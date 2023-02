Pervez Musharraf, pakistanischer Kriegsherrscher in den Kriegen vom 11. September, stirbt

„Ich habe mich in der Vergangenheit mehrmals dem Tod gestellt und ihm die Stirn geboten, weil Schicksal und Schicksal mich immer belächelt haben“, schrieb Musharraf einmal. „Ich bete nur, dass ich mehr als die sprichwörtlichen neun Leben einer Katze habe.“

Musharrafs Familie gab im Juni 2022 bekannt, dass er wochenlang in Dubai im Krankenhaus lag, während er an Amyloidose litt, einer unheilbaren Krankheit, bei der sich Proteine ​​in den Organen des Körpers ansammeln.

„Durch eine schwierige Phase gehen, in der eine Genesung nicht möglich ist und Organe versagen“, sagte die Familie. Sie sagten später, er benötige auch Zugang zu dem Medikament Daratumumab, das zur Behandlung des multiplen Myeloms eingesetzt wird. Dass Knochenmarkkrebs Amyloidose verursachen kann.

Shazia Siraj, eine Sprecherin des pakistanischen Konsulats in Dubai, bestätigte seinen Tod und sagte, Diplomaten würden seine Familie unterstützen. Auch das pakistanische Militär drückte sein Beileid aus.

„Möge Allah die verstorbene Seele segnen und den Hinterbliebenen Kraft geben“, heißt es in einer Erklärung des Militärs.

Auch der pakistanische Premierminister Shahbaz Sharif drückte in einer kurzen Erklärung sein Beileid aus.

„Möge Gott seiner Familie den Mut geben, diesen Verlust zu ertragen“, sagte Sharif.

Pakistan, eine Nation am Arabischen Meer, die fast doppelt so groß ist wie Kalifornien, beherbergt heute 220 Millionen Menschen. Aber es wäre seine Grenze zu Afghanistan, die bald die Aufmerksamkeit der USA auf sich ziehen und Musharrafs Leben etwas weniger als zwei Jahre nach seiner Machtergreifung bestimmen würde.

Al-Qaida-Führer Osama bin Laden startete die Angriffe vom 11. September 2001 von Afghanistan aus, geschützt von den Taliban-Herrschern des Landes. Musharraf wusste, was als nächstes kommen würde.

„Amerika würde sicher gewalttätig reagieren, wie ein verwundeter Bär“, schrieb er in seiner Autobiographie. „Wenn sich herausstellen sollte, dass der Täter al-Qaida war, dann würde dieser verwundete Bär direkt auf uns zustürmen.“

Bis zum 12. September sagte der damalige US-Außenminister Colin Powell zu Musharraf, Pakistan werde entweder „für uns oder gegen uns“ sein. Musharraf sagte, ein anderer amerikanischer Beamter habe gedroht, Pakistan „zurück in die Steinzeit“ zu bombardieren, falls es sich für Letzteres entscheide.

Musharraf entschied sich für Ersteres. Einen Monat später stand er dem damaligen Präsidenten George W. Bush im Waldorf Astoria in New York zur Seite, um Pakistans unerschütterliche Unterstützung für den Kampf mit den Vereinigten Staaten gegen „Terrorismus in all seinen Formen, wo immer er existiert“, zu erklären.

Pakistan wurde zu einem wichtigen Transitpunkt für NATO-Lieferungen, die in das Binnenland Afghanistan geleitet wurden. Das war der Fall, obwohl Pakistans mächtiger Inter-Services Intelligence Agency die Taliban unterstützt hatte, nachdem sie 1994 in Afghanistan an die Macht gekommen waren. Zuvor schleusten die CIA und andere Geld und Waffen über den ISI an islamische Kämpfer, die gegen die sowjetische Besatzung der 1980er Jahre kämpften von Afghanistan.

Bei der von den USA angeführten Invasion in Afghanistan flohen Taliban-Kämpfer über die Grenze zurück nach Pakistan, darunter bin Laden, den die USA 2011 auf einem Gelände in Abbottabad töten würden. Sie gruppierten sich neu und der Ableger der pakistanischen Taliban tauchte auf und begann einen jahrelangen Aufstand in der bergigen Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan.

Die CIA begann mit Musharrafs Segen, bewaffnete Predator-Drohnen von Pakistan aus zu fliegen, wobei sie eine Landebahn nutzte, die vom Gründungspräsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate für die Falknerei in der pakistanischen Provinz Belutschistan gebaut wurde. Das Programm trug dazu bei, die Militanten zurückzuschlagen, sah jedoch allein in Pakistan bei über 400 Streiks mindestens 2.366 Todesopfer – darunter 245 Zivilisten, so die in Washington ansässige Denkfabrik New America Foundation.

