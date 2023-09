CNN

Die schnelle Verurteilung von Donald Trumps ehemaligem Handelsberater Peter Navarro wegen Missachtung des Kongresses löste zwei Warnungen an die zahlreichen Mitangeklagten in den bevorstehenden Strafprozessen gegen den Ex-Präsidenten aus.

Erstens steht niemand über dem Gesetz, nicht einmal ehemalige Spitzenpolitiker des Weißen Hauses, die behaupten, durch die Autorität des Präsidenten ermächtigt zu sein.

Zweitens kann Loyalität gegenüber Trump gefährlich sein und diejenigen, die sie zeigen, oft mit dem Gesetz in Konflikt bringen.

Navarro wurde am Donnerstag verurteilt, weil er einer Vorladung des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses, der den Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 untersuchte, nicht nachgekommen war. Dieses Gremium existiert nicht einmal mehr – es wurde von der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus, die dieses Jahr die Macht übernahm, aufgelöst –, aber das Urteil bekräftigte den Grundsatz, dass Bürger Untersuchungen des Kongresses nicht ignorieren können. Die Symbolik der Entscheidung der Jury wird weit über diesen Prozess hinaus nachhallen, der nicht wegen Navarros Behauptung in Erinnerung bleiben wird, es handele sich um einen bahnbrechenden Kampf um die Verfassung, sondern wegen dem, was der Richter als „ziemlich schwache Sauce“ in Aspekten seiner Verteidigung bezeichnete.

Es zeigte sich, dass der Regelverstoß, der Trumps politisches Handeln antreibt, oft an die Wand stößt, wenn er vor Gericht antritt, wo sich Gepolter und falsche Narrative kalten, harten Fakten beugen müssen.

Diese Tradition wurde während der Präsidentschaft von Trump begründet, als weitreichende Schritte zu Themen wie Einwanderung von Richtern blockiert wurden. Dies wurde untermauert, als Trumps Betrugsvorwürfe in mehreren Bundesstaaten nach der Wahl 2020 für starken politischen Aufschwung bei seinen Anhängern sorgten, aber plötzlich vom Gericht verwiesen wurden, weil es ihnen an Ansehen oder Begründetheit mangelte. Während der Fall Navarro im Vergleich zu Trumps vier Strafermittlungen recht einfach ist, ist er ein warnendes Beispiel dafür, dass schlecht ausgearbeitete Verteidigungen vor Gericht schnell zusammenbrechen können, wo die Maßstäbe der Beweise und nicht Propaganda und politische dunkle Künste vorherrschen.

Dennoch könnten Trump und seine Anhänger aus dieser Warnung etwas anderes ziehen. Navarro zum Beispiel, der reuelos und ein wahrer Trump-Anhänger ist, versprach, aufgrund von Fragen der Führungsprivilegien Berufung einzulegen. Er nannte Trump nach seinem Prozess einen „Stein“ und prognostizierte, dass der frühere Präsident, der der Spitzenkandidat für die Nominierung der GOP ist, das Weiße Haus im Jahr 2024 zurückerobern wird. Seine anhaltende Treue zu seinem ehemaligen Chef, trotz der rechtlichen Gefahr, die diese Loyalität mit sich bringt fand ihn in, unterstreicht, wie einige in Trumps Umfeld mit unterschiedlichen Anreizen operieren. Ihre Prozesse als prinzipientreue politische Standpunkte darzustellen, könnte beispielsweise nützlich sein, um ihr Vertrauen in den Ex-Präsidenten zu beweisen (und weiterhin Hilfe bei Rechtsanträgen zu erhalten) oder um ihr eigenes Profil in der konservativen Medienwelt zu stärken.

„Ich liebe Präsident Trump. Er hat mich sehr unterstützt“, sagte Navarro, der möglicherweise eine Rückkehr ins Weiße Haus – und eine mögliche Begnadigung – im Auge hat, wenn der Ex-Präsident nächstes Jahr die Präsidentschaft zurückgewinnt. Steve Bannon, ein weiterer Unterstützer Trumps und ehemaliger politischer Guru, wurde einst von Trump begnadigt. Und nun stellt er seine eigene Verurteilung wegen Missachtung des Kongresses, für die eine viermonatige Gefängnisstrafe auf Eis gelegt wurde, als Beispiel politischer Verfolgung dar.

