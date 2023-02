De Global Champions Tour is de beste manier om de seizoensplanning van de weltbesten Springreiter uit te voeren. 36 miljoen euro Preisgeld werd toen insgesamt ausgeschüttet. Die wichtigste Serie des Pferdesports is zu Gast in de meisten Haupt- of zumindest Weltstädten. Nu in Duitsland is alles anders.

Die stations nach dem Start een diesem Wochenende in Doha hören sich sehr verlockend an: Miami Beach, Mexico City en Madrid. De meest populaire serie van Pferdesports maakt deel uit van de kanshebbers en de geloofwaardigheid van Orten Station, van de meeste grote steden of de Weltstädte in New York. Aber in Deutschland sind Hamburg en Berlijn nicht mehr Teil der Global Champions Tour. “Das ist wirklich sehrschade”, sagt der deutsche Weltklasse-Reiter Marcus Ehning: “Vor allem, dass es in der Hauptstadt jetzt gar kein großes Turnier mehr gibt, is bedauerlich.”

Het is een merk dat bekend staat als: Später in der Saison reizen die besten Reiter der Welt nach den Stationen in Parijs en Monaco zur zehnten Etappe der Millionenserie aufs Dorf, nach Riesenbeck in Westfalen. Die einzige deutsche Etappe vindt in de loop van 6500 Einwohner zählenden Ortsteil des auch nicht gerade mondänen Hörstel statt.

Zufall is dat niet, denn dort im Tecklenburger Land hat Ludger Beerbaum in de vergangenen Jahren een Reitsport-Imperium errichtet, das jedes Jahr gleich mehrere internationale Turniere veranstaltet. “Riesenbeck is ook Turnier absolut ebenbürtig”, zei Ehning zu dem kurios klingenden Turnierort inmitten der Metropolen: “Das hat man ja während der Europameisterschaft gesehen.”

Hamburg hatte meiste Zuschauer und langste traditie

Als de EM voor twee Jahren gabs es reichlich Lob für das Veranstalter-Team von Beerbaum, der beim Tour-Auftakt in Doha am Samstag seinen Vorjahreserfolg wiederholen will. Zweite Ausnahme im Reigen der Weltstädte ist das Provinzstädtchen Valkenswaard. Dort ist der Niederländische Tour-Gründer Jan Tops zu Hause.

Mit Hamburg verliest de Global Tour das Turnier mit der meisten Tradition und den meisten Zuschauern. Maar als je kritiek hebt op je leven, of Tops gerne mit dem Spruch wirbt: “Meine Vision ist klar. Nur das Best für die Besten.” Seit 2008 war das Derby Teil der Serie en schloss non keinen nieuwe Vertrag. “Es hat nicht mehr sisterammengepasst”, zei Turnerveranstalter Volker Wulff en sprak van “unterschiedlichen Zielsetzungen”.

Voor Berlijn zonder kosten zu hoch

Neben der Hansestadt is auch die Hauptstadt nicht mehr Teil der wichtigsten Pferdesport-Serie, aber aus other Gründen. “Wirtschaftlich hat es sich nach unten entwickelt”, zei Wulff zur Absage der Veranstaltung in Berlijn. Nach dem Aus des Weltcup-Turniers 2004 en dem einmaligen Experiment 2009 auf dem Flughafen-Gelände in Tempelhof gab es 2017 einen erneuten Versuch, in der Hauptstadt ein großes Reitturnier zu etablieren. Und der schiterte nach nur vier Ausgaben. De kosten van de Messegelände onder de Funkturm waren nach Wulffs Angaben auf Dauer zo hoch.

Die Globalisierung des Pferdesports hat hierzulande schon mehrere Opfer gefordert, vor allem in Norddeutschland mit dem Aus für die ehemals bedeutenden Turniere in Kiel, Bremen en Hannover. Reiter wie Ehning en Beerbaum reisen inzwischen mit ihren Pferden durch die halbe Welt, um ihrem Sport nachzugehen. De Global Champions Tour met de 15e editie en de finale in Praag is de planning. Denn es werden insgesamt 36 miljoen euro uitgegeven.

“Die Tour hat mittlerweile einen ganz großen Stellenwert für uns Reiter”, zei Ehning. “Für uns ist sie ein wichtiger Faktor, wirtschaftlich en sportlich.” Die meisten deutschen Topreiter sind Mitglied in een van de 16 teams en tingeln um die Welt. Insofern hat Riesenbeck als Standort zumindest für drie Reiter den Vorteil, dass sie sie in Turnier-Wochenende zu Hause sind: Neben Beerbaum wohnen auch Philipp Weishaupt en Christian Kukuk in unmittelbarer Nähe des Platzes. Und für Ehning ist es mit dem Auto auch nur eine Stunde Fahrt vom heimischen Borken zur zehnten Tour-Etappe.