Obwohl Pakistan unter Musharraf diese Operationen startete, blühten die Militanten immer noch auf, als Milliarden von US-Dollar in die Nation flossen. Das führte zu Misstrauen, das immer noch die Beziehung der USA zu Pakistan plagt.

„Nach dem 11. September unternahm Präsident Musharraf einen strategischen Wechsel, um die Taliban aufzugeben und die USA im Krieg gegen den Terror zu unterstützen, aber keine Seite glaubt, dass die andere die Erwartungen erfüllt hat, die sich aus dieser Entscheidung ergeben“, ein US-Telegramm von 2009 von damals -Botschafterin Anne Patterson, die von WikiLeaks veröffentlicht wurde, beschrieb, was zum diplomatischen Äquivalent einer lieblosen Ehe geworden war.

„Die Beziehung ist eine der Co-Abhängigkeit, die wir widerwillig zugeben – Pakistan weiß, dass die USA es sich nicht leisten können, wegzugehen; Die USA wissen, dass Pakistan ohne unsere Unterstützung nicht überleben kann.“

Aber es würde Musharrafs Leben auf dem Spiel stehen. Militante versuchten 2003 zweimal, ihn zu ermorden, indem sie auf seinen Konvoi zielten, zuerst mit einer auf einer Brücke angebrachten Bombe und dann mit Autobomben. Bei diesem zweiten Angriff wurde Musharrafs Fahrzeug von der Explosion in die Luft gehoben, bevor es wieder den Boden berührte. Es raste nur auf seinen Felgen in Sicherheit, Musharraf zog eine Glock-Pistole, falls er sich herauskämpfen musste.

Erst als seine Frau Sehba das mit Blut übersäte Auto sah, dämmerte ihm das Ausmaß des Angriffs.

„Sie ist angesichts der Gefahr immer ruhig“, erzählte er. Aber dann „schrie sie unkontrolliert, hysterisch.“

Präsident George W. Bush schüttelt dem pakistanischen Präsidenten Pervez Musharraf auf einer Pressekonferenz in New York am 10. November 2001 die Hand. | AP Foto/Ed Bailey

Musharraf wurde am 11. August 1943 in Neu-Delhi, Indien, als mittlerer Sohn eines Diplomaten geboren. Seine Familie schloss sich Millionen anderer Muslime auf der Flucht nach Westen an, als sich das überwiegend hinduistische Indien und das islamische Pakistan während der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947 trennten. Bei der Teilung wurden Hunderttausende Menschen bei Unruhen und Kämpfen getötet.

Musharraf trat im Alter von 18 Jahren in die pakistanische Armee ein und machte dort seine Karriere, als Islamabad drei Kriege gegen Indien führte. Er startete 1999 seinen eigenen Versuch, Territorien in der umstrittenen Himalaya-Region Kaschmir zu erobern, kurz bevor er Premierminister Nawaz Sharif die Macht entriss.

Sharif hatte Musharrafs Entlassung angeordnet, als der Armeechef von einem Besuch in Sri Lanka nach Hause flog und seinem Flugzeug die Landerechte in Pakistan verweigerte, obwohl ihm der Treibstoff ausging. Am Boden übernahm die Armee die Kontrolle und nach seiner Landung übernahm Musharraf das Kommando.

Doch als Herrscher hätte Musharraf laut damaligen US-Diplomaten fast ein Abkommen mit Indien über Kaschmir erzielt. Er arbeitete auch an einer Annäherung an Pakistans langjährigen Rivalen.

Ein weiterer großer Skandal ereignete sich unter seiner Herrschaft, als die Welt entdeckte, dass der berühmte pakistanische Nuklearwissenschaftler AQ Khan, der lange mit der Atombombe des Landes in Verbindung gebracht wurde, Zentrifugenkonstruktionen und andere Geheimnisse an Länder wie den Iran, Libyen und Nordkorea verkauft und dabei zig Millionen verdient hatte Dollar. Diese Entwürfe halfen Pjöngjang, sich mit einer Atomwaffe zu bewaffnen, während Zentrifugen nach Khans Entwürfen im Iran immer noch rotieren, inmitten des Zusammenbruchs von Teherans Atomabkommen mit den Weltmächten.

Musharraf sagte, er habe Khan verdächtigt, aber erst 2003, als der damalige CIA-Direktor George Tenet ihm detaillierte Pläne für eine pakistanische Zentrifuge zeigte, die der Wissenschaftler verkauft hatte, erkannte er die Schwere dessen, was passiert war.

