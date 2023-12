Pfizer-Aktie zakt aan bij de NYSE letztlich ab: Pfizer richt een studie op met Abnehm-Tablette wegenwirkungen ab 01.12.2023

Der Pharmakonzern Pfizer stopt de Entwicklung-zegen Abnehm-Medikaments Danuglipron in een herfst.

Zo heb je bij ruim de helft van de proefpersonen in één van de onderzoeken de uitslag van de Tablette meegewogen om de test af te ronden. Dit is het geval bij het opwarmen en erbrechen. De tablet werd twee dagen later ingenomen. Het onderzoek begint in de eerste fase van de verwerking.

Lam Research – Allzeithoch im Blick











Alle grafiekanalyses zijn te vinden op ons YouTube-kanaal. Informeer!

Pfizer zal de ontwikkeling van Danuglipron blijven volgen voor een eindresultaat. Het huis van de Konzern, dat zelf de Verträglichkeit verbetert. Dating dazu was im ersten Halbjahr 2024 erwartet. Danach wil Pfizer opnieuw scheiden.

Voor Pfizer is er een positieve impact op de markt voor medicijnen voor gewichtsverlies, vooral omdat het herstel na de Corona-Impfungen-check zal plaatsvinden.

Voor de Pfizer-actie bedraagt ​​de prijs voor de NYSE-transactie 5,17 voor een prijs van 28,89 US-dollar.

Bij eigenaar Sache Handel buiten Ordergebühren Du zahlst noch Gebühren? Handel uw acties dan gemakkelijk en transparant af zonder te bestellen bij financiering.net nul (zzgl. marktüblicher Spreads)! Informeer!

Gn DE bus