Pete Doherty: »Immer nachgeben!« (nd-aktuell.de)

Peter „Pete“ Doherty in seiner Ausstellung in der „janinebeangallery“ in Berlin Foto: dpa

Peter „Pete“ Doherty ist ein 43-jähriger englischer Kreativer, der sein Talent zur Schau stellt. Bevor er begann, seine Bilder auszustellen, wurde er als Leadsänger und Gitarrist der Libertines berühmt. Doch das Musizieren hat ihn zunächst nicht so fasziniert. Doch die Aussicht, einen Klassenkameraden mit einer Gitarre zu beeindrucken, brachte den Elfjährigen dazu, seine ersten Akkorde zu lernen. Ähnliche Gründe spornten ihn bald an, Verse zu schreiben. Prompt gewann er einen Dichterwettbewerb, der ihm eine Reise durch Russland und Begegnungen mit anderen Dichtern einbrachte. Die Schulzeit folgte einer böhmischen Biographie. Dazu gehört auch ein Nebenjob als Totengräber, der Doherty reichlich Gelegenheit gab, auf Grabsteinen zu sitzen und dort zu lesen, zu schreiben und zu zeichnen.

Mit 18 lernte er Carl Barat kennen, der mit Dohertys älterer Schwester an der University of London studierte. Die beiden jungen Männer gründeten die Libertines, ein Quartett, das Anfang der 2000er Jahre wie eine hinreißende Garagenband aus den 60ern klang. Nach wenigen Minuten im Proberaum lag ihnen das Publikum zu Füßen. Die Kritiker kündigten die Zukunft des Rock ’n‘ Roll an und für Doherty sah es rosig aus. Es hätte noch besser für ihn laufen können, wenn er sich nicht entschieden hätte, ein berüchtigtes Rockstar-Leben zu führen. Obwohl Doherty in den folgenden Jahren weiterhin mediale Aufmerksamkeit erregte, boten die Veröffentlichungen der Libertines und anderer Bands von ihm nur den Anlass dazu. Reporter stürzten sich lieber auf Dohertys Vorliebe für harte Drogen, seine Bereitschaft, sie sogar vor der Kamera zu konsumieren, und seine Beziehung zu Kate Moss.

Die Berliner Galeristin Janine Bean ist eine der wenigen Personen, die sich schon früh als bildende Künstlerin mit Dohertys Produktionen auseinandergesetzt hat. „Man merkte sofort, dass Kunst durch Peter floss wie ein breiter Fluss“, sagt Bean über ihren ersten Eindruck von Doherty. Dass die Idee, seine Bilder zu zeigen, nicht auf Anhieb umgesetzt werden konnte, kommt nicht von ungefähr: „Am Anfang hat es nicht funktioniert, weil, um es mal ganz deutlich zu sagen, Peter noch dran war.“

Erst seit Doherty heiratete, seinen Manager wechselte, in ein Dorf in der Normandie zog und Ende der 2010er Jahre mit dem Drogenkonsum aufhörte, war die Organisation wieder möglich. Termine müssen nicht mehr verpasst werden, Vernissagen können im Beisein des Künstlers stattfinden. Drogendealer sehen jedoch immer noch eine Chance, mit Doherty – oder jemandem, der ihm nahe steht – Geschäfte zu machen, wenn Doherty auftaucht: „Peter war gerade in unserer Galerie angekommen“, sagt Bean, „als ein paar entschlossene Nachteulen auftauchten, die mich fragten Sohn im Teenageralter auf der Toilette, wenn er Ketamin kaufen wollte.“

Die Jahre mit den Substanzen liegen nun hinter Doherty, sodass sie eines ihrer Themen für die Ausstellung „Contain yourself (seriously)“ zur Verfügung stellen können. Unter anderem ist es in der englischen Flagge zu sehen, die mit Dohertys Heroinblut bemalt ist. In aufgezogenen Spritzen. In Löffeln, die zum Kochen der Droge benötigt werden. Nicht zuletzt dokumentiert Doherty seine Vergangenheit mit Totenköpfen, mal mit dem Titel „Immer erliegen“ und mal „Es ist eine Todsünde“ betitelt.

Dass Doherty Zeiten erlebte, in denen es darum ging, „immer nachzugeben“, wenn ihm eine andere, lebensgefährliche „Todsünde“ in die Vene gepresst wurde, mag den Betrachter auf den ersten Blick betroffen machen. Auf den zweiten Blick erkennt man jedoch, dass Dohertys Bilder nicht als Mahnung oder Warnung gedacht sind und auch nicht als glamourös-morbide Zelebrierung der Wirkung von Schlafmohn. Vielmehr zeigt sich hier eine Grundhaltung: Einer von ihnen hält es nicht für nötig, auf etwas zu verzichten – auch wenn dies um den Preis der Entfremdung vom gesamten Freundeskreis, der zwischenzeitlichen Auflösung seiner Bands und der fast vollständigen erfolgt Skandal folgte. Weder das Glück, Collagen, Bilder in Acryl- und Pigmentfarben, Zeichnungen mit Kohle und Bleistift zu erstellen, noch der kühle Wille, sich seelisch und körperlich zu zerstören.

Die Ausstellung »Contain yourself (seriously)« ist auch deshalb erfolgreich, weil sie Hinweise darauf gibt, wie sich Doherty mit fast knabenhaftem Enthusiasmus für die Kunst retten konnte. Diese Begeisterung zeigt sich zum Beispiel in den auf Tischen aufgestellten Olympia-Schreibmaschinen, in den damit geschriebenen Texten an den Wänden und in einem Phonographen aus dem frühen 20. Jahrhundert, aus dessen Lautsprecher Doherty die Wandtexte liest. Alles sieht so aus, als wäre es einfach so gelassen worden. Der Künstler ist gleich wieder da.

Peter Doherty – »Contain yourself (seriously)«, bis 31. Dezember, janinebeangallery, Berlin