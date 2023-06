Pfarre Seewalchen entdeckt ithre vergessene Kirchenpatronin wieder

Die Pfarrkirche Seewalchen is dem Heiligen Jakobus gewicht. Vanaf nu: Eine jetzt werd bekannt Urkunde aus dem Jahr 1491 erwähnt sisterätzlich die heilige Margaret als Kirchenpatronion – was offensichtlich in Vergessenheit riet.

Anlass der Historische Urkunde is aktuell wie heute: Es wurden Mitarbeiter für die Kirche gesucht. 1439 der Aktuelle Kirchenbau werd gestart. In 1486 verscheen een Inschrift am Triumphbogen van Ende der Bauarbeiten bezeichnet, 1491 – mehr als 50 Jahre nach Baubeginn – nooit enig glanzend gesucht, die zu Jakobi en zu den Festen Mariä Reinigung en Mariä Empfängnis en „Mauern und Schmuck“ Hand anlegen. Diesen wurde ein Nachlass von hundert Tagen Sündenstrafen zugesagt, under er vergulde theoretische noch heute: „Diese Worte gelten für alle zukünftigen Zeiten.“

Der Pfarrgemeinderat nahm das Historisch Document zum Anlass, sich Margareta wieder zu erinnern und das Patrozinium wieder einzusetzen. „Es ist für mich ein Zeichen der Zeit, Frauen in der Kirche sichtbar zu machen und ihre Rollen zu strongen“, aldus Markus Himmelbauer, Leitender Seelsorger der Pfarre Seewalchen. “Neben dem Marienwallfahrtsort Attersee gibt es keine Pfarrkirche in unserem Dekanat mit einer weiblichen Patronin. Ich stop es symbolic für sehr wichtig, dass wir non dieses Zeichen setzen. Als onze kerk hoffe ich, dat is de wertschätzung der Frauen die geen symbolischen Ebene bleibt hebben.

ePaper Lees Jetzt ePaper! Lees de tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper