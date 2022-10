Pete Buttigieg bleibt schüchtern in Bezug auf die Bestrebungen von WH, während die Gespräche über die Zukunft nach Biden wirbeln

„Wer spricht mit Chris Wallace?“ ansehen auf CNN TV sonntags um 19 Uhr ET. Neue Folgen mit Interviews in voller Länge sind jeden Freitag auf HBO Max verfügbar.



Washington

CNN

—



Verkehrsminister Pete Buttigieg lehnt es ab, eine künftige Präsidentschaftskandidatur auszuschließen, und bietet nur an, dass er „nicht weiß, was in der Zukunft passieren wird“, wenn er nach einer möglichen Kandidatur für das Weiße Haus gefragt wird.

In einem breit angelegten Interview in CNNs „Wer spricht mit Chris Wallace“, das am Sonntag um 19 Uhr ET ausgestrahlt wird, sagte Buttigieg, er schließe eine weitere Kampagne im Weißen Haus „nicht aus“, bekräftigte jedoch, dass er sich in seiner derzeitigen Rolle erfüllt fühle.

„Ich bin 40. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird. Ich weiß das. Mir wurde diese erstaunliche Gelegenheit und Verantwortung anvertraut, die Infrastruktur mitzugestalten, mit der wir leben, arbeiten und auf die wir für den Rest unseres Lebens zählen werden“, sagte er.

Es wird allgemein erwartet, dass Buttigieg als Nachfolger von Präsident Joe Biden kandidieren wird – unabhängig davon, ob 2024 oder 2028 ein offenes Rennen stattfindet – und er ist der am meisten nachgefragte Stellvertreter auf dem Wahlkampfpfad für demokratische Kandidaten in den Zwischenwahlen geworden, sagen mit den Anfragen vertraute Personen gegenüber CNN.

Die Frage nach Bidens politischer Zukunft wird für die Demokraten nach den Zwischenwahlen im November, bei denen die Partei darum kämpft, die Kontrolle über den Kongress zu behalten, im Mittelpunkt stehen. Bereits die Antworten des Präsidenten auf die Frage, ob er ein weiteres Angebot für das Weiße Haus abgeben wird, haben Fragen in das sich entwickelnde Rennen 2024 eingebracht.

Mit 79 Jahren ist Biden bereits der älteste Präsident in der amerikanischen Geschichte, und wie CNN zuvor berichtete, hat sein öffentlicher Zeitplan zuvor zu Fragen darüber geführt, wie umfangreich eine Kampagne sein würde, wenn er kandidiert.

„Die Entscheidung liegt weit über meiner Gehaltsstufe“, sagte Buttigieg über ein weiteres Angebot von Biden im Weißen Haus. „Es gibt eine Person, die diese Entscheidung treffen darf. Aber was ich sagen möchte, ist, dass dieser Präsident, diese Regierung, wiederholt unterschätzt wurde und wiederholt geliefert hat.“

Buttigieg hatte 2019 und 2020 einen starken Präsidentschaftswahlkampf geführt, obwohl er mit sehr wenig nationaler Anerkennung oder politischer Erfahrung begann. Der frühere Bürgermeister von South Bend, Indiana, gewann knapp die Vorwahlen in Iowa und war damit der erste schwule Präsidentschaftskandidat in der amerikanischen Geschichte, der Delegierte einer großen Partei für den Vorwahlkampf gewinnen konnte.

Er beendete seine Kampagne kurz vor dem Super Tuesday im März 2020, nachdem sich sein Weg zum Sieg nach einem schlechten Abschneiden in South Carolina eindeutig geschlossen hatte.

Als er über seine Entscheidung nachdachte, diese Kampagne zu starten, erklärte Buttigieg: „Ich wollte Präsident genug sein, um für das Präsidentenamt zu kandidieren, obwohl ich nie kandidiert habe, weil ich es haben wollte. Ich bin gerannt, weil es einen Moment gab, in dem ich dachte, dass das, was ich zu bieten hatte, dem entsprach, was der Moment verlangte.“

„Und so denke ich darüber nach, für ein Amt zu kandidieren. Ich habe diesen Prozess schon einmal verwendet, um für ein Amt zu kandidieren. Und ich habe diesen Prozess, diesen Entscheidungsprozess, genutzt, um mich davor zu entscheiden, nicht für ein Amt zu kandidieren. Und ich weiß, es klingt wie das Richtige, politisch zu sagen, es ist das Richtige, politisch zu sagen, es ist auch wahr, dass ich nicht weiß, wie die Zukunft aussieht oder ob sich diese Sterne jemals in der Zukunft ausrichten werden“, sagte er fortgesetzt.

„Was ich weiß, ist, dass ich bereits einen Job habe, und es ist ein großartiger Job.“