Das Urteil wurde gefällt, da viele von Trumps Mitangeklagten in seinen bevorstehenden Prozessen in Washington, D.C. und Georgia wegen Wahlfälschung und in Florida im Zusammenhang mit seinem Missbrauch geheimer Dokumente mit den erschütternden Konsequenzen konfrontiert werden, die es mit sich bringt, als strafrechtliche Angeklagte zu fungieren. Dazu gehören gesetzliche Rechnungen und, wie bei Navarro, die eventuelle Möglichkeit einer Haftstrafe.

Dies könnte ein erschwerender Faktor für Trump sein, insbesondere in Georgia, wo Fani Willis, Bezirksstaatsanwalt von Fulton County, ein umfangreiches Erpressungsverfahren gegen 19 Angeklagte aufgebaut hat. Eine solche Strategie wird häufig in Fällen organisierter Kriminalität eingesetzt, bei denen rangniedrigere Angeklagte von der Staatsanwaltschaft abberufen werden, um gegen die mutmaßlichen Anführer einer Verschwörung auszusagen. Nur wenige der potenziellen Zeugen im Willis-Fall, in dem behauptet wird, es handele sich um einen weitreichenden Plan, um die Wahl 2020 zu stehlen, sind reiche Prominente oder hochbezahlte Anwälte, und die Versuchung, sich gegen Trump zu wenden, um sich selbst zu retten, könnte zunehmen.

Ein Trump-Mitarbeiter, der in den Fall der geheimen Dokumente in Florida verwickelt ist, scheint seine Optionen bereits geprüft zu haben. Der IT-Mitarbeiter Yuscil Taveras aus Mar-a-Lago habe eine Kooperationsvereinbarung mit der Sonderermittlerstelle getroffen, sagte Taveras‘ ehemaliger Verteidiger diese Woche in einer Gerichtsakte. Tavares war mit strafrechtlicher Verfolgung gedroht worden und wird diesem Schicksal nun entgehen, nachdem er sich bereit erklärt hat, auszusagen.

Rechtsanalysten sagten, Taveras‘ Deal sei ein Durchbruch für Sonderermittler Jack Smith. Und CNN berichtete zuvor, dass seine Aussage vor einer Grand Jury im Juli die Quelle neuer Vorwürfe gegen Trump und zwei Mitangeklagte war, darunter angebliche Versuche, belastendes Sicherheitsmaterial im Club zu löschen.

„Ich denke, es ist eine große Neuigkeit, dass die Angeklagten anfangen, gegeneinander vorzugehen“, sagte die ehemalige Bundesanwältin Karen Friedman Agnifilo am Mittwoch auf „CNN News Central“. „Ich denke, es wird eine große Sache sein, dass Sie einen Insider haben, der jetzt über die Bemühungen aussagen kann, nicht nur in den Besitz dieser geheimen Dokumente zu gelangen, sondern auch, sich der Strafverfolgung zu entziehen … er wird darüber sprechen können.“ die Vertuschung“, sagte Agnifilo, ein CNN-Rechtsanalyst. Trump und die beiden Mitangeklagten in dem Fall, der langjährige Kammerdiener Walt Nauta und der Immobilienverwalter von Mar-a-Lago, Carlos de Oliveira, haben sich auf nicht schuldig bekannt.

Eine wichtige politische Persönlichkeit, die von der Trump-Welt verführt wurde, war Mark Meadows, ein ehemaliger Kongressabgeordneter aus North Carolina, der eine Stelle als Stabschef des Weißen Hauses annahm und in einen juristischen Sumpf geriet. Meadows wartet darauf, zu erfahren, ob sein Versuch, seinen Prozess im Wahlsubversionsfall in Georgia an ein Bundesgericht zu verlegen, erfolgreich sein wird, wo er hofft, dass der Prozess abgewiesen wird. Meadows argumentierte in einer Anhörung diese Woche im Wesentlichen, dass er lediglich seinen Job machte, als er Treffen und Telefongespräche arrangierte, bei denen der damalige Präsident versuchte, die Wahlen in Georgia und anderen Bundesstaaten zu stürzen. Wie jeder andere Angeklagte ist Meadows bis zum Beweis seiner Schuld unschuldig. Aber das Argument, dass er die Pflichten eines Regierungsbeamten erfüllt habe, ist keine brauchbare Verteidigung mehr, wenn die Aktivität angeblich eine kriminelle Grenze überschreitet.

