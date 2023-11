Der Seifenopernschauspieler Peter White, der auch in den Bühnen- und Filmproduktionen von mitspielte Die Jungs in der BandDemnach ist er im Alter von 86 Jahren an einem Melanom gestorben Der Hollywood-Reporter. White spielte Linc Tyler ein Alle meine Kinder in verschiedenen Stationen über vier Jahrzehnte hinweg und hatte auch Rollen darin Die Colbys, Liebe ist eine prachtvolle Sache, Und Schwestern und war Gaststar in einer Reihe von TV-Shows. Er hat die Rolle des Alan McCarthy ins Leben gerufen Die Jungs in der Band im Jahr 1968 und erinnerte sich später daran, wie es sofort eine Sensation war. „Wir erhielten einen Aufruf, früher ins Theater zu kommen, weil um das Theater herum so viel Gedränge herrschte, dass man nicht in die Nähe kommen konnte“, sagte er.