PEUGEOT will sein eSports-Debüt mit einem Top-Ergebnis bei den 24 Stunden von Le Mans Virtual geben. Rüsselsheim am Main – Neben dem Wiedereinstieg in die FIA ​​World Endurance Championship (FIA WEC) im Jahr 2023 steigt PEUGEOT Sport mit Le Mans Virtual am 14. und 15. Januar 2023 nun auch in die Welt des E-Sports ein. Und das weniger als sechs Monate vor den 24 Stunden von Le Mans im Juni 2023, dem Rennen, das den Ruf von PEUGEOT Sport in dieser Disziplin begründet hat. Auch bei Le Mans Virtual steht Le Mans im Mittelpunkt des Programms.

Im vergangenen Jahr schlug PEUGEOT ein neues Kapitel in seiner Geschichte im Langstreckenrennsport im Allgemeinen und in Le Mans im Besonderen auf, als der vom PEUGEOT TotalEnergies-Team eingesetzte PEUGEOT 9X8 im Sommer 2022 in die FIA ​​WEC Hypercar-Klasse aufstieg. Nach 12 Jahren Abwesenheit von den 24 Stunden von Le Mans freut sich der französische Autohersteller darauf, in dieser Saison zum legendärsten Rennen des Sports zurückzukehren und an die Erfolge von 1992, 1993 und 2009 anzuknüpfen. Das Engagement von PEUGEOT für Langstreckenrennen, das 1926 in Le Mans begann, wird bald auch die Form eines ehrgeizigen Programms in der schnell wachsenden Welt des E-Sports annehmen. Die dritte Auflage der 24 Stunden von Le Mans Virtual am 14. und 15. Januar bildet den Abschluss der aktuellen Le Mans Virtual Series (LMVS). Es folgt den erfolgreichen Rennen in der Rennpause von 2020 bis 2022. PEUGEOT startete mit einem Fahrzeug in der LMP-Klasse. Die LMP-Klasse ist eine der beiden Kategorien der virtuellen Rallye. Die erste PEUGEOT-Crew in der Geschichte des E-Sports besteht aus zwei Simulationsexperten und zwei professionellen Fahrern. Der Amerikaner Gustavo Menezes (28, Fahrer des #94 PEUGEOT 9X8 Hypercar) und der Däne Malthe Jakobsen (18, Rookie-Testfahrer für das Team PEUGEOT TotalEnergies bei den 8 Stunden von Bahrain im vergangenen November) werden sich den französischen Simracern Maxime Brient (24) anschließen Valentin Mandernach (18, französischer iRacing-Meister 2021). Die Verbindung zwischen echtem Motorsport und E-Sport wird dadurch verstärkt, dass Maxime Brient auch den FIA-Formel-E-Weltmeisterschaftssimulator von DS Penske fährt. PEUGEOT hat sich entschieden, die 24 Stunden von Le Mans virtuell von seiner Basis in Satory bei Paris aus zu bestreiten, wo sich die Motorsportzentren und Werkstätten der Marken der Stellantis-Gruppe befinden. PEUGEOT Sport sieht sich einer starken Konkurrenz gegenüber, die aus einer langen Liste anderer Hersteller, echter Teams und renommierter Fahrer aus der Welt des Langstreckenrennsports und der Formel 1 besteht. Die 24 Stunden von Le Mans Virtual nutzen die rFactor2-Plattform, die auch in professionellen Rennsimulatoren zum Einsatz kommt. Ein von Stellantis Europe organisierter interner Talent-Scout hob PEUGEOT 9X8-Ingenieur Kevin Lacour hervor, der knapp hinter einigen der besten Profifahrer landete und nun neben Top-Sim-Racern für das E-Spot-Team von PEUGEOT rekrutiert wurde. PEUGEOT hat sich entschieden, E-Sport und Sim-Racing aus einer einzigartigen, ehrgeizigen Sichtweise anzugehen. Die Idee ist, die Lücke zur realen Welt zu schließen und eine jüngere Gemeinschaft von Anhängern der Marke, ihrer Geschichte und ihrer Menschen zu festigen. Auch der Zugang zum Motorsport soll erleichtert werden, um der jüngeren Generation die Möglichkeit zu geben, die Automobilindustrie und den Motorsport in einem anderen Licht zu entdecken. Gustavo Menezes (Fahrer, #94 PEUGEOT 9X8): „Dank Sim-Racing kann jeder den Nervenkitzel des Motorsports genießen und sich auf den besten Rennstrecken der Welt bequem von zu Hause aus erleben. Es gibt viele Unterschiede zwischen den beiden Wettbewerbsformen, da muss ich von meiner Sim lernen.“ Rennstall. Die Limits sind andere, aber Fehler oder Stürze darf man sich auch im virtuellen Rennsport nicht leisten!“ Malthe Jakobsen (Berufskraftfahrerin): „Während der Pandemie war Sim-Racing eine Möglichkeit, im Wettbewerb zu bleiben. Es hat sich so sehr weiterentwickelt. Okay, echte und simulierte Rennen sind unterschiedlich, aber ich werde mein Bestes geben und versuchen, mich aus Ärger herauszuhalten und keine Fehler zu machen Die Zusammenarbeit von Profis und Sim-Racern klingt nach Spaß und ich hoffe, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen können.“ Valentin Mandernach (aufstrebender junger Simracer): „Es ist ein langes Rennen, vierundzwanzig Stunden, also muss man Tag und Nacht ruhig und konzentriert bleiben. Man muss auch den Verkehr im Auge behalten, und da haben Gustavo und Malthe einen unbestreitbaren Vorteil. Darauf bin ich stolz werde Teil des PEUGEOT TotalEnergies-Teams. Mein Ziel ist es, unter die Top 10 zu kommen.“ Maxime Brient (Profi-Simracer): „Im echten Rennsport kann der Motor ausfallen, während man im Simulationsrennen Probleme mit der Software, dem Lenkrad oder dem Verkehr haben kann. Das Wichtigste ist, konstant zu bleiben und einen Rhythmus zu finden. Nach einem guten Training, denke ich.“ wir werden bei diesem Elite-Rennen eine Top-10-Platzierung erreichen.“ Kevin Lacour (Leistungsingenieur, #93 PEUGEOT 9X8): „Ich bin sehr glücklich und ehrlich gesagt ziemlich überrascht, den Wettbewerb gewonnen zu haben! Ich spiele jetzt seit einigen Jahren Esports und freue mich darauf, die echten Profis zu treffen und mit ihnen zu spielen. Von ihnen kann ich sicherlich lernen eine Menge.“ Die 24 Stunden von Le Mans Virtual (14.-15. 2 Vorgängerversionen (2020 und 2021/2022) 81 Millionen Zuschauer 2021/2022 200 Fahrer mit 39 Nationalitäten 116 Simulatoren in 28 Ländern

