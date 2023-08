Das Dach einer Pfizer-Anlage weist schwere Schäden auf, nachdem ein Tornado am 19. Juli 2023 in Rocky Mount, North Carolina, über das Gebiet hinwegfegte.

Pfizer schränkt den Vertrieb einiger in seinem Werk in Rocky Mount, North Carolina, hergestellter Medikamente ein, nachdem die Anlage letzten Monat von einem Tornado heimgesucht wurde, teilte das Unternehmen am späten Donnerstag in einem Brief an Krankenhäuser mit.

In dem Schreiben wurden zwölf Injektionsprodukte aufgeführt, die Pfizer „aufgrund ihres hohen medizinischen Bedarfs“ nur über Notfallbestellungen vertreiben wird und die „sofort und bis auf weiteres“ wirksam sind.

Laut einer Datenbank der American Society of Health-System Pharmacists waren einige Injektionen auf der Liste bereits Ende letzten Monats knapp.

Dazu gehört eine Art Natriumchlorid-Injektion, die dazu dient, den Wasser- und Salzverlust aufgrund bestimmter Erkrankungen wieder aufzufüllen. Dazu gehört auch eine Injektion zur Behandlung der metabolischen Azidose, also der Ansammlung von überschüssiger Säure im Körper aufgrund von Erkrankungen wie Nierenversagen.

Die Liste umfasst aber auch Medikamente, bei denen es im letzten Monat keine Versorgungsprobleme gab, wie etwa bestimmte Versionen der Herzinsuffizienz-Injektion Dobutamin und Dopamin, die zur Behandlung von Schock und niedrigem Blutdruck aufgrund von Herzinfarkt, Infektionen oder Operationen eingesetzt werden.

Pfizer machte keine Angaben dazu, wie viel dieser Produkte aus dem beschädigten Werk stammen.

Das Unternehmen gab zuvor bekannt, dass die Anlage 8 % aller sterilen injizierbaren Medikamente liefert, die in US-Krankenhäusern verwendet werden, darunter Anästhesie, Analgesie, Therapeutika, Antiinfektiva und neuromuskuläre Blocker.

Der Arzneimittelhersteller sagte auch nicht, ob er damit rechnet, dass die neuen Grenzwerte bestehende Engpässe in US-Krankenhäusern verschärfen oder zu neuen führen werden – ein Grund zur Sorge einiger Gesundheitsexperten.

Das Land ist bereits mit einem beispiellosen Mangel an Medikamenten konfrontiert, der von ADHS-Pillen über Schmerzmittel bis hin zu injizierbaren Krebstherapien reicht.

Zu den Versorgungsproblemen haben unter anderem Probleme bei der Qualitätskontrolle in der Fertigung und ein Anstieg der Nachfrage geführt.

Pfizer forderte die Krankenhäuser dringend auf, die Verfügbarkeit der 12 Produkte bei Großhändlern oder Händlern zu prüfen und nach Alternativen zu suchen, bevor sie Notfallbestellungen aufgeben.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass alle anderen im Werk hergestellten Produkte, die nicht auf der Liste aufgeführt seien, in der Vertriebskette verfügbar seien.

„Wir glauben, dass dies der verantwortungsvollste Ansatz ist, um eine gerechte Verteilung des verbleibenden Lagerbestands zu ermöglichen und die Kontinuität der Patientenversorgung zu unterstützen, während wir an der Wiederaufnahme der Produktion arbeiten“, schrieb Meera Bhavsar, Leiterin des Portfolios für sterile Injektionspräparate von Pfizer, in dem Brief.

CEO Albert Bourla sagte diese Woche bei einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen, dass der Arzneimittelhersteller immer noch abwäge, wie lange es dauern werde, bis das Werk wieder in Betrieb genommen werde.

Pfizer sagte letzten Monat, dass der Tornado vor allem ein Lager beschädigt habe, in dem Rohstoffe, Verpackungsmaterialien und fertige Medikamente gelagert und auf die Qualitätssicherung gewartet würden.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass in den Arzneimittelproduktionsbereichen des Werks offenbar keine größeren Schäden entstanden seien.