Trump scheint kein Risiko einzugehen, dass ein anderer seiner engen Vertrauten, der frühere New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani, durch einen Berg von Gesetzesentwürfen gezwungen wird, einen eigenen Deal mit der Staatsanwaltschaft anzustreben. Während Trump die Idee, die Anwaltskosten seines ehemaligen Anwalts selbst zu bezahlen, zurückgewiesen hat, sagten einige Quellen gegenüber CNN, dass er am Donnerstag die erste von voraussichtlich zwei Spendenaktionen veranstaltete, die er für Giuliani im Wert von 100.000 US-Dollar pro Teller sponsern wird sein Golfclub in Bedminster, New Jersey.

Giuliani – ein Mitangeklagter im Georgia-Fall, in dem er in 13 Anklagepunkten verhandelt wird, und der auch eine Verleumdungsklage von zwei Wahlhelfern aus Georgia verloren hat – hofft, die Anwaltskosten in Millionenhöhe einzutreiben, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle gegenüber CNN. Giuliani hatte Mar-a-Lago in den letzten Monaten besucht, um den Ex-Präsidenten verzweifelt um Hilfe bei der Zahlung seiner Anwaltskosten zu bitten, berichteten Kaitlan Collins und Paula Reid von CNN letzten Monat.

Die Fälle von Giuliani und Meadows machen deutlich, wie Menschen mit hohem Bekanntheitsgrad und öffentlichem Ansehen sich bereitwillig in Trumps engsten Kreis begaben – möglicherweise angelockt durch die Chance, der Macht nahe zu sein oder durch das grelle Rampenlicht des Ex-Präsidenten – und in die Fänge des Ex-Präsidenten gerieten Rechtsordnung.

Bannon und Navarro sind bei weitem nicht die einzigen Mitglieder, die herausgefunden haben, dass es am besten ist, mit einem Anwalt in der Nähe in Trumps inneren Kreis einzutreten.

Ein weiterer wichtiger Leutnant, Allen Weisselberg, wurde zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er als Zeuge gegen die Trump Organization im Rahmen eines jahrzehntelangen Betrugsprogramms ausgesagt hatte. Ein weiterer ehemaliger Trump-Funktionär, Rechtsanwalt Michael Cohen, kam wegen Steuerbetrugs, Kongresslügens und Verstößen gegen den Wahlkampf ins Gefängnis, weil er dabei geholfen hatte, zwei Frauen auszuzahlen, die behaupteten, sie hätten Affären mit Trump gehabt. Der Ex-Präsident wies die Behauptungen zurück.

Und Hunderte von Trump-Anhängern, die glaubten, sie handelten auf Wunsch des ehemaligen Präsidenten, wurden wegen ihrer Rolle beim Mob-Angriff auf den Kongress am 6. Januar 2021 verurteilt, während Bidens Sieg im Kapitol bestätigt wurde. Erst diese Woche wurden mehrere wichtige Mitglieder der rechtsextremen Gruppe Proud Boys wegen ihrer Beteiligung an dem Angriff zu Gefängnisstrafen von mehr als einem Jahrzehnt verurteilt.

Es ist nicht so, dass alle diese Trump-Anhänger und -Mitarbeiter nicht gewarnt worden wären. Bereits in seiner Amtszeit als Präsident ging Trumps früherer Wahlkampfleiter Paul Manafort im Jahr 2016 ins Gefängnis, nachdem er Geldwäsche, Steuerbetrug und illegale ausländische Lobbyarbeit zugegeben hatte, nachdem er im Russland-Ermittlungsdelikt die Aufmerksamkeit des Sonderermittlers Robert Mueller auf sich gezogen hatte. Und Trumps erster nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn bekannte sich schuldig, das FBI über Gespräche mit dem russischen Botschafter in Washington belogen zu haben. Trump begnadigte beide Männer, was wiederum ein Grund dafür sein könnte, dass der diesjährige Angeklagte in Trumps Gunsten bleibt, sollte er ins Weiße Haus zurückkehren. (Eine am Donnerstag veröffentlichte CNN-Umfrage ergab keinen klaren Anführer in einem hypothetischen Duell zwischen Biden und Trump.)

Bisher zahlten Trump-Mitarbeiter oft einen hohen Preis dafür, dass sie während der Flucht ihres Anführers gegen das Gesetz verstoßen hatten. Aber da Trump in vier Strafprozessen mit 91 Anklagen konfrontiert ist, könnte die Rechenschaftspflicht dieses Mal anders aussehen.