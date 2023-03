Het Pentagon zet zijn onderzoek voort, zelfs nadat Amerikaanse spionnen geen tekenen van een buitenlands hightech energiewapen hebben gevonden

Het Pentagon moet zijn dierexperimenten stopzetten met behulp van radiofrequenties om te proberen de oorzaak van het mysterieuze te achterhalen “Havana-syndroom” ziekte die opduikt bij diplomaten en andere overheidsfunctionarissen, drong de belangenbehartigingsgroep voor dieren maandag in een brief aan op minister van Defensie Lloyd Austin. Onder verwijzing naar een recent rapport van het Amerikaanse Office of National Intelligence wezen ze erop dat de experimenten niet alleen zijn “Wreed en verkwistend, maar ook, eerlijk gezegd, nutteloos.”

Onder verwijzing naar meerdere wetenschappelijke artikelen die de moeilijkheid erkennen van het vertalen van experimentele resultaten van diermodellen naar mensen, in het bijzonder waar het de hersenen betreft, voerde PETA aan dat de experimenten met het Havana-syndroom – waarbij fretten worden gebombardeerd met radiofrequentiegerichte energie en apen worden blootgesteld aan gepulseerde microgolfstraling – dienen geen medisch doel.

Dit zijn slechts twee van de meer dan 2.000 wapenverwondingstests die volgens de groep zijn uitgevoerd onder het gezag van het US Army Medical Research and Development Command – tests die naar verluidt vóór 2020 verboden waren. Nadat PETA getipt was over het bestaan ​​van deze experimenten, het leger zou ze naar verluidt geclassificeerd hebben verklaard.









Maar zelfs als het martelen van puppy’s met radiofrequentiestralen hun effect op mensen perfect zou nabootsen, zou zo’n test nutteloos zijn om de oorzaak van het Havana-syndroom te bepalen, vervolgde PETA, verwijzend naar het ODNI-rapport dat vorige week werd gepubliceerd en verklaarde dat het “erg onwaarschijnlijk” dat een gericht energiewapen of incidentele blootstelling aan radiogolven de ziekte had veroorzaakt. De dierenrechtengroep sloot af met een herhaalde oproep aan wetenschappers om het dierproefmodel helemaal te verlaten als verkwistend en onproductief naast onmenselijk.

Honderden Amerikaanse overheidspersoneel hebben beweerd te zijn getroffen door de ziekte van onbekende oorsprong, waarvan de symptomen duizeligheid, oorsuizen, geheugenverlies, hoofdpijn en misselijkheid zijn. Het manifesteerde zich voor het eerst in 2016 in de onlangs geopende diplomatieke faciliteit van de VS in Cuba, maar is sindsdien gemeld door Amerikaanse functionarissen over de hele wereld.













Hoewel de zeven inlichtingendiensten die hebben bijgedragen aan het ODNI-rapport betwijfelen of een buitenlandse tegenstander toegang zou kunnen hebben tot een wapen dat de constellatie van symptomen kan veroorzaken die worden gezien bij patiënten met het Havana-syndroom, denken sommige instanties nog steeds dat radiofrequenties de oorzaak kunnen zijn.

Het Pentagon heeft tot nu toe geweigerd zijn dierproeven op te geven. Die van Defensie “De eerste zorg blijft het bieden van zorg aan getroffen personen – aangezien de gezondheid en het welzijn van ons personeel onze topprioriteit zijn”, vertelde het bureau aan de Hill toen hem werd gevraagd naar het verzoek van PETA.