungen Mann aus Ghana gefüttert, gewaschen und gekämmt. Er kann mit ihr kommunizieren – nonverbal.