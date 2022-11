Pete Davidson: Der Mann, dem die schönsten Frauen verfallen sind

Pete Davidson ist in Deutschland relativ unbekannt, in den USA jedoch einer der gefragtesten Comedians, vor allem dank seines langjährigen Engagements bei „Saturday Night Live“. Davidson wurde jedoch durch seine Beziehungen zu berühmten Frauen einem Nicht-Comedy-Publikum bekannt. Kurz nach seiner Trennung von Cazzie David, Larry Davids Tochter, begann Davidson mit Superstar Ariana Grande auszugehen. Auf Grande folgten Kate Beckinsale, Kaia Gerber, Phoebe Dynevor und zuletzt Kim Kardashian. Und glaubt man den neuesten Medienberichten, ist Davidsons nächste Freundin bereits gefunden. Augenzeugen sahen ihn und Model Emily Ratajkowski offenbar bei einem Date in Brooklyn, New York. Wenn Sie sich Davidsons Beuteschema ansehen, passt Ratajkowski nur allzu gut hinein.