Khan gestand 2004 im staatlichen Fernsehen und Musharraf begnadigte ihn, obwohl er danach unter Hausarrest gestellt werden würde.

„Jahrelang waren AQs verschwenderischer Lebensstil und Geschichten über seinen Reichtum, sein Eigentum, seine korrupten Praktiken und seinen finanziellen Großmut auf Staatskosten in Islamabads Gesellschafts- und Regierungskreisen allzu gut bekannt“, schrieb Musharraf später. „Diese wurden jedoch weitgehend ignoriert. … Im Nachhinein war diese Vernachlässigung offenbar ein schwerer Fehler.“

Musharrafs innenpolitische Unterstützung erodierte schließlich. Er hielt Ende 2002 fehlerhafte Wahlen ab – erst nachdem er die Verfassung geändert hatte, um sich selbst weitreichende Befugnisse zu geben, den Premierminister und das Parlament zu entlassen. Dann widerrief er sein Versprechen, bis Ende 2004 als Armeechef zurückzutreten.

Die militante Wut auf Musharraf nahm 2007 zu, als er einen Überfall auf die Rote Moschee in der Innenstadt von Islamabad anordnete. Es war zu einem Zufluchtsort für Militante geworden, die gegen Pakistans Unterstützung des Afghanistankrieges waren. Bei der einwöchigen Operation kamen über 100 Menschen ums Leben.

Der Vorfall beschädigte Musharrafs Ruf unter den normalen Bürgern schwer und brachte ihm den unsterblichen Hass von Militanten ein, die nach dem Überfall eine Reihe von Strafangriffen starteten.

Aus Angst, die Justiz könnte seine weitere Herrschaft blockieren, entließ Musharraf den Obersten Richter des Obersten Gerichtshofs Pakistans. Das löste Massendemonstrationen aus.

Unter dem Druck im In- und Ausland, die Zivilherrschaft wiederherzustellen, trat Musharraf als Armeechef zurück. Obwohl er eine weitere fünfjährige Amtszeit als Präsident gewonnen hatte, sah sich Musharraf nach der Ermordung der ehemaligen Premierministerin Benazir Bhutto im Dezember 2007 bei einer Wahlkampfveranstaltung mit einer großen Krise konfrontiert, als sie versuchte, zum dritten Mal Premierministerin zu werden.

Die Öffentlichkeit vermutete Musharrafs Hand im Mord, was er bestritt. Ein späterer Bericht der Vereinten Nationen räumte ein, dass die pakistanischen Taliban ein Hauptverdächtiger bei ihrer Ermordung waren, warnte jedoch davor, dass Elemente der pakistanischen Geheimdienste beteiligt gewesen sein könnten.

Musharraf trat im August 2008 als Präsident zurück, nachdem Beamte der Regierungskoalition damit gedroht hatten, ihn wegen der Verhängung des Ausnahmezustands und der Entlassung von Richtern anzuklagen.

„Ich hoffe, die Nation und das Volk werden mir meine Fehler vergeben“, sagte Musharraf, der mit seinen Emotionen kämpfte, in einer einstündigen Fernsehansprache.

Danach lebte er im Ausland in Dubai und London und versuchte 2012 ein politisches Comeback. Doch stattdessen verhaftete Pakistan den ehemaligen General und stellte ihn unter Hausarrest. Er sah sich wegen des Debakels am Obersten Gerichtshof wegen Verrats und anderer Anklagepunkte im Zusammenhang mit der Razzia in der Roten Moschee und Bhuttos Ermordung konfrontiert.

Das Bild von Musharraf, der als krimineller Verdächtiger behandelt wird, schockierte Pakistan, wo Militärgeneräle lange als über dem Gesetz stehend betrachtet wurden. Pakistan erlaubte ihm 2016, das Land gegen Kaution nach Dubai zur medizinischen Behandlung zu verlassen, und er blieb dort, nachdem ihm ein später aufgehobenes Todesurteil drohte.

Aber es deutete darauf hin, dass Pakistan bereit sein könnte, eine Wende in seiner Geschichte der Militärherrschaft zu machen.

„Musharrafs Rücktritt ist eine traurige, aber vertraute Geschichte von Hybris, diesmal bei einem Soldaten, der nie ein guter Politiker geworden ist“, schrieb der damalige US-Botschafter Patterson.

„Die gute Nachricht ist, dass die nachgewiesene Stärke der Institutionen, die Musharraf zu Fall gebracht haben – die Medien, freie Wahlen und die Zivilgesellschaft – auch Hoffnung für die Zukunft Pakistans geben. Ironischerweise wurden diese Institutionen unter seiner Regierung viel stärker.