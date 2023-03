Piet Davidson had een ruwe terugkeer van zijn vakantie met Achtervolg Sui Wonders.

De Zaterdagavond Live aluin was onlangs betrokken bij een auto-ongeluk in Beverly Hills, Californië, bevestigde de politie aan E! Nieuws.

Luitenant Kouter van de politie van Beverly Hills vertelde E! Nieuws dat agenten in de nacht van 4 maart hebben gereageerd op een oproep zonder verwondingen waarbij Pete betrokken was in de wijk The Flats in Beverly Hills.

“Zijn auto kwam in botsing met een brandkraan en veroorzaakte materiële schade”, zei Coulter. “Niemand raakte gewond en niemand werd gearresteerd.”

TMZ, onder verwijzing naar rechtshandhavingsbronnen, merkte op Chase zat met Pete in de auto op het moment van het incident en het gebeurde op dezelfde dag dat het paar terugkeerde van hun reis vol pda’s naar Kauai, waar ze werden gefotografeerd terwijl ze een kus deelden.

Chase en Pete, die liefdesbelangen speelden in de film uit 2022 Lichamen Lichamen Lichamenveroorzaakte voor het eerst romantische geruchten in december nadat ze waren gefotografeerd tijdens een wedstrijd van de New York Rangers in NYC met co-ster Rachel Sennott. Sindsdien zijn de komiek en de Genera+ie actrice zijn nog steeds samen gezien tijdens meerdere uitstapjes, waaronder afhalen in Brooklyn en deelnemen aan meer sportevenementen.