Berlin. Die Berliner Peter Fox-Fans können sich freuen. Heute haben sie noch einmal die Chance, ihn live zu sehen – und zwar bei freiem Eintritt.

Der Berliner Musiker Peter Fox, auch bekannt als Frontmann der Band „Seeed“, verschenkt eine kostenlose Konzert im Görlitzer Park in Kreuzberg. Seit 18 Uhr treten er und weitere Künstler, darunter Wa22ermann und Kane, im Rahmen einer sogenannten „Block Party“ auf.

Riesen-Publikum im Görli: Das Überraschungskonzert mit Stargast Peter Fox Als die Fans begannen, bildeten sich lange Schlangen an den Eingängen des Parks. Während die Vorbands noch auf der Bühne standen, mussten Polizei und private Sicherheitsdienste den Eingang abriegeln.

Auch interessant

Diejenigen, die es geschafft haben, erleben jedoch wirklich SommerfeststimmungTausende Menschen stehen rund um die Bühne, sitzen auf Steinen im Park und chillen. Ganz so spontan kann der Auftritt im Görli allerdings nicht sein. Mitten im Park steht eine professionell aufgebaute Bühne, Absperrungen halten die Wege frei. So oder so können die Besucher den Auftritt des Seed-Frontmanns kaum erwarten. Immer wieder rufen Fans „Peter“.

Peter Fox und weitere Künstler, darunter Wa22ermann und Kane, treten im Rahmen einer sogenannten „Block Party“ auf.

© Marc Hofmann/BM | Marc Hofmann

Fortsetzung der „Poolparty“: Peter Fox lädt zum Gratis-Konzert im Görlitzer Park nach Neukölln

Der Auftritt von Peter Fox im Görlitzer Park ist kein Zufall. Ereignis ist eine Fortsetzung einer „Poolparty“, die Peter Fox vor knapp drei Wochen im Neuköllner Sommerbad veranstaltete. Damals feierten rund 3000 Menschen auf den Rasenflächen und im Wasser des Freibads. Der Einlass erfolgte über normale Schwimmbad-Tickets. Der Berliner will Orte wieder zusammenführen, die in der Vergangenheit negativ aufgefallen sind, wie er bei seinem Auftritt in Neukölln vor gut zwei Wochen betonte.

Die Plattform „Rausgegangen“, die das Konzert auch auf Instagram promotete, nennt die Besucher sich respektvoll zu verhalten, den Park sauber zu halten und auf die Verwendung von Glasflaschen zu verzichten.