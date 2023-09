Trumps Beamter im Weißen Haus, Peter Navarro, wurde am Donnerstag wegen Missachtung der Anklage des Kongresses für schuldig befunden, weil er sich geweigert hatte, bei einer Untersuchung des Kongresses zum Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 mitzuarbeiten.

Das Urteil fiel nach einem kurzen Prozess gegen Navarro, der unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump als Handelsberater im Weißen Haus fungierte und später die unbegründeten Behauptungen über Massenwahlbetrug bei den Wahlen 2020 verbreitete, die Trump verlor.

Navarro war nach Steve Bannon, dem ehemaligen Berater des Weißen Hauses, der zweite Trump-Berater, der wegen Missachtung des Kongresses angeklagt wurde. Bannon wurde in zwei Fällen für schuldig befunden und zu vier Monaten Haft verurteilt, obwohl er bis zum Berufungsverfahren auf freiem Fuß ist.

Richter Amit Mehta hat die Verkündung des Urteils gegen Navarro für den 12. Januar anberaumt. Er wurde vom Bundesgericht in Washington wegen zweier Vergehen wegen Missachtung des Kongresses verurteilt, die beide mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden konnten.

Verteidiger Stanley Woodward beantragte einen Fehlprozess und sagte, die Geschworenen hätten eine Pause im Freien in der Nähe der Stelle eingelegt, an der sich Demonstranten und Medien regelmäßig vor dem Gerichtsgebäude versammeln, und seien kurz darauf mit einem Urteil zurückgekommen. Mehta entschied nicht sofort, sagte aber, er werde schriftliche Argumente zu dieser Angelegenheit prüfen.

Die Staatsanwälte sagten, Navarro habe so gehandelt, als stünde er „über dem Gesetz“, als er sich einer Vorladung für Dokumente und einer Aussage des Ausschusses des Repräsentantenhauses vom 6. Januar widersetzte.

Ein Verteidiger argumentierte, Navarro habe den Ausschuss des Repräsentantenhauses vom 6. Januar nicht absichtlich ignoriert. Stattdessen forderte Navarro die Mitarbeiter auf, sich an Trump zu wenden, um zu erfahren, was möglicherweise durch die Privilegien von Führungskräften geschützt sei, was jedoch nicht geschah, argumentierte Woodward.

Ein Richter hat entschieden, dass das Argument der Führungsprivilegien keine Verteidigung gegen die Vorwürfe darstellt und festgestellt hat, dass Navarro nicht nachweisen konnte, dass Trump sich darauf berufen hat.

Aber Woodward sagte, die Staatsanwälte hätten nicht bewiesen, dass Navarro „vorsätzlich“ oder nur aus Loyalität gegenüber Trump gehandelt habe.

„Wissen wir, dass seine zweifelsfreie Nichteinhaltung nicht auf einen Unfall, eine Unachtsamkeit oder einen Irrtum zurückzuführen ist?“ er sagte.

Die Staatsanwälte sagten jedoch, Navarro hätte so viel Material herausgeben sollen, wie er konnte, und alle Fragen oder Dokumente markieren sollen, von denen angenommen wird, dass sie durch das Exekutivprivileg geschützt seien. Sie sagten, ein Großteil des vom Ausschuss gesuchten Materials sei bereits öffentlich zugänglich.

„Peter Navarro hat eine Entscheidung getroffen. Er hat sich entschieden, der Vorladung des Kongresses nicht Folge zu leisten“, sagte Staatsanwältin Elizabeth Aloi. „Der Angeklagte zog die Treue zum ehemaligen Präsidenten Donald Trump der Einhaltung der Vorladung